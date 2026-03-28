Nữ ca sĩ từng trốn nhà đi hát, bỗng thành giọng ca đình đám của 'Mưa bụi'

Một trong những kỷ vật được Thùy Trang gìn giữ trong chặng đường nghệ thuật là con trâu bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo, dưới đáy vẫn còn dòng chữ “ngày 10 tháng 6 năm 1994". Theo giọng ca Mưa bụi, đây là món quà do chính tay ba của nữ ca sĩ - một người thợ mộc chuyên đóng tủ thờ ở Gò Công - tự tay làm tặng con gái.

Ca sĩ Thùy Trang trở thành khách mời của Kỷ niệm thanh xuân, lên sóng trên VTV9 Ảnh: NSX

Thùy Trang xúc động chia sẻ gia đình có đến 11 người con nhưng cô là người duy nhất được ba làm tặng kỷ vật này vì tuổi sửu. Thời điểm đó, giọng ca Bông vạn thọ bắt đầu nổi tiếng và được khán giả yêu mến. Thông qua con trâu gỗ, đấng sinh thành muốn nhắn nhủ sự thương xót và thấu hiểu dành cho con gái. Bởi trong mắt ông, tuổi sửu thường vất vả, nhất là khi con gái lại dấn thân vào con đường nghệ thuật đầy thăng trầm.

"Lúc nhận quà tôi chỉ vui như một đứa trẻ, nhưng giờ nhìn lại mới thấy ba rất sâu sắc, bao nhiêu lời ước mong con được an nhiên đều gửi gắm vào đó", nữ ca sĩ bồi hồi.

Nhớ lại thuở mới vào nghề, Thùy Trang cho biết gia đình từng kịch liệt phản đối vì thấy cô quá hiền lành, khờ khạo và... "kém sắc" so với tiêu chuẩn ca sĩ lúc bấy giờ. Để theo đuổi đam mê, giọng ca Mưa bụi đã phải trải qua quãng thời gian đi hát trong âm thầm.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất là những đêm tối, Thùy Trang lặng lẽ thay áo dài, lên xe để anh chị chở đi hát. Hàng xóm láng giềng lúc đó không hề biết cô là ca sĩ, chỉ thấy cô bé tối nào cũng diện đồ đẹp đi đâu đó đến khuya mới về. Mãi đến khi băng đĩa Mưa bụi phát hành và gây sốt khắp cả nước, cả xóm ngỡ ngàng nhận ra cô hàng xóm chính là ngôi sao đang được yêu mến. “Chính sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả đã giúp Thùy Trang khẳng định được con đường mình chọn và khiến gia đình từ lo lắng chuyển sang tự hào”, cô bày tỏ.

Gia đình từng không ủng hộ Thùy Trang theo đuổi đam mê ca hát Ảnh: TL

Điều tiếc nuối của Thùy Trang 'Mưa bụi'

Bên cạnh những câu chuyện về sự nghiệp, Thùy Trang còn chia sẻ về gia đình nhỏ của mình. Cô kể về kỷ niệm khi sáng tác ca khúc Má ơi nói về nỗi lòng người mẹ trông ngóng con phương xa. Giọng ca Mưa bụi tiết lộ khi gửi cho con gái lớn đang bận rộn vừa học vừa làm, con đã khóc vì thấy hình ảnh mình trong đó. Qua câu chuyện, Thùy Trang muốn gửi gắm thông điệp về sự thấu hiểu giữa các thế hệ trong gia đình: "Con rảnh là con sẽ gọi về, chỉ là đôi khi bộn bề quá mà thôi".

Bên cạnh đó, Thùy Trang còn có những phút giây trải lòng đầy tiếc nuối dành cho ba mẹ. Nữ ca sĩ thừa nhận mình đã nhiều lần hứa thực hiện một album nhạc để tặng đấng sinh thành nhưng vì sự nghiệp cuốn đi, cô vẫn chưa hoàn thành được tâm nguyện đó. Đặc biệt, suốt nhiều năm ca hát, ba mẹ cô ở quê Tiền Giang chưa một lần được lên TP.HCM để ngồi dưới hàng ghế khán giả xem con gái biểu diễn trực tiếp trên sân khấu, vì điều kiện đi lại khó khăn.

"Nếu được quay ngược thời gian, tôi mong mình sáng suốt hơn để làm những việc đó mà không phải hối tiếc", cô nghẹn ngào chia sẻ. Đây cũng chính là động lực để Thùy Trang định hướng dòng nhạc sắp tới của mình sẽ tập trung hoàn toàn vào chủ đề gia đình như cách thực hiện mong muốn dang dở trước đó.