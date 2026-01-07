Nữ diễn viên chuyên đóng vai bi kịch, nhiều nước mắt trên màn ảnh Việt là ai?

Bộ phim Bên dòng Cổ Chiên, do đạo diễn Phương Điền thực hiện, đang trong quá trình ghi hình với bối cảnh chính ở Vĩnh Long. Tác phẩm xoay quanh mối quan hệ tình cảm tay ba nhiều giằng xé giữa ba nhân vật ông Kiên (Cao Minh Đạt thủ vai), bà Ngân (Văn Phượng) và bà Quỳnh (Thân Thúy Hà). Đây được xem là 3 vai diễn nặng ký, giữ vai trò then chốt và đòi hỏi chiều sâu tâm lý.

Văn Phượng hé lộ về nhân vật trong phim mới

Văn Phượng sinh năm 1988, tốt nghiệp Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Trước khi tham gia dự án Bên dòng Cổ Chiên, nữ diễn viên từng góp mặt trong Những khoảng trời riêng, Theo dấu hương xưa... và tạo dấu ấn với phim Trở về, Vợ của chồng tôi của đạo diễn Việt Trinh. Đáng chú ý, vai Diệu trong Mẹ ghẻ giúp cô đoạt giải Mai vàng 2021 ở hạng mục Nữ diễn viên được yêu thích nhất ẢNH: NVCC

Văn Phượng được đánh giá cao ở những vai diễn có số phận nhiều biến động, đặc biệt là các cảnh nước mắt. Qua quá trình làm nghề nghiêm túc và bền bỉ, Văn Phượng đã tạo dựng được dấu ấn riêng, trở thành một trong những diễn viên được tin cậy ở dòng vai nội tâm ẢNH: FBNV

Chia sẻ với chúng tôi, Văn Phượng cho biết cô đến với vai bà Ngân trong Bên dòng Cổ Chiên một cách tình cờ. Khi đọc kịch bản, điều khiến nữ diễn viên quyết định nhận lời không nằm ở biến cố hay những cảnh phải khóc nhiều, mà ở phần tính cách của nhân vật ẢNH: FBNV

“Đó là một vai diễn nhiều cảm xúc sâu lắng, đi qua nhiều tổn thương nhưng bên trong lại là một sự quyết liệt và mạnh mẽ rất tỉnh táo. Tôi không dám nghĩ mình đã làm được gì nhiều, chỉ biết cố gắng hết sức để sống cùng nhân vật, còn việc vai diễn chạm được đến đâu, tôi xin được để khán giả cảm nhận”, cô bày tỏ ẢNH: FBNV

Văn Phượng tiết lộ đây là lần thứ 2 đóng cặp với Cao Minh Đạt nên việc kết hợp trở nên ăn ý hơn. Mỗi lần nhận vai diễn mới, người đẹp 8X chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, đặc biệt là tạo hình nhân vật. Cô tham khảo ý kiến của đạo diễn Nguyễn Phương Điền để hiểu rõ hơn về nhân vật. Đây cũng là cách giúp bản thân Văn Phượng thể hiện đúng ý đồ của đạo diễn. “Tôi hy vọng đây là vai diễn tạo cho tôi sự đột phá về vai diễn có số phận bi kịch, truân chuyên so với những dự án trước đây”, nữ diễn viên trải lòng ẢNH: FBNV

Khi được hỏi về thu nhập đóng phim truyền hình, Văn Phượng thừa nhận các dự án này đòi hỏi thời gian đầu tư cho nhân vật nhiều hơn. Do đó, cô chọn cân bằng thông qua việc chọn lọc nghiêm túc với từng vai diễn, chủ động sắp xếp thời gian cho những công việc khác phù hợp. “Tôi may mắn vì vẫn còn được làm nghề, được sống với nhân vật. Và tôi trân trọng điều đó hơn là so đo quá nhiều về con số”, nữ diễn viên 8X bày tỏ ẢNH: FBNV

Bên dòng Cổ Chiên dài 39 tập, thuộc thể loại tâm lý xã hội với đề tài xoay quanh cuộc sống nông thôn. Ngoài Cao Minh Đạt, Văn Phượng, Thân Thúy Hà, phim còn có sự tham gia của các diễn viên gạo cội như NSƯT Thanh Nam, Thanh Hằng, Ngân Quỳnh, Huy Cường và các gương mặt trẻ Nhật Ý, Dũng Bino, Huỳnh Hồng Loan, Vũ Đằng.