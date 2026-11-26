NSƯT Ngọc Khanh trăn trở trước tương lai của nghệ thuật hát bội Ảnh: Chụp màn hình

NSƯT Ngọc Khanh sinh năm 1954 tại TP.HCM. Mẹ bà là nghệ sĩ tài danh Ba Út, nổi tiếng một thời với NSND Thành Tôn (cha của NSƯT Thành Lộc), NSND Năm Đồ... Từ thuở lên 9, bà đã được làm quen với ánh đèn sân khấu. Năm 1990, bà thành lập đoàn hát bội Ngọc Khanh (nay là Đoàn nghệ thuật hát bội - tuồng cổ Ngọc Khanh).

Bán 3 căn nhà để giữ nghề, lo cho nghệ sĩ

Với NSƯT Ngọc Khanh, hát bội không chỉ là nghề mà đã trở thành một phần máu thịt, gắn bó với bà suốt hơn 60 năm. Tình yêu ấy được vun đắp từ gia đình, tiếp nối qua những năm tháng học tập, biểu diễn và truyền nghề cho thế hệ sau. Để giữ lửa đam mê và duy trì gánh hát, nữ nghệ sĩ đã phải đánh đổi không ít, thậm chí bán đi cả những tài sản tích cóp trong đời. "Không phải là mê nghề không đâu, 3 căn nhà rồi đó. Đi ra tay trắng vì bao nhiêu đây: vì phục trang sân khấu, vì gánh hát, vì nghệ sĩ", bà bộc bạch.

Nghệ sĩ Ngọc Khanh từng phải bán nhà, bán hết tài sản để có kinh phí duy trì hoạt động đoàn tuồng cổ và lo cho anh em nghệ sĩ Ảnh: NVCC

Theo nghệ sĩ Ngọc Khanh, đó không phải sự hy sinh chỉ để thỏa mãn niềm đam mê cá nhân. Điều khiến bà trăn trở hơn cả là hoàn cảnh của những nghệ sĩ cùng bám trụ với loại hình nghệ thuật truyền thống này. Theo bà, phía sau vẻ ngoài lộng lẫy khi bước ra sân khấu là những khoản đầu tư không nhỏ, trong khi thu nhập của người nghệ sĩ lại rất khiêm tốn.

"Một người nghệ sĩ bước ra sân khấu từ cái đầu tóc xuống đôi giày không dưới 20 triệu đồng, mà lương một đêm bao nhiêu đâu. Khoảng 700.000 đồng - 800.000 đồng là hết giá, nó chỉ có bấy nhiêu thôi. Nhưng mà họ vẫn mê nghề, vẫn làm sao cho mình lộng lẫy, vẫn làm sao cho mình đẹp, vẫn làm sao bám cái nghề này mà không buông bỏ", NSƯT Ngọc Khanh chia sẻ.

Chính sự tận tụy ấy khiến bà càng thương và muốn chăm lo cho các nghệ sĩ. Với bà, một vai diễn không chỉ cần được thể hiện trọn vẹn bằng tài năng mà còn phải có phục trang, mão, râu ria, đạo cụ tương xứng. Bởi ấn tượng đầu tiên của khán giả khi nghệ sĩ xuất hiện trên sân khấu chính là diện mạo nhân vật.

Bà kể, trong những năm tháng khó khăn, khi trang phục và đạo cụ biểu diễn dần xuống cấp, bà luôn trăn trở tìm cách thay mới. Không đủ điều kiện thuê người thực hiện, bà cùng các thành viên trong gia đình tự tay làm mọi thứ, từ trang phục, mão đến đạo cụ và những chi tiết phục vụ biểu diễn. Với bà, mỗi nhân vật khi bước ra sân khấu phải có diện mạo chỉn chu, rực rỡ, bởi phục trang không chỉ góp phần tạo nên thần thái nhân vật mà còn làm nên sức hấp dẫn đặc trưng của nghệ thuật hát bội

Dù mang nhiều trăn trở, nữ nghệ sĩ vẫn thấy hạnh phúc khi cháu nội, cháu ngoại cũng rất đam mê bộ môn nghệ thuật truyền thống này Ảnh: NVCC

Cũng từ đó, tình yêu dành cho phục trang trở thành niềm say mê được truyền qua nhiều thế hệ trong gia đình. Cháu ngoại, cháu nội của nữ nghệ sĩ đều nối tiếp tình yêu với những vai tuồng, trang phục và sân khấu. Bà kể, dù không có nhiều tiền, cả bà lẫn con cháu vẫn muốn may trang phục mới mỗi khi yêu thích một vai diễn, bởi ai cũng mong được xuất hiện thật đẹp, thật lộng lẫy trước khán giả.

