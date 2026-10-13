Nữ diễn viên gặp sự cố nhớ đời trên sân khấu, được Phi Phụng 'cứu nguy'

Trang Tuyền bén duyên với nghệ thuật từ cột mốc thi đỗ vào Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Thế nhưng ngã rẽ thật sự đưa tên tuổi nữ diễn viên đến với công chúng lại bắt đầu bằng mối duyên với một gameshow hài.

Trang Tuyền hài hước gọi việc tham gia chương trình Tiếu lâm tứ trụ ngay khi vừa tốt nghiệp là một cú "sang chấn tâm lý" đầu đời. Vốn được đào tạo với định hướng trở thành một đào chính, bản thân lại chưa có nhiều kinh nghiệm va chạm thực tế, cô hoàn toàn xa lạ với việc chọc cười khán giả. Thế nhưng, lời rủ rê đi phụ diễn từ đàn anh Phúc Zelo đã bất ngờ đưa cô trở thành thí sinh chính thức.

Diễn viên Trang Tuyền và cú rẽ hướng bất ngờ từ đào chính sang diễn hài Ảnh: NSX

Giữa một sân chơi quy tụ toàn những anh chị có nhiều kinh nghiệm, Trang Tuyền chọn cho mình một tâm thế đặc biệt. “Chắc mình là người không có áp lực nhiều tại vì mình giống như một trang giấy trắng, không có gì để mất”, nữ diễn viên bộc bạch.

Chính vì khao khát được học hỏi và cọ xát, ngoài phần thi chính của mình, tuần nào cô cũng chủ động xin các vai phụ để hỗ trợ đồng đội. Sự chăm chỉ xuất hiện đều đặn mỗi tuần vừa giúp tích lũy kinh nghiệm, vừa giúp gương mặt Trang Tuyền trở nên quen thuộc hơn với khán giả truyền hình.

Cũng chính từ sân chơi này, Trang Tuyền rút ra được bài học xương máu. Nữ diễn viên thẳng thắn nhìn nhận khi đảm nhận vai chính, sự căng thẳng khiến nét diễn bị cứng, làm mất đi tiếng cười tự nhiên. Ngược lại, khi làm người trợ diễn, tinh thần thoải mái giúp cô dễ dàng tung hứng và bắt nhịp mảng miếng. Với Trang Tuyền, đó là bài học lớn về sự tiết chế và giữ tâm lý nhẹ nhàng khi theo đuổi mảng hài kịch.

Trang Tuyền sau màn thử sức ở gameshow hài

Bước ngoặt lớn tiếp theo mở ra khi sau gameshow, Trang Tuyền nhận được lời mời từ đạo diễn Tuấn Khôi về đầu quân cho sân khấu kịch IDECAF. Lần đầu tiên thế vai của đàn chị Xuân Lan trong vở Yêu đi thôi, cô không tránh khỏi cảm giác choáng ngợp. Đứng cạnh dàn nghệ sĩ gạo cội như nghệ sĩ Phi Phụng, Hữu Châu, Đình Toàn, Đại Nghĩa, nữ diễn viên run đến mức liên tục bật tắt chiếc micro cài sau lưng vì sợ lọt âm thanh, để rồi khi bước ra sân khấu ở cảnh đầu tiên lại... quên mở micro.

Trang Tuyền khẳng định không có vai diễn nào là dễ, mỗi nhân vật đều dạy cho cô một bài học Ảnh: NVCC

Nhớ lại sự cố để đời này, Trang Tuyền kể: “Cảnh đầu tiên xuất hiện thoại có một câu mà tôi đứng im luôn. May mắn là có má Phi Phụng ở đó, má ứng biến nói: “Rồi con bé này sao không nói mà đứng yên nhìn”. Nhờ vai của má là vai có tính cách vui vẻ nên câu nói đó khiến khán giả bật cười, lúc đó tôi mới lật đật xin phép mở âm thanh lên”.

Qua kỷ niệm nhớ đời ấy, nữ diễn viên bày tỏ lòng biết ơn trước sự nâng đỡ của các bậc tiền bối. Chính sự chỉ dạy tận tình, những lời động viên của các cô chú đã giúp cô vượt qua nỗi sợ hãi, cảm nhận được sự thăng hoa trong từng vở diễn.

Nhìn lại chặng đường với đa dạng các thể loại từ phim sitcom đến kịch nói, Trang Tuyền khẳng định với cô chưa từng có vai diễn nào là dễ dàng. “Mỗi một vai diễn chỉ nằm trên trang giấy thôi, mình mới là người đưa nó ra sống động trên sân khấu hay trên phim, và mỗi nhân vật đều dạy cho mình rất nhiều bài học”, cô tâm niệm.

Trong tương lai, nữ diễn viên mong muốn được thử sức với một vai phản diện gai góc trên sân khấu kịch nhưng có chiều sâu tâm lý để khán giả "vừa giận vừa thương", đồng thời ấp ủ hình ảnh một cô gái quê mộc mạc trên màn ảnh. Khi được hỏi nếu có cơ hội nhắn nhủ với bản thân 10 năm trước, cô chỉ mỉm cười hy vọng mình của ngày xưa sẽ "bớt mơ màng, ham chơi, biết tập trung cao độ hơn vào từng khoảnh khắc làm nghề".