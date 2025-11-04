Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Xem - Nghe

Nữ biên kịch - đạo diễn gạo cội cùng em gái đóng phim kinh dị Việt

Thu Thủy
04/11/2025 14:15 GMT+7

Hai nghệ sĩ gạo cội của sân khấu Việt - nhà văn, biên kịch, đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc và nghệ sĩ Minh Phượng cùng đóng phim kinh dị Thai chiêu tài của đạo diễn Trần Nhân Kiên.

Trong phim kinh dị Thai chiêu tài, hai chị em nghệ sĩ Nguyễn Thị Minh Ngọc – Minh Phượng đảm nhận vai hai bà mụ bí ẩn. Những nhân vật này vừa ma mị vừa ẩn chứa nhiều tầng nghĩa về nghiệp báo và đức tin, với lời giới thiệu gây tò mò: "Họ làm mụ… nhưng không đỡ đẻ.".

Nguyễn Thị Minh Ngọc và Minh Phượng trở lại với phim kinh dị Thái chiêu tài - Ảnh 1.

Sự tái hợp của hai chị em nghệ sĩ tài năng trong Thai chiêu tài hứa hẹn đánh dấu sự trở lại ấn tượng của thế hệ nghệ sĩ vàng trên màn ảnh Việt

ẢNH: ĐPCC

Nữ biên kịch – nghệ sĩ Nguyễn Thị Minh Ngọc là tên tuổi lớn của sân khấu và điện ảnh Việt, viết kịch bản cho các phim nổi tiếng như Hương Ga, Song Lang, Quán Kỳ Nam… Bà cũng là tác giả của hàng loạt vở kịch đình đám như Hãy khóc đi em, Tiên nga, Tía ơi, Má dìa… Ngoài vai trò biên kịch, bà còn là diễn viên được khán giả yêu mến qua vai dì ba Duyên trong Ngôi nhà không có đàn ông, từng là người đầu tiên đưa kịch Việt lên sân khấu Broadway (Mỹ) và là người thầy của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Hữu Quốc, NSƯT Hữu Châu, Hồng Đào, Quang Minh…

Nghệ sĩ Minh Phượng, em gái ruột của bà từng là một trong những danh hài hàng đầu TP.HCM thập niên 1990, quen thuộc với khán giả qua các chương trình Chuyện trong nhà ngoài phố, Cổ tích Việt Nam và các vở kịch kinh điển như Thây ma sống, Chuyện bây giờ mới kể...

Nguyễn Thị Minh Ngọc và Minh Phượng trở lại với phim kinh dị Thái chiêu tài - Ảnh 2.

Đạo diễn - nhà biên kịch gạo cội Nguyễn Thị Minh Ngọc trong Thai chiêu tài

ẢNH: ĐPCC

Bộ phim kinh dị tâm lý Thai chiêu tài của đạo diễn Trần Nhân Kiên (sau thời gian anh học tập tại Busan Asian Film School, Hàn Quốc) sẽ chính thức khởi chiếu toàn quốc vào ngày 7.11.2025 (phim cũng sẽ có suất chiếu sớm từ 18 giờ 30 ngày 5, 6.11). 

Phim mang đậm màu sắc Nam bộ, kể câu chuyện về một nhân vật phản diện mang nặng ẩn ức quá khứ, nơi ranh giới giữa con người và tà niệm dần bị xóa nhòa bởi "tham, sân, si" và khát vọng được yêu thương. Câu chuyện Thai chiêu tài được kể theo lối chương hồi, mở ra những vòng luân hồi tội lỗi, ám ảnh liên thế hệ. Trong đó, bối cảnh ngôi nhà đá rửa được đạo diễn xây dựng như một biểu tượng sống - ẩn chứa tầng tầng ý nghĩa về đức tin, nghiệp báo và số phận con người...

