NSƯT Phương Hồng Thủy kể lại ngày cuối đời của Vũ Linh

Phương Hồng Thủy nói lý do không có mặt ở đám tang Vũ Linh

Trong dịp về Việt Nam, NSƯT Phương Hồng Thủy dành thời gian để trò chuyện với MC Nguyên Khang trong The Khang Show. Tại chương trình, nữ nghệ sĩ cho biết bên cạnh cải lương, mình từng tham gia diễn kịch 29 Anh về ở sân khấu Hoàng Thái Thanh. Đối với cô, diễn kịch nói khó hơn hát cải lương vì đòi hỏi cách thoại truyền cảm, giàu tâm trạng để có thể chạm đến trái tim của người xem.

Phương Hồng Thủy biết ơn Vũ Linh ẢNH: The Khang Show

Khi đứng trên sân khấu kịch và nghe tiếng vỗ tay của khán giả, Phương Hồng Thủy được sống lại năm tháng tuổi trẻ rực rỡ. Đó chính là động lực để cô tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ xúc động nhắc về "người tình sân khấu" Vũ Linh. "Tôi không biết Vũ Linh đối với người khác ra sao, nhưng với tôi, anh ấy là đàn anh đúng nghĩa", nữ nghệ sĩ nói.

Khi nghệ sĩ Vũ Linh lâm bệnh nặng, Phương Hồng Thủy đã vào bệnh viện thăm hỏi và động viên tinh thần đàn anh. Chủ nhân Huy chương vàng Trần Hữu Trang năm 1991 kể lại: "Tôi có về Việt Nam để thăm anh Linh trong bệnh viện, rồi xin hòa thượng Lệ Trang ở chùa Định Thành đặt cho anh pháp danh Tâm Giác. Hòa thượng cho tôi sợi dây để anh Linh đeo và thầy cũng nói rằng pháp danh này như niềm an ủi, con đường sáng để anh ấy đi theo. Sau đó, anh Vũ Linh được về nhà. Trong lúc anh ấy hấp hối, tôi và soạn giả Hoàng Song Việt đều có mặt".

Phương Hồng Thủy kể tiếp sau khi cô về nhà khoảng 30 phút thì nghệ sĩ Vũ Linh trút hơi thở cuối cùng. Sáng hôm sau, cô chờ liệm anh ấy xong rồi thắp nhang và ra sân bay về Mỹ. Đây cũng là lần hiếm hoi Phương Hồng Thủy chia sẻ lý do không có mặt trong đám tang của cố NSƯT Vũ Linh.

Chồng của Phương Hồng Thủy hiếm hoi chia sẻ về chuyện tình của cả hai ẢNH: The Khang Show

Ngoài ra, Phương Hồng Thủy nhắc về NSND Phùng Há và NSƯT Út Bạch Lan. Theo đó, "má Bảy" Phùng Há là người thầy đầu tiên của Phương Hồng Thủy ở trường nghệ thuật sân khấu. Sau đó, cô được nghệ sĩ Út Bạch Lan nhận làm con nuôi, đón về nhà ở chung để có thêm điều kiện phát triển sự nghiệp ở TP.HCM.

Hôn nhân hạnh phúc của Phương Hồng Thủy

Sau thăng trầm ở cuộc hôn nhân trước, Phương Hồng Thủy gặp gỡ người chồng thứ hai vào đầu những năm 2000. Cô cho biết những hành động quan tâm tinh tế của ông xã An Khương khiến mình xiêu lòng. Giọng ca Hàn Mặc Tử bộc bạch: "Tôi không hiểu sao mình cảm động dù chỉ đưa chai nước nhỏ xíu. Chắc do anh có gương mặt hiền, đeo kính và nói giọng miền Nam nên mình nghe dễ thương".

Phương Hồng Thủy cảm ơn chồng vì yêu thương, đồng hành với mình suốt hơn 20 năm ẢNH: The Khang Show

Sau khoảng thời gian tìm hiểu, Phương Hồng Thủy và An Khương quyết định tổ chức đám cưới. Ban đầu, mẹ của An Khương phản đối mối quan hệ của cả hai vì cho rằng giới nghệ sĩ phức tạp. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nữ nghệ sĩ 66 tuổi là người được mẹ chồng yêu thương. 23 năm bên nhau, Phương Hồng Thủy và ông xã chưa từng cãi nhau lớn tiếng.

Bạn đời Phương Hồng Thủy chia sẻ: "Nói về vợ thì tôi chỉ có hai từ là hiền đức. Cô ấy hiểu mình từng bước đi, suy nghĩ, từ đó mình nể trọng và yêu nhiều hơn. Tôi thực hiện nhiều nguyện vọng của vợ và điều gần nhất là để cô ấy về Việt Nam đóng kịch".