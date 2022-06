NSƯT Phượng Loan qua cơn nguy kịch sau tai nạn chấn thương sọ não

Đại diện gia đình NSƯT Phượng Loan cho biết thêm, sau ca phẫu thuật chỉnh hình lại xương gò má, xương hàm tại Bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 31.5, sức khỏe nữ nghệ sĩ đang hồi phục tốt. Hiện tại, NSƯT Phượng Loan có thể ăn cháo loãng, nói chuyện được nhưng hạn chế vì vừa trải qua phẫu thuật. "Hiện bác sĩ vẫn cho nằm viện để theo dõi thêm, nếu tình hình sức khỏe ổn định thì Phượng Loan có thể xuất viện trong vài ngày tới. Cô ấy giữ tinh thần lạc quan, thoải mái vì ca phẫu thuật rất thành công", người thân cho hay.

Trước đó, nghệ sĩ Phượng Loan gặp tai nạn khi đi hát đám cưới ở Cà Mau hôm 19.5. Theo lời kể của gia đình, do di chuyển bằng xe máy của đơn vị tổ chức nên tà áo dài của nữ nghệ sĩ bất ngờ bị bánh xe cuốn vào khiến cô ngã đập mặt xuống đường và bất tỉnh. Sau khi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán cô bị chấn thương sọ não, gãy xương gò má, xương hàm.





Vì chấn thương nghiêm trọng nên gia đình chuyển viện lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để điều trị. May mắn, nghệ sĩ Phượng Loan không bị tụ máu bầm cũng như xuất huyết não. Dù vậy, bác sĩ vẫn theo dõi tình trạng va đập mạnh ở đầu, sau 10 ngày não ổn định mới có thể làm phẫu thuật hình chỉnh xương gò má, xương hàm cho nữ nghệ sĩ. Hôm 22.5, phía gia đình cũng thông báo về tình hình sức khỏe của Phượng Loan: "Mu bàn tay mẹ bị gãy xương đã được bó bột, mi mắt trái may 2 mũi vì bị rách một đoạn tầm 3cm. Sức khỏe của mẹ đang dần ổn định, có ý thức và hoàn toàn tỉnh táo. Mẹ Loan đã rất xúc động khi nghe được những lời hỏi thăm, động viên, cầu chúc bình an của tất cả mọi người. Mẹ Loan nói nghe mọi người hỏi thăm, yêu thương mẹ đến vậy, mẹ đã thấy khỏe lên nhiều lắm".

Nghệ sĩ Phượng Loan tên thật là Đặng Thị Phương Loan, được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2007. Trong chặng đường sự nghiệp, Phượng Loan từng gây tiếng vang với loạt vai: Phương Tâm trong vở Hãy yêu nhau thật lòng, Thơm trong vở Huyền thoại một tình yêu, Hạnh trong vở Dòng sữa đỏ, Nguyệt trong vở Tô Ánh Nguyệt... Nữ nghệ sĩ cải lương từng đạt huy chương vàng Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1990, 1995, 2000, 2002; giải Diễn viên tài sắc năm 1995; huy chương Vì sự nghiệp văn hóa 2003; giải Mai Vàng năm 2007...