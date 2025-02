Nữ chính phim cổ trang 19+ từng áp lực, xấu hổ khi nhận là diễn viên

Cha Joo Young nổi lên từ loạt phim The Glory (ảnh) và mới đây nhất là The Queen Who Crown ẢNH: NETFLIX

Cha Joo Young trở thành gương mặt được săn đón sau thành công tầm quốc tế của loạt phim báo thù The Glory. Mới đây, cô tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả khi đóng nữ chính trong phim cổ trang 19+ The Queen Who Crowns. Bên cạnh những cảnh nóng táo bạo gây tranh luận, diễn xuất của nữ diễn viên sinh năm 1990 ngày càng nhận nhiều lời khen, công nhận từ khán giả.

Xuất hiện trong tập mới nhất của chương trình You Quiz on the Block của tvN, ngôi sao 35 tuổi đã chia sẻ về hành trình đầy khó khăn của bản thân để được theo đuổi đam mê diễn xuất.

Cha Joo Young phủ nhận tin đồn xuất thân từ gia đình giàu có. Người đẹp cho biết bố mình làm việc trong ngành tài chính và cô từng nghĩ bản thân cũng sẽ theo đuổi lĩnh vực này. "Khi tôi đang học múa ballet thì bố mẹ đột nhiên thông báo rằng tôi sắp đi du học. Tôi nghĩ mình sẽ sang Mỹ nhưng khi mở mắt ra, tôi đã ở Malaysia. Bố mẹ muốn tôi trải nghiệm môi trường học tập ở châu Á trước khi vào đại học ở Anh hoặc Mỹ". Về sau, cô sang Mỹ học đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh.

Ngôi sao 35 tuổi vừa gặt hái thành công với vai nữ chính phim 19+ The Queen Who Crowns ẢNH: TVN

Sau khi tốt nghiệp, Cha Joo Young trăn trở nhiều về đam mê và mong muốn hiện thực hóa ước mơ trở thành diễn viên như khao khát bấy lâu nhưng không được gia đình ủng hộ. "Bố tôi rất nghiêm khắc và tôi lớn lên trong một môi trường rất gia trưởng, nơi diễn xuất dường như không phải là một lựa chọn. Nhưng tôi bắt đầu nghĩ về một công việc mà tôi có thể để lại một phần của bản thân. Tôi nghĩ rằng mình luôn có thể học sau, vì vậy tôi quyết định theo đuổi một điều gì đó thực sự thu hút tôi".

Với quyết tâm đó, Cha Joo Young bắt đầu bước chân vào làng giải trí cùng lời hứa với bố rằng nếu cô không thành công trước 30 tuổi, cô phải quay lại học cao học. Nữ diễn viên 9X thừa nhận mình từng bị cô lập từ khi còn nhỏ và trong những năm tháng du học, đến lúc ra mắt với vai trò diễn viên, cô cũng lâm tình cảnh tương tự. "Những người khác đều có mối quan hệ trong ngành nhưng tôi thì không có. Vì tôi không biết cách xử lý khái niệm diễn xuất, tôi không biết phải hỏi những câu hỏi gì và tôi cảm thấy như một động vật phù du, bị mắc kẹt trong sự nghi ngờ về việc liệu những gì mình đang làm có đúng không", sao phim The Glory xúc động.

Nữ diễn viên xúc động kể về những áp lực, khó khăn khi trở thành diễn viên, trái với kỳ vọng của gia đình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YOU QUIZ ON THE BLOCK

Cha Joo Young không kìm được nước mắt trong lúc kể về những khó khăn khi quyết định theo đuổi đam mê diễn xuất. Cô nghẹn ngào: "Mặc dù tôi đã từng du học ở nước ngoài, mọi người vẫn nói: 'Sao bạn không kết hôn luôn đi? Tại sao bạn lại làm thế này?'. Rồi tôi nghĩ: 'Nhưng đó không phải là tôi. Không phải thế'. Giải thích điều đó thật mơ hồ, và mọi thứ đều mơ hồ". Sao nữ 35 tuổi tiếp tục: "Tôi luôn cảm thấy mình như một người ngoài cuộc, như thể tôi chưa bao giờ thực sự thuộc về bất cứ nơi nào. Đã có lúc, tôi thậm chí còn cảm thấy xấu hổ khi viết 'diễn viên' là nghề nghiệp của mình. Tôi chưa bao giờ quen với việc kể câu chuyện của chính mình".

Tuy nhiên, Cha Joo Young nhanh chóng biến điểm yếu thành sức mạnh để tiến về phía trước. Nữ diễn viên chia sẻ: "Sự mơ hồ luôn là động lực thúc đẩy tôi. Tôi luôn muốn chứng minh bản thân mình trong những tình huống không chắc chắn".

Sau nhiều nỗ lực, Cha Joo Young giờ là ngôi sao đang lên của màn ảnh xứ Hàn, được đánh giá cao về tài năng lẫn sắc vóc ẢNH: GHOST STUDIO

Vì bắt đầu sự nghiệp khi đã U.30, không được đào tạo bài bản lại không có mối quan hệ, Cha Joo Young phải bù đắp bằng sự nỗ lực, chăm chỉ, làm việc không ngơi nghỉ. Chuỗi ngày lao động quá sức khiến sức khỏe nữ diễn viên bị ảnh hưởng không ít. "Khi làm việc trong một dự án, tôi gần như không ngủ. Tôi không thể. Nướu của tôi bị tụt và vì tôi không biết cách sử dụng những mánh khóe, tôi cứ tiếp tục cho đến khi làm tốt. Tôi cảm thấy tôi chỉ có thể gọi mình là một diễn viên khi thực sự hoàn thành tốt vai trò của bản thân", cô xúc động.