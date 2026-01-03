Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Nữ diễn viên muốn được trợ tử sau 34 năm chữa bệnh tâm thần không khỏi

Thanh Chi
03/01/2026 16:11 GMT+7

Claire Brosseau đã sống chung với nhiều chứng bệnh tâm thần trong suốt 34 năm mà các phương pháp điều trị không thể chữa khỏi. Nữ diễn viên 48 tuổi mong được hỗ trợ về mặt y tế để có thể kết thúc cuộc sống.

Nữ diễn viên muốn được trợ tử sau 34 năm chữa bệnh tâm thần không khỏi- Ảnh 1.

Claire Brosseau bế tắc sau hơn 30 năm chữa bệnh tâm thần

ẢNH: GETTY

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với tờ The New York Times, Claire Brosseau chia sẻ về hành trình chiến đấu với vấn đề sức khỏe tâm thần trong 34 năm qua. Brosseau kể từ năm lên 14 tuổi, cô đã sa đà vào ma túy và rượu. Cha mẹ nữ diễn viên vô cùng lo lắng đã đưa cô đến gặp nhà tâm lý trị liệu và cô được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Tuy nhiên, đây chỉ là chẩn đoán đầu tiên trong số nhiều chẩn đoán khác: rối loạn ăn uống, rối loạn lo âu, rối loạn nhân cách, rối loạn lạm dụng chất gây nghiện, ý nghĩ tự sát mãn tính cùng một số vấn đề sức khỏe tâm thần khác.

Trên The New York Times, Claire Brosseau cho biết trong hơn ba thập niên qua, cô đã thử qua nhiều phương pháp điều trị khác nhau, bao gồm hơn 25 loại thuốc, chăm sóc tâm thần, nhiều liệu pháp điều trị và sử dụng chất gây ảo giác có hướng dẫn. Thế nhưng, không có điều gì thực sự cải thiện tình trạng, mang lại cho cô sự khuây khỏa. Trong một bức thư ngỏ đăng tải trên mạng vào năm ngoái, nghệ sĩ người Canada chia sẻ bản thân đã quay cuồng với bệnh tâm thần suốt nhiều năm và không ít lần cố gắng tự tử. "Tôi thậm chí không thể nói về những nỗi kinh hoàng thực sự trong hoàn cảnh của mình, bởi vì tôi có thể phải nhập viện", cô viết.

Claire Brosseau muốn được chết

Claire Brosseau tâm sự tình cảnh của mình trở nên quá sức chịu đựng đến nỗi cô ấy muốn kết thúc cuộc đời bằng sự hỗ trợ y tế để chấm dứt sự sống (MAID). MAID là một một dịch vụ y tế hợp pháp ở một số quốc gia như Canada, cho phép bác sĩ hoặc y tá cung cấp thuốc để giúp bệnh nhân chấm dứt cuộc sống một cách có chủ đích, an toàn, đảm bảo mặt pháp lý, thường áp dụng cho người mắc bệnh nan y, không thể chữa khỏi và đau đớn tột cùng. Biện pháp này nhằm làm giảm đau khổ, mang lại sự tự chủ cho bệnh nhân trong những giây phút cuối đời.

Nữ diễn viên muốn được trợ tử sau 34 năm chữa bệnh tâm thần không khỏi- Ảnh 2.

Đằng sau những vai diễn đa dạng trên màn ảnh, Claire Brosseau quay cuồng với những vấn đề tâm thần ngoài đời thực

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Năm 2021, Claire Brosseau đã nộp đơn xin tham gia chương trình MAID của Canada. Tuy nhiên, chương trình này không áp dụng cho người mắc bệnh tâm thần. Và bất chấp các vấn đề về sức khỏe tâm thần, Brosseau vẫn khỏe mạnh về thể chất. Theo People, việc mở rộng luật, bao gồm cả những người mắc bệnh tâm thần, dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng 3.2027. Tuy nhiên, Brosseau cho biết cô không nghĩ mình sẽ trụ được lâu đến vậy. "Mỗi ngày tôi đều không biết liệu mình có thể vượt qua được ngày hôm đó hay không", cô thừa nhận .

Bác sĩ Mark Fefergrad - một trong những bác sĩ tâm thần của Claire Brosseau, cho biết ông hiểu nỗi đau khổ của nữ diễn viên nhưng vẫn tin rằng cô có thể được điều trị thành công. "Tôi tin rằng cô ấy có thể khỏi bệnh. Tôi không nghĩ rằng hỗ trợ tự tử là lựa chọn tốt nhất hoặc duy nhất dành cho cô ấy", ông chia sẻ với tờ báo. Còn bác sĩ tâm thần khác của Brosseau là Gail Robinson cho hay: "Tôi rất muốn cô ấy thay đổi ý định. Tôi hy vọng cô ấy sẽ không phải làm vậy. Nhưng tôi sẽ ủng hộ cô ấy".

Nữ diễn viên muốn được trợ tử sau 34 năm chữa bệnh tâm thần không khỏi- Ảnh 3.

Claire Brosseau mong kết thúc chuỗi ngày đau khổ

ẢNH: IMDB

Claire Brosseau sinh năm 1977, là một diễn viên, biên kịch, cây hài của Canada. Nữ nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực sân khấu, đóng vai phụ trong nhiều phim điện ảnh lẫn truyền hình: Phil the Alien, My First Wedding, Peepers, If I Were You, The Business…

Dù mắc nhiều vấn đề về sức khỏe tâm thần, Claire Brosseau vẫn tìm thấy niềm vui ở công việc diễn xuất. Cô bộc bạch với tờ The New York Times: "Công việc đóng phim của tôi cũng suôn sẻ và tôi rất vui vẻ trên phim trường, nhưng mỗi đêm khi trở về khách sạn, tôi đều khóc lóc, la hét và xé toạc quần áo của mình. Và tôi đã khóc… Tôi chỉ mong mau chóng rời khỏi đó. Rồi ngày hôm sau đi làm, tôi sẽ ổn và lại có rất nhiều niềm vui". Tuy nhiên, gần chục năm qua, cô sống khép kín, không còn đóng phim do sức khỏe tâm thần bất ổn.

Kẻ gây ra cái chết của người mẫu Christy Giles lãnh 146 năm tù

Kẻ gây ra cái chết của người mẫu Christy Giles lãnh 146 năm tù

David Pearce (42 tuổi) vừa bị kết án 146 năm tù sau vụ chuốc thuốc khiến nữ người mẫu Christy Giles và bạn cô tử vong hồi 2021.

Xem thêm bình luận