Trăn trở khi hát bội đứng trước nhiều khó khăn

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, NSƯT Ngọc Khanh sớm tiếp xúc với hát bội. Mẹ bà là nghệ sĩ Ba Út, người đã dành hơn 70 năm cuộc đời gắn bó với nghề. Thế nhưng, chính người mẹ ấy từng không muốn con gái nối nghiệp vì thấu hiểu những nhọc nhằn của đời nghệ sĩ. "Mẹ nói con phải đi học mới có sự sống vững chãi. Còn đi hát, 40 tuổi là không còn hát đào nữa. Lão lai tài tận, chừng đó rồi con lấy gì nuôi sống bản thân", bà nhớ lại lời mẹ.

Nghe theo định hướng của gia đình, NSƯT Ngọc Khanh thi vào Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ. Sau khi tốt nghiệp, bà tiếp tục giảng dạy tại trường, rồi gắn bó với sân khấu. Dù con đường đến với hát bội không hoàn toàn được định sẵn, tình yêu nghệ thuật và cơ duyên gia đình đã đưa bà trở lại với nghề truyền thống, để rồi dành phần lớn cuộc đời theo đuổi và gìn giữ loại hình nghệ thuật này.

Hơn 60 năm gắn bó, nữ nghệ sĩ từng có lúc muốn từ bỏ vì những khó khăn, vất vả. Nhưng một cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Thanh Tòng đã khiến bà nhận ra mình không thể rời xa sân khấu. Bà nhớ lại lần tâm sự với đàn anh: "Anh Năm ơi, sao mình bỏ không được anh Năm?". Câu trả lời của nghệ sĩ Thanh Tòng đến nay vẫn in sâu trong tâm trí bà: "Không phải em ơi, nó là máu của mình rồi. Bây giờ chỉ cần nhìn sơ qua người đó hóa trang, hoặc nhìn sơ qua một lớp tuồng thì nó đã ăn sâu vô người của mình rồi, không thể nào quên được...".

NSƯT Ngọc Khanh mong muốn có thêm nhiều chương trình đưa hát bội đến trường học, giúp người trẻ hiểu và trân trọng giá trị của nghệ thuật truyền thống Ảnh: NVCC

Với NSƯT Ngọc Khanh, đó cũng chính là cảm giác của mình. Có những ngày không đi diễn, ở nhà bà vẫn thấy bồn chồn, khó chịu vì nỗi nhớ sân khấu. Tình yêu nghề không chỉ nằm trong những lần xuất hiện trước công chúng mà còn hiện diện trong từng bộ trang phục, từng lớp hóa trang và những câu tuồng đã trở nên thân thuộc.

Tuy nhiên, điều khiến bà trăn trở nhất là thực trạng của hát bội hiện nay. Theo nữ nghệ sĩ, loại hình nghệ thuật từng có vị trí trong đời sống văn hóa cộng đồng đang ngày càng khó tiếp cận công chúng. Nếu trước đây hát bội thường hiện diện trong các dịp lễ hội, sinh hoạt cộng đồng thì hiện nay, hoạt động biểu diễn chủ yếu còn được duy trì tại các đình làng, thông qua những suất hát cúng đình. Trong khi đó, việc tổ chức biểu diễn bán vé, thu hút khán giả đến rạp ngày càng khó khăn.

Dẫu vậy, NSƯT Ngọc Khanh vẫn tin hát bội có thể tiếp tục tồn tại nếu được trao thêm cơ hội tiếp cận công chúng. Bà đặc biệt phấn khởi trước những chương trình đưa nghệ thuật truyền thống đến trường học, tạo dịp để nghệ sĩ gặp gỡ học sinh, sinh viên và nhận được sự quan tâm của thầy cô, phụ huynh.

Với bà, những buổi giao lưu như vậy không chỉ giúp người trẻ hiểu thêm về một loại hình sân khấu truyền thống mà còn là cơ hội để nghệ sĩ trực tiếp giới thiệu những giá trị đặc sắc của hát bội. Từ nghệ thuật hóa trang, phục trang đến ngôn ngữ ước lệ trên sân khấu, mỗi yếu tố đều có thể trở thành một câu chuyện thú vị nếu được giải thích, truyền đạt đúng cách.

"Nếu các con hiểu được, quan tâm được tới nghệ thuật hát bội thì xin hãy giúp hát bội nhiều hơn nữa, lan tỏa hát bội nhiều hơn nữa để mọi người cùng tới với hát bội. Để cho hát bội còn, đó điều tôi mong mỏi lắm...", nữ nghệ sĩ nhắn gửi.