NSƯT Thành Lộc nói gì sau khi mở sân khấu mới?

Thành Lộc chọn Lương Thế Thành vào vai Lĩnh Nam

Tối 30.9, vở kịch Giáng Hương: Sân khấu về khuya chính thức công diễn tại Nhà hát Bến Thành, đánh dấu đêm diễn đầu tiên của Kịch đoàn Thành Lộc. Trong tác phẩm, Lê Phương đảm nhận vai cô đào lừng danh Giáng Hương, Lương Thế Thành vào vai đạo diễn Lĩnh Nam, còn Vân Trang thủ vai Mỹ Tiên.

NSƯT Thành Lộc cảm ơn khán giả luôn yêu thương mình và các diễn viên ẢNH: M.H

Vở diễn xoay quanh cuộc đời của vợ chồng Giáng Hương - Lĩnh Nam sau 20 năm cùng nhau gầy dựng và phát triển gánh hát. Khi thời thế thay đổi, thị hiếu khán giả không còn như trước, gánh hát đứng trước nguy cơ khó khăn. Lĩnh Nam muốn dựng Nữ hoàng hộp đêm để thu hút khán giả, trong khi Giáng Hương lại muốn thực hiện Huyền Trân. Bất đồng về hướng đi khiến cuộc hôn nhân của họ đứng trước những rạn nứt.

Màn phối hợp ăn ý của Lê Phương và Lương Thế Thành trên sân khấu kịch ẢNH: M.H

Trong vở, NSƯT Thành Lộc hóa thân thành Mạnh Hoài, một nghệ sĩ từng có thời kỳ hoàng kim nhưng nay đã lui về làm quản gia cho gia đình Giáng Hương.

Sau suất diễn đầu tiên, NSƯT Thành Lộc gửi lời cảm ơn khán giả đã yêu thương và chờ đợi các nghệ sĩ suốt 2 tháng qua. Anh mong khán giả tiếp tục đồng hành để Kịch đoàn Thành Lộc có thêm động lực thực hiện những tác phẩm mới.

“Đã 2 tháng qua chúng ta không gặp mặt nhau... Chính vì điều này nên có ngày hạnh ngộ hôm nay”, NSƯT Thành Lộc chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh tên gọi Thành Lộc giờ đây không chỉ là tên riêng của một cá nhân mà còn là tên gọi chung của cả kịch đoàn.

Lê Phương dành nhiều tâm huyết cho vai Giáng Hương Ảnh: M.H

Trước đó, Giáng Hương: Sân khấu về khuya từng được NSƯT Thành Lộc chọn làm vở mở màn khi ra mắt sân khấu kịch Thiên Đăng. Khi ấy, anh đảm nhận vai Lĩnh Nam, còn vai Giáng Hương do Lê Khánh thủ diễn.

Lần đầu đảm nhận vai Giáng Hương và đứng trên sân khấu lớn của Nhà hát Bến Thành, Lê Phương cho biết cô chịu nhiều áp lực. Nữ diễn viên dành thời gian nghiên cứu nhân vật, học thoại và tập luyện để chuẩn bị cho vai diễn. Trước ngày công diễn, cô đến mộ thắp nhang cho cố NSƯT Thanh Nga, người từng thể hiện thành công nhân vật Giáng Hương trong vở cải lương Sân khấu về khuya.