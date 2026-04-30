Nữ ca sĩ bỏ việc văn phòng đi hát, chật vật với cát sê 300.000 đồng

Ít ai biết rằng, cơ duyên đến với âm nhạc của Trần Thủy Tiên bắt đầu từ khi mới 5 tuổi. Bước ngoặt đến khi nữ ca sĩ được đưa đến nhà thiếu nhi. Tại đây, thay vì theo học aerobic như dự định ban đầu, nữ ca sĩ bị thu hút bởi lớp học thanh nhạc và quyết định thử sức. Sau khi kiểm tra nhịp và tông, Trần Thủy Tiên được nhận vào lớp chuyên nghiệp. Chỉ một tuần sau, nữ ca sĩ đã có màn biểu diễn đầu tiên trên sân khấu, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình nghệ thuật.

Hành trình nghệ thuật của Trần Thủy Tiên

Trần Thủy Tiên vỡ òa khi cùng đồng đội giành quán quân Tỏa sáng sao đôi 2026 ẢNH: NSX

Năm 18 tuổi, thay vì theo đuổi nghệ thuật một cách trực tiếp, nữ ca sĩ lựa chọn học ngành Hệ thống thông tin quản lý như một hướng đi an toàn. Trong thời gian này, Trần Thủy Tiên vẫn duy trì việc đi hát acoustic tại các quán cà phê để nuôi dưỡng đam mê. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp và làm việc văn phòng khoảng một năm, cô nhận ra bản thân không còn đủ năng lượng để duy trì song song hai con đường.

Nữ ca sĩ chia sẻ: “Tôi làm văn phòng trong một năm nhưng cảm thấy đó không phải là nơi thuộc về mình. Mỗi ngày đi làm, năng lượng cứ giảm dần. Chỉ khi đi hát vào buổi tối, tôi mới cảm thấy vui trở lại”. Đứng trước lựa chọn khó khăn, nữ ca sĩ quyết định rẽ hướng sang nghệ thuật. Cô cho hay: “Tôi vừa không đủ sức để đảm bảo công việc văn phòng, vừa không đủ sức để theo đuổi âm nhạc nếu cứ tiếp tục như vậy. Cuối cùng, tôi chọn nghệ thuật”.

Trước khi đến với Tỏa sáng sao đôi 2026, Trần Thủy Tiên đã có hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật với nhiều dấu ấn như á quân Sao tìm sao 2021, top 4 Hãy nghe tôi hát 2023. Bên cạnh hành trình chuyên môn, Trần Thủy Tiên cũng từng trải qua giai đoạn mưu sinh với cường độ làm việc cao. Nữ ca sĩ từng làm văn phòng, bán hàng online và đi hát vào cuối tuần. “Sáng làm xong, tối về gói hàng, cuối tuần đi hát. Một show lúc đó chỉ khoảng 300.000 đồng”, cô nhớ lại.

Trần Thủy Tiên từng làm nhân viên văn phòng, phát tờ rơi... để có thu nhập duy trì đam mê ca hát ẢNH: NSX

Quãng thời gian này giúp Trần Thủy Tiên tích lũy tài chính và chuẩn bị cho bước chuyển sang con đường chuyên nghiệp. “Tôi không phải giàu, chỉ là biết gói ghém và kiểm soát tài chính”, nữ ca sĩ chia sẻ. Sau khi đạt thành tích tại các cuộc thi trước đó, sự nghiệp của Trần Thủy Tiên dần có những bước tiến với nhiều cơ hội biểu diễn hơn. “Có những bài trước đây tôi không dám hát, nhưng sau khi thử, tôi nhận ra mình có thể làm được”, quán quân cho hay.

Tại Tỏa sáng sao đôi 2026, Trần Thủy Tiên đồng hành cùng Trân Oanh và nhanh chóng trở thành một trong những cặp đôi nổi bật. Cả hai liên tục dẫn đầu các vòng thi với nhiều điểm số cao và nhận được sự đánh giá tích cực từ ban giám khảo. Trần Thủy Tiên cho biết sự hòa hợp với đồng nghiệp không chỉ đến từ chuyên môn mà còn ở tư duy làm nghề. Dù mỗi người có cá tính âm nhạc riêng, cả hai vẫn hướng đến mục tiêu chung là mang lại tiết mục hiệu quả nhất.

Với Trần Thủy Tiên, âm nhạc không chỉ là công việc mà còn là cách cân bằng cuộc sống. “Khi hát, tôi không bị áp lực mà còn cảm thấy được giải tỏa. Bởi thế chọn nghệ thuật là quyết định khó nhất nhưng đúng đắn nhất”, nữ ca sĩ chia sẻ. Sau cuộc thi, Trần Thủy Tiên cho biết sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp cá nhân, đồng thời mở rộng các cơ hội hợp tác. Trong đó, việc kết hợp cùng Trân Oanh trong các dự án âm nhạc vẫn là một định hướng được cân nhắc.