Nữ diễn viên là thạc sĩ, tái xuất phim giờ vàng

Trang Moon trở lại với vai phụ gây chú ý

Trong Căn nhà không mái che đang phát sóng trên VTV3, Trang Moon đảm nhận vai Tươi, cô gái bán bánh rán có tính cách tưng tửng, ăn mặc lòe loẹt và đặc biệt si mê Toản (Duy Hưng). Dù mới xuất hiện trong vài phân cảnh ngắn, nhân vật này nhanh chóng thu hút sự chú ý, trở thành một trong những vai phụ được khán giả bàn luận trên mạng xã hội.

Ngay từ tập 3, Tươi gây cười với màn chặn xe tải của Toản để tìm cách tiếp cận người đàn ông mình để ý. Cô không ngại thể hiện tình cảm, thậm chí tranh thủ lấy lòng con gái Toản bằng những chiếc bánh rán. Đến tập 5, màn rao bán và trò chuyện với Hảo (Minh Cúc) giữa khu chợ quê tiếp tục khiến người xem thích thú bởi cách nói chuyện bộc trực, có phần đỏng đảnh nhưng duyên dáng.

Trang Moon tái xuất phim giờ vàng sau 4 năm vắng bóng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CẢNH PHIM

Điểm thú vị của Tươi không chỉ nằm ở những tình huống hài hước mà còn ở tạo hình có phần khác biệt. Trang Moon xuất hiện với trang phục sặc sỡ, phụ kiện nổi bật, nốt ruồi trên mặt cùng chất giọng địa phương đặc trưng. Sự kết hợp giữa ngoại hình, lời thoại và lối diễn tự nhiên giúp nhân vật tạo dấu ấn.

Giữa những diễn biến căng thẳng, nặng nề về số phận các nhân vật trong Căn nhà không mái che, sự xuất hiện của Tươi mang đến màu sắc tươi vui, góp phần cân bằng cảm xúc cho người xem. Đây cũng là một trong những điểm cho thấy vai phụ vẫn có thể tạo sức hút riêng nếu được xây dựng cá tính rõ nét và thể hiện đúng chất.

Trang Moon cho biết cô bất ngờ khi nhân vật nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Để chuẩn bị cho vai diễn, nữ diễn viên dành thời gian tìm kiếm quần áo cũ, lựa chọn phụ kiện phù hợp với hình dung về một cô gái quê chưa chồng, có gu ăn mặc khác thường. Cô cũng chủ động đề xuất với đạo diễn Bùi Tiến Huy sử dụng giọng Thanh Hóa, quê