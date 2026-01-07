Nữ diễn viên chuyên đóng vai bi kịch, nhiều nước mắt trên màn ảnh Việt là ai?

Trong bộ phim truyền hình 'Bên dòng Cổ Chiên' dự kiến lên sóng trên THVL, Văn Phượng tiếp tục thử sức ở vai có chiều sâu tâm lý khi vướng vào mối quan hệ tình cảm đầy trắc trở với diễn viên Cao Minh Đạt và Thân Thúy Hà.
Bộ phim Bên dòng Cổ Chiên, do đạo diễn Phương Điền thực hiện, đang trong quá trình ghi hình với bối cảnh chính ở Vĩnh Long. Tác phẩm xoay quanh mối quan hệ tình cảm tay ba nhiều giằng xé giữa ba nhân vật ông Kiên (Cao Minh Đạt thủ vai), bà Ngân (Văn Phượng) và bà Quỳnh (Thân Thúy Hà). Đây được xem là 3 vai diễn nặng ký, giữ vai trò then chốt và đòi hỏi chiều sâu tâm lý.
Văn Phượng hé lộ về nhân vật trong phim mới
Bên dòng Cổ Chiên dài 39 tập, thuộc thể loại tâm lý xã hội với đề tài xoay quanh cuộc sống nông thôn. Ngoài Cao Minh Đạt, Văn Phượng, Thân Thúy Hà, phim còn có sự tham gia của các diễn viên gạo cội như NSƯT Thanh Nam, Thanh Hằng, Ngân Quỳnh, Huy Cường và các gương mặt trẻ Nhật Ý, Dũng Bino, Huỳnh Hồng Loan, Vũ Đằng.
