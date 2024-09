Nữ đại gia Đà Nẵng tù chung thân, 1.500 tỉ đồng vay mượn đã đi đâu?

TAND TP.Đà Nẵng vừa mở lại phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt nữ đại gia một thời là Đào Thị Như Lệ (45 tuổi, ngụ 92 Phạm Quang Ảnh, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) tù chung thân với 3 tội danh: lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Đây là vụ án chấn động dư luận, vỡ nợ lớn nhất Đà Nẵng với số tiền lên đến 1.500 tỉ đồng.

Tôn chủ nợ làm ân nhân để… lừa

Đến khi ra tòa, dư luận mới vỡ lẽ những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của nữ đại gia Đà Nẵng này. Như trong vụ Lệ lừa ông Phạm Thanh (ở Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 13,4 tỉ đồng, Lệ nói đã thế chấp cho Ngân hàng Agribank 3 lô "đất vàng" ở khu vực biển Đà Nẵng vay 75 tỉ đồng.

Ông Thanh đã cẩn thận tham vấn luật sư, yêu cầu Lệ làm thỏa thuận 3 bên thì Lệ đã làm giả giấy tờ ngân hàng để lừa.

Đào Thị Như Lệ ở phiên tòa sơ thẩm ngày 27.9 ẢNH: NGUYỄN TÚ

"Một ca sĩ dẫn Lệ đến gặp tôi hỏi mượn chứ trước đây tôi chưa bao giờ làm ăn với Lệ, ban đầu tôi đưa 5 tỉ đồng. Hôm sau Lệ tâm sự với vợ tôi về việc Phật báo mộng về người phù độ Lệ, Lệ nói đó là tôi, đội ơn tôi là ân nhân nên vợ tôi tin tưởng tiếp tục đưa tiền cho Lệ mượn", ông Thanh trình bày trước tòa.

Thời điểm này, nữ đại gia đã vay tiền của nhiều ngân hàng và ngoài xã hội, mất khả năng chi trả, bị áp lực đòi nợ từ người cho vay ngoài xã hội nên mượn các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công dân từ Dương Thị Ngọc Anh (nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Q.Sơn Trà) tuồn ra.

Trong các chủ nợ, bà N.T.B.C (ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) bị nặng nhất.

Năm 2017, Lệ tìm bà C. để vay tiền và giúp công ty của Lệ làm đáo hạn ngân hàng. "Tôi và Lệ làm thủ tục vay 80 tỉ đồng của ông K., khi giải ngân ra Lệ chiếm đoạt của tôi 80 tỉ luôn, báo hại tôi thiệt hại trả lãi cho người ta 56 tỉ khi Lệ bỏ trốn", bà C. khai.

Từ đó, bà C. bắt đầu dính vào vòng xoáy vay mượn của Lệ, với hy vọng giúp Lệ kiếm được tiền để gỡ món nợ này.

Một lần khác, Lệ nói nhà ở đường Phạm Quang Ảnh (Q.Sơn Trà) đang thế chấp Ngân hàng MB nhưng chỉ vay được 20 tỉ đồng trong khi Ngân hàng Agribank cho vay đến 25 tỉ đồng. Lệ nhờ bà C. đáo hạn.

"Tôi đáo hạn lấy sổ ra, mang qua Agribank vay cho Lệ. Sau khi giải ngân Lệ chỉ đưa tôi 5 tỉ, còn lại chiếm đoạt 15 tỉ đồng", bà C. khai.

Tháng 1.2020, nữ đại gia nói cần tiền nên bán rẻ lô đất ở đường Trần Bạch Đằng (Q.Sơn Trà) với giá 105 triệu đồng/mét vuông. Bà C. môi giới cho ông T.T.H. Khi Lệ yêu cầu đặt cọc 30 tỉ đồng, ông H. đồng ý nhưng biết Lệ đang khó khăn nên nghi ngờ.

Ông H. yêu cầu bà C. phải bảo lãnh, nếu trong 1 tháng Lệ trốn không ra công chứng thì bà C. phải đền cọc 30 tỉ đồng. "Tôi tan gia bại sản vì bà Lệ, đến nay Lệ nợ 301 tỉ, tôi đã trả lãi 200 tỉ đồng, bán biết bao nhiêu tài sản trả lãi chứ không trả gốc được", bà C. khai.

Dương Thị Ngọc Anh, cựu nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai Q.Sơn Trà, lãnh 5 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ ẢNH: NGUYỄN TÚ

Nhờ em trai thợ xây đứng tên để tẩu tán tài sản

Nữ đại gia Đà Nẵng Đào Thị Như Lệ còn dùng thủ đoạn nhờ bà C. mượn tiền để mua bất động sản, sau đó chiếm đoạt và gán cho bà C. bất động sản đã mua. Như lô đất ở đường Hồ Xuân Hương (Q.Ngũ Hành Sơn), bà C. môi giới và bảo lãnh cho Lệ mượn tiền mua với giá 123 tỉ đồng, sau đó Lệ vỡ nợ, bà C. gánh nợ mua lô đất này với giá 280 tỉ đồng từ đầu năm 2020.

Lô đất 3.900 mét vuông này nữ đại gia Đào Thị Như Lệ nhờ em trai là ông Đào Duy Phương (làm nhân viên cứu hỏa trong sân bay) đứng tên. Ông Phương còn đứng công ty, nhà ở đường Phạm Quang Ảnh cho Lệ.

