Nữ diễn viên 'Đội bóng Thiếu Lâm' chuyển sang làm tài xế xe buýt

Từ Mỹ Na được nhiều khán giả biết đến với vai phụ trong phim Đội bóng Thiếu Lâm (2001) của Châu Tinh Trì ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM ĐỘI BÓNG THIẾU LÂM

Theo HK01, diễn viên Từ Mỹ Na đã không xuất hiện trong màn ảnh trong khoảng chục năm qua. Cô tiết lộ với trang tin rằng mình đã chuyển sang công việc này được khoảng 2 năm. Nghệ sĩ tâm sự mình vốn thích lái xe từ nhỏ nên công việc này khiến cô thoải mái, vui vẻ dù mỗi ngày đều vất vả lăn lộn ngoài đời. Sao phim Đội bóng Thiếu Lâm bộc bạch: "Đối với tôi, lái xe buýt là công việc đầy thử thách dù từ nhỏ tôi đã rất thích lái xe. Hiện tại, tôi chỉ hy vọng mình có thể vượt qua khó khăn mỗi ngày và làm tốt công việc này".

Từ Mỹ Na không xấu hổ khi từ diễn viên trở thành tài xế. Trong quá trình làm việc, nhiều khán giả nhận ra cô, chủ động chào hỏi khiến nữ nghệ sĩ thấy vui vẻ. Gần đây, khi có người chụp ảnh Từ Mỹ Na trong trang phục tài xế và đăng tải lên mạng, thu hút sự chú ý của công chúng, cô thoải mái xác nhận người trong ảnh chính là mình.

Nữ diễn viên 51 tuổi cho biết cô mất khoảng 2 tháng để lấy bằng lái xe và đậu ngay từ lần đầu thi. Hiện, Từ Mỹ Na được phân công chạy hơn 10 tuyến khác nhau ở Hồng Kông. Cô Từ cho biết mình vẫn đang trong giai đoạn thích nghi với công việc. "Thực ra lái xe buýt có rất nhiều điều phải học hỏi và tôi vẫn đang từng bước học hỏi để làm tốt công việc này", nghệ sĩ 7X chia sẻ.

Khi được hỏi về mong muốn trở lại đóng phim sau chục năm vắng bóng, Từ Mỹ Na chia sẻ cô không áp lực mà xem điều đó tùy duyên. "Làm diễn viên là nghề rất cần duyên. Nếu có cơ hội, tôi vẫn sẵn sàng trở lại màn ảnh. Nhưng hiện tại, điều tôi mong muốn hơn hết là làm tốt công việc tài xế xe buýt trước đã. Sau này nếu có cơ hội thì hãy tính tiếp. Đôi khi tôi cũng tưởng tượng, nếu có bộ phim nào mời tôi đóng vai một nữ tài xế xe buýt thì chắc sẽ rất vui", nữ diễn viên thật thà.

Từ Mỹ Na lớn lên tại Bắc Kinh, từ nhỏ đã đam mê điện ảnh và thường xuyên thuê rất nhiều phim Hồng Kông về nhà xem. Cô có cha là người Hồng Kông nhưng từng ngần ngại sang xứ cảng thơm phát triển sự nghiệp vì lo ngại rào cản ngôn ngữ và thích nghi với cuộc sống mới.

Mãi đến năm 18 tuổi, cô nhận ra mình không có tương lai nếu cứ tiếp tục đóng những vai quần chúng ở đại lục nên quyết định sang Hồng Kông thử sức. Tuy nhiên, nghệ sĩ chủ yếu chỉ đóng vai phụ. Trong số đó, diễn viên gây ấn tượng với vai bà chủ tiệm bánh đanh đá trong Đội bóng Thiếu Lâm của Châu Tinh Trì. Thời điểm đó, Từ Mỹ Na mới 25 tuổi, tạo hình già dặn, hung dữ cùng câu thoại nổi tiếng trong phim để lại ấn tượng với nhiều khán giả.