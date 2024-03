Nữ cán bộ Đoàn có nhiều sáng kiến

Theo chị Sen, "con đường cách mạng" của đoàn viên thanh niên VN trong thời kỳ mới mang đặc thù và màu sắc mới. Vì vậy, suốt thời gian qua, để tiếp bước trên "con đường cách mạng" của anh hùng Lý Tự Trọng, chị đã tích cực hưởng ứng thực hiện cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên VN thời kỳ mới, hướng đến "tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn". Qua đó, có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước, đạo đức trong sáng, sáng tạo không ngừng, học tập liên tục, kỹ năng phù hợp, khát vọng vươn lên…



Chị Nguyễn Thị Hồng Sen, nữ cán bộ Đoàn xuất sắc của H.Bình Sơn, Quảng Ngãi ảnh: THANH NAM

Mới đây, chị Sen có tên trong danh sách 100 cán bộ đoàn tiêu biểu toàn quốc được T.Ư Đoàn trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024.

Giải thưởng cao quý ấy cũng khiến chị Sen xúc động, nhất là khi nhìn về những năm tháng qua, bản thân đã vượt không ít khó khăn. "Khó khăn trong công tác Đoàn không phải ai cũng giống nhau. Đối với công tác thanh niên là công việc mang tính chất đặc thù, tiếp xúc với nhiều người, không phân biệt thời gian giờ giấc, nên chuyện đi sớm về khuya là thường xuyên. Vì thế, bận rộn là điều không tránh khỏi. Nhất là với phái nữ thường gặp nhiều khó khăn trong việc cân bằng giữa gia đình và công việc của tổ chức Đoàn", chị Sen trải lòng.

"Nhưng sau đó, tôi đã tự nhủ cần nỗ lực với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ để cống hiến. Cũng may mắn khi tập thể đồng nghiệp gắn bó, đoàn kết, giúp tôi vượt qua khó khăn. Đặc biệt là tôi có sự ủng hộ từ hậu phương vững chắc. Phụ nữ khi tham gia "việc nước" thì điều trăn trở nhất chính là gia đình. Nhưng rất may, chồng cảm thông và chia sẻ nên tôi an tâm công tác", chị Sen bộc bạch thêm.

Trong năm 2023, chị Sen đã tham mưu thành lập Câu lạc bộ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo H.Bình Sơn. Hiện tại, câu lạc bộ hoạt động ngày càng phát triển, thu hút nhiều thanh niên có ý tưởng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia, góp phần vào việc phát triển kinh tế tại địa phương.

Chị Sen cũng đã đề xuất sáng kiến "Giải pháp nâng cao chất lượng trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi thông qua các mô hình, hoạt động của huyện đoàn và đoàn cơ sở". Để triển khai, chị Sen phát động trong tất cả cơ sở đoàn trên địa bàn huyện mời các nhân chứng kể chuyện về lịch sử dân tộc... Sau đó viết bài, thực hiện video ghi lại buổi nói chuyện và tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi.

Một chương trình khác thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia do chị Sen đề xuất là mỗi người trẻ lựa chọn một danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa, đặc sản, lễ hội, làng nghề... của địa phương để viết bài giới thiệu. Các bài viết được Huyện đoàn chọn đăng trên các trang mạng xã hội cấp huyện.

Bên cạnh đó, chị Sen cũng triển khai công trình thanh niên "Số hóa thông tin địa chỉ đỏ" tại các di tích lịch sử, văn hóa của địa phương gắn với xây dựng mã QR Code, giúp du khách nhận biết dữ liệu, hình ảnh và các tài liệu liên quan. Chị cũng đã đứng ra thành lập Câu lạc bộ lý luận trẻ H.Bình Sơn, qua đó kịp thời định hướng tư tưởng, hỗ trợ, tư vấn cho đoàn viên, thanh niên.

Trong hầu hết các chương trình, hoạt động Đoàn mà chị Sen đề xuất đều áp dụng đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nói về điều này, chị Sen cho rằng chuyển đổi số đã và đang góp phần to lớn vào việc giúp tổ chức các cấp cán bộ Đoàn tiết kiệm thời gian, nâng cao năng suất công việc và đạt nhiều hiệu quả trong việc tổ chức các sự kiện, hoạt động.