Nữ bộ trưởng Thụy Điển địu con đến dự họp Liên minh châu Âu

Bộ trưởng Pourmokhtari và con trai tại cuộc họp ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 25.6 đưa tin Bộ trưởng Môi trường Thụy Điển Romina Pourmokhtari địu con đến một cuộc họp của Liên minh châu Âu (EU), động thái phá vỡ rào cản mà bà cho rằng chứng tỏ hoàn toàn có thể "vừa làm bộ trưởng vừa làm một người mẹ".

Nữ bộ trưởng 31 tuổi đến dự cuộc đàm phán cấp bộ trưởng tại Luxembourg hôm nay 25.6 địu theo đứa con trai 3 tháng tuổi tên Adam, cùng một người trợ lý đẩy xe nôi đi theo. Bà Pourmokhtari trở thành nhân vật của công chúng mới nhất làm thay đổi các quy ước xung quanh việc làm mẹ và công việc.

"Tôi cũng rất vui khi trở thành một ví dụ về việc không phải lựa chọn giữa việc làm bộ trưởng và làm người mẹ chu đáo", bà nói với các nhà báo khi Adam đang nằm trên ngực.

"Có rất nhiều điều khiến châu Âu trở thành một nơi tuyệt vời để sống. Một trong số đó chính là điều này, chúng ta có thể vừa tham dự các cuộc họp vừa chăm sóc con mình", bà nói thêm.

Bộ trưởng Pourmokhtari phát biểu với báo giới ẢNH: AFP

Đồng nghiệp người Pháp, Bộ trưởng Chuyển đổi sinh thái, Đa dạng sinh học và Đàm phán quốc tế về khí hậu và thiên nhiên Monique Barbut đã nhanh chóng tặng bà Pourmokhtari món quà, một bộ quần áo trẻ sơ sinh.

Một quan chức EU cho biết đây được cho là lần đầu tiên có em bé được đưa đến một cuộc họp cấp bộ trưởng của khối.

Các bà mẹ đặc biệt bị ảnh hưởng bởi thách thức cân bằng giữa công việc và chăm sóc con cái. Các nghiên cứu cho thấy phụ nữ thường bỏ lỡ các cơ hội thăng tiến, cơ hội nghề nghiệp và thu nhập cao hơn sau khi sinh con.

Bộ trưởng Khí hậu Tây Ban Nha Sara Aagesen đã hoan nghênh quyết định của Bộ trưởng Pourmokhtari đưa "bé Adam" đến các cuộc đàm phán về môi trường. "Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho lý do chúng ta ở đây. Làm việc hôm nay để lại một hành tinh tốt đẹp hơn cho những người sẽ thừa kế vào mai sau", bà Aagesen viết trên mạng xã hội, kèm theo bức ảnh chụp mẹ con bà Pourmokhtari tại cuộc họp.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nữ nghị sĩ, Nghị viện châu Âu gần đây đã thay đổi các quy tắc nội bộ, cho phép các bà mẹ mới sinh con có quyền bỏ phiếu thông qua người đại diện.