NSƯT Việt Anh kể cuộc gặp định mệnh giúp bén duyên với 'Chạy án'

Trong Chạy án, NSƯT Việt Anh vào vai Cao Minh Lâm - một chàng trai vì được nuông chiều nên chơi bời, dây vào xã hội đen, gây ra những mối nguy hại cho gia đình. Vai diễn giúp nam diễn viên được nhiều khán giả biết đến và là một trong những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của NSƯT Việt Anh.

Hình ảnh NSƯT Việt Anh trong phim Chạy án ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mối duyên với 'Chạy án' của NSƯT Việt Anh

Chia sẻ về mối duyên đến với phim, NSƯT Việt Anh kể: “Vào một buổi chiều muộn, tôi nhận được cuộc gọi của NSND Khải Hưng. Khi tôi đến, chú có giới thiệu về đạo diễn Vũ Hồng Sơn, đang bấm máy phim Chạy án nên muốn gọi tôi đến xem có hợp vai hay không. Lúc đó tôi cũng bất ngờ và hơi sốc. Ngồi nói chuyện với tôi còn có Phó giám đốc Hãng phim truyền hình Việt Nam. Trò chuyện 15 phút thì chị ấy nói: Đây chính là Cao Thanh Lâm”.

Theo nam diễn viên, điểm chung của Cao Thanh Lâm với Việt Anh là có một người mẹ rất yêu thương mình. Song người mẹ trong tác phẩm lại mù quáng, sẵn sàng bao che những lỗi lầm của con trai. “Tôi đọc kịch bản và thấy đây là một nhân vật nghiện. Nhưng ở thời điểm đó, nghiện là một khái niệm trừu tượng với tôi. Tôi chỉ có thể vào mạng xã hội để tìm hiểu xem người nghiện sẽ như thế nào, lên cơn ra làm sao. Còn lại tất cả những tính cách, màu sắc của Cao Thanh Lâm, tôi chỉ diễn theo bản năng”, anh bộc bạch.

Với NSƯT Việt Anh, vai diễn trong Chạy án là một dấu mốc trong sự nghiệp của anh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

NSƯT Việt Anh tâm sự Chạy án cũng là tác phẩm truyền hình đầu tiên anh được đóng vai chính. Song đi kèm niềm vui, nam diễn viên cũng phải đối diện với không ít áp lực khi làm việc chung với những “cây đa cây đề” trong nghề. Sao nam 8X tâm sự: “Lúc đó tôi cảm thấy rất choáng”.

Song bù lại, những nỗ lực của Việt Anh đã nhận được quả ngọt khi phim đoạt được nhiều giải thưởng. “Tôi cảm thấy rất tự hào. Đây cũng là bàn đạp, tạo động lực và sự tự tin để sau Chạy án thì tôi cất cánh. Tôi cảm ơn nhân vật Cao Thanh Lâm. Qua đó tôi cũng cảm ơn NSND Khải Hưng, NSƯT Vũ Hồng Sơn và ê kíp vì đã cho tôi có một vai diễn mà đến bây giờ khán giả vẫn còn nhớ. Đó có lẽ là kỷ niệm mình không thể nào quên trong đời”.

NSND Hương Dung từng bị mẹ "nhắc nhở" vì vai diễn trong Chạy án ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, NSND Hương Dung chia sẻ khi tham gia dự án này, ban đầu bà nghĩ rằng vai Cao Thanh Lâm hơi nặng đối với NSƯT Việt Anh. Song trong quá trình làm việc chung, nam diễn viên nhập vai khiến bà cảm giác anh như một người con của mình. “Tôi cứ cảm nhận thế nào thì thể hiện như thế. Từ đó tạo ra một nhân vật mà khán giả ghét cay ghét đắng”, bà tâm sự.

Theo NSND Hương Dung, “đến thời điểm này, người ta vẫn đón nhận phim Chạy án, thậm chí nếu có chiếu lại, người ta vẫn xem”. Bà cho rằng để tạo nên thành công của một bộ phim có nhiều yếu tố, trong đó có cả sức chịu đựng bền bỉ của ê kíp. Một kỷ niệm khiến NSND Hương Dung nhớ mãi khi đóng Chạy án là trong lần về thăm gia đình, mẹ bà nhắc nhở rằng: “Lần sau con đừng đóng những phim như thế này. Vì các bác làm cùng nói với mẹ rằng con Dung ngày xưa ở nhà nó hiền lắm, thế mà bây giờ lại đóng phim đi lừa cả chồng như thế”.