Nữ chuyên gia Việt đạt chứng chỉ nâng cao nhận thức an ninh mạng tại Mỹ

Những chuyên gia đạt chứng chỉ SSAP phải hoàn thành khóa đào tạo SANS MGT433 về quản lý rủi ro con người và vượt qua kỳ thi đánh giá năng lực. Nội dung của khóa học và kỳ thi đánh giá năng lực được coi có độ khó cũng như uy tín hàng đầu thế giới, do được xây dựng bởi các chuyên gia đầu ngành tại Học viện SANS dựa trên các bài học và kinh nghiệm thực tiễn rút ra từ hàng trăm chương trình đào tạo, quản trị rủi ro an ninh bảo mật trên toàn cầu.

Chị Hà Phương là chuyên gia Việt duy nhất đạt chứng chỉ này VinCSS

Do vậy, những chuyên gia có chứng chỉ này được công nhận năng lực cạnh tranh nổi bật trong việc xây dựng và triển khai các dự án nâng cao nhận thức an ninh bảo mật có hiệu quả và toàn diện, đảm bảo an ninh của các tổ chức, doanh nghiệp một cách bền vững.

Ra đời từ năm 2015, SANS Security Awareness Professional (SSAP) được coi là một chứng chỉ hiếm và rất khó đạt. Được biết, chị Hà Phương là chuyên gia thứ 1.195 trên thế giới được SANS cấp chứng chỉ này.

Sau khi tốt nghiệp sư phạm CNTT, Thạc sĩ Kho a học máy tính, chị Hà Phương có đến 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực, tham gia các nhiệm vụ điều phối ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin (ATTT) cũng như xây dựng chính sách ATTT và các hệ thống hỗ trợ giám sát sự cố ATTT quốc gia. Đầu quân cho VinCSS vào tháng 12.2018, Hà Phương là một trong những người đầu tiên gia nhập công ty và hiện tại đang chịu trách nhiệm chính trong triển khai Dịch vụ nâng cao nhận thức ATTT của VinCSS.

Hiện Hà Phương đang tiếp tục phụ trách, phối hợp cùng các chuyên gia khác tại VinCSS để nâng cấp Dịch vụ nâng cao nhận thức ATTT của VinCSS. Chương trình mà chị Phương trực tiếp quản lý đã và đang được triển khai cho nhiều doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực công nghệ, công nghiệp, năng lượng, giáo dục và ngân hàng tại Việt Nam. Với nội dung thực tiễn được học tập, thừa hưởng chất lượng từ nhiều chương trình đào tạo uy tín trên thế giới, cách thiết kế trực quan đa dạng đi kèm với mô phỏng những rủi ro từ thực tiễn, dịch vụ này đang nhận được phản hồi tích cực từ các khách hàng.

Về thành tích đáng tự hào của chị Hà Phương, ông Đỗ Ngọc Duy Trác, Tổng giám đốc VinCSS cho biết: "Tại VinCSS, tất cả các chuyên gia ở mọi độ tuổi, mọi giới tính đều được trao cơ hội bình đẳng để vươn lên phát triển bản thân và khẳng định vai trò của mình. Văn hóa tôn trọng sự khác biệt giúp chúng tôi phát huy sự đa dạng, khuyến khích tính sáng tạo và đổi mới trong tổ chức để mang đến những dịch vụ toàn diện, đẳng cấp nhất".