Năm 2022, ở phiên sơ thẩm, TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên Lệ tù chung thân.

Tại phiên tòa phúc thẩm năm 2023, đại diện Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng nêu quan điểm, Lệ đã thế chấp 3 lô đất ven biển cho Ngân hàng Agribank để vay hơn 270 tỉ đồng nhưng nói dối ông Phạm Thanh chỉ vay 75 tỉ đồng, tiếp tục làm giả giấy tờ, ghi số tiền giải chấp là 75 tỉ đồng để phù hợp với 3 hợp đồng đặt cọc làm giả đã giao cho ông Thanh.

Sau đó nữ đại gia này thỏa thuận chuyển nhượng cho ông Thanh 150 tỉ đồng để chiếm đoạt 50 tỉ đồng tiền đặt cọc (cấn trừ khoản nợ trước đó), là có dấu hiệu tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (40 tỉ đồng) và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (10 tỉ đồng).

"Ngoài ra, chỉ trong thời gian ngắn, Lệ chiếm đoạt và sử dụng số lượng tiền lớn trong thời gian xảy ra đại dịch Covid-19, vậy hơn 1.500 tỉ đồng đi đâu? Lệ sử dụng mục đích gì? Chưa được làm rõ, xét thấy có dấu hiệu của tội "rửa tiền" và cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự nhưng cơ quan điều tra chưa làm rõ nên cần hủy một phần bản án để điều tra lại", đại diện Viện KSND cấp cao nêu.

Sau khi điều tra lại và TAND TP.Đà Nẵng đưa ra xét xử sơ thẩm ngày 27.9, vụ án tiếp tục xác định Lệ lừa 5 người, chiếm đoạt 41,4 tỉ đồng, cùng khoản nợ 1.500 tỉ đồng với ngân hàng và ngoài xã hội.

Hồ sơ, tài liệu liên quan vụ án cho thấy, nữ đại gia có 15 quyển sổ theo dõi các khoản vay ngoài xã hội, với 361 tờ giấy ghi chú về các khoản vay mượn, hơn 750 tờ tài liệu về các giao dịch.

Tuy nhiên, số tiền và tài sản của Lệ hiện ở đâu vẫn là dấu hỏi lớn. Nữ đại gia này khai trước tòa đã trả nợ vay nóng và mua các bất động sản bị kê biên, thế chấp ngân hàng.

Quá trình điều tra chỉ kê biên được 3 bất động sản, nhưng chỉ có giấy tờ biệt thự 49 Hoàng Kế Viêm (Q.Ngũ Hành Sơn) đứng tên Lệ; còn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lô đất ở đường Trần Bạch Đằng (Q.Sơn Trà) Lệ nhờ ông Đào Duy Điệp (em Lệ) đứng tên, sổ đỏ 5B Quang Trung (Q.Hải Châu) nhờ nhân viên Trần Kim Cường đứng tên.

Trước tòa, Đào Duy Điệp khai làm thợ xây ở quê TX.Điện Bàn (Quảng Nam), năm 2015 được chị gọi ra Đà Nẵng nhờ đứng tên các tài sản và ký khống giấy tờ.

"Chị Lệ nói bận rộn nhiều việc nên nhờ tôi đứng tên, chị soạn sẵn giấy tờ và đánh dấu bút chì các vị trí, tôi chỉ ký rồi về, không đọc, không biết nội dung", Điệp khai.

Lệ cùng các chủ nợ ra tòa trong vụ án cho vay nặng lãi ẢNH: NGUYỄN TÚ

HĐXX hỏi về vai trò của Trần Kim Cường trong việc tiếp tay Lệ lừa đảo, Cường khai nếu Cường không ký các giấy tờ Lệ đưa thì Lệ vẫn giải quyết được mọi việc vì "Lệ có nhiều mối quan hệ ngoài xã hội có thể xử lý công việc".



Đáng chú ý, tuy vay mượn khoản nợ đến 1.500 tỉ đồng, nhiều vấn đề về các khoản tiền chưa được làm rõ, nhưng Lệ chỉ mới tác động gia đình nộp 50 triệu đồng cho Cục Thi hành án dân sự để bồi thường cho các bị hại.

Hiện nay các chủ nợ, bị hại trong vụ án vẫn chưa được bồi thường và trong 3 tài sản của Lệ liên quan vụ án đều đã thế chấp ngân hàng.

Cụ thể, biệt thự 49 Hoàng Kế Viêm (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) có giá trị theo thẩm định từ 47,2 – 59,5 tỉ đồng, trong khi Lệ đã thế chấp cho Ngân hàng Agribank Đà Nẵng để vay gần 35,5 tỉ đồng.

Lô đất ở đường Trần Bạch Đằng (Q.Sơn Trà) đã thế chấp Ngân hàng Vietcombank Hoàng Mai (Hà Nội) cho khoản vay 62,58 tỉ đồng. Lô đất gần 700 mét vuông ở 5B Quang Trung (Q.Hải Châu) cũng đã thế chấp Ngân hàng MB Bank Đà Nẵng cho khoản vay 27 tỉ đồng.

Phiên tòa sơ thẩm ngày 27.9 khép lại, một lần nữa nữ đại gia bất động sản Đà Nẵng Đào Thị Như Lệ lại lãnh án chung thân, nhưng hậu quả của vụ án vẫn chưa thể khắc phục được.