Nữ ca sĩ tái xuất sau 11 năm, tiết lộ chuyện 'gương vỡ lại lành' với chồng

Emily là chủ nhân của loạt ca khúc đình đám như Mùa xa nhau, Xin anh đừng, Mượn rượu tỏ tình… Thế nhưng suốt 11 năm qua, cô chưa từng đánh dấu sự trở lại theo hướng độc lập. Thay vào đó, Emily chọn lui về chăm lo cho tổ ấm, đồng thời đứng sau ủng hộ sự nghiệp của người bạn đời là BigDaddy.

Tuy nhiên, sự lùi lại ấy chưa bao giờ đồng nghĩa với việc Emily từ bỏ không gian nghệ thuật của riêng mình. Trở lại đường đua âm nhạc sau hơn một thập niên với single Oscar, Emily chia sẻ cô chọn bước đi chậm rãi nhưng chắc chắn. Không chạy theo những xu hướng âm nhạc mới hay cố gồng mình tạo ra các tuyên ngôn gai góc, nữ ca sĩ chọn một bản pop ballad ngọt ngào để kết nối với khán giả.

Emily quyết định tái xuất showbiz sau 11 năm tập trung vun vén cho tổ ấm nhỏ Ảnh: NVCC

Với Emily, lần trở lại này không chỉ để thỏa nỗi nhớ sân khấu mà còn mở ra không gian riêng, nơi nữ nghệ sĩ được tự do chia sẻ những tâm tư chân thật, đan xen cùng kỷ niệm thanh xuân thật đẹp của mình.

Sự thật về 'nhật ký chia tay' của Emily

Để hâm nóng cho sự trở lại của mình, Emily khiến khán giả bất ngờ khi chia sẻ lại một trang nhật ký cũ viết tay. Trong đó, cô thật thà bộc bạch về quãng thời gian sau khi chia tay BigDaddy, cả hai vẫn cố gắng làm bạn, vẫn đi chơi chung hội và thậm chí cập nhật thông tin về người mới của nhau.

Dù luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng tận sâu bên trong, Emily thừa nhận: "Mình cứ tưởng rằng mình đã vượt qua chuyện cũ cho đến khi phải đối mặt với nhau thường xuyên mỗi ngày". Xa nhau 3 năm, yêu thêm vài người mới, nhưng cả hai vẫn luôn cập nhật tình hình của đối phương, dù trong lòng "không nghĩ mình còn tình cảm hay có thể quay lại với nhau vào một ngày nào đó đâu, mình chỉ coi là một người rất hiểu mình".

Chuyện tình cảm giữa Emily và BigDaddy được nhiều khán giả quan tâm Ảnh: NVCC

Những dòng nhật ký vừa ngô nghê, đáng yêu nhưng cũng rất thật thà này của Emily dành cho BigDaddy đã trở thành nguồn cảm hứng để ca khúc Oscar ra đời, tái hiện lại trọn vẹn chính câu chuyện của cả hai nhiều năm về trước. Đó là quãng thời gian họ tạm xa nhau, cố gắng trở lại làm bạn nhưng nhận ra không thể. Giai đoạn ấy đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình trưởng thành về mặt cảm xúc của cả hai nghệ sĩ.

Ngay từ tên gọi, bài hát đã mang ý nghĩa thú vị. Đây là cách ví von hài hước về tài "diễn xuất" của Emily và BigDaddy lúc mới chia tay. Dù trong lòng vẫn còn tình cảm, cả hai đều cố tỏ ra hờ hững, đóng vai những người bạn vô tư. Bên cạnh đó, mượn hình tượng giải thưởng danh giá này, Emily cũng muốn gửi gắm suy nghĩ rất tích cực: "Những giọt nước mắt, tiếc nuối, nỗi buồn, tổn thương theo thời gian sẽ trở thành phần thưởng, sẽ là một món quà".

Với Emily (tên thật Nguyễn Hương Ly), dự án này giống như món quà tinh thần mà cô muốn gửi tặng đến những người phụ nữ hiện đại. Khép lại những hoài niệm ngọt ngào, câu chuyện trong bài hát gửi gắm một thông điệp: Mọi vấp ngã hay khoảng lặng trong tình yêu chưa bao giờ là vô nghĩa nếu ta biết cách biến chúng thành phần thưởng cho sự trưởng thành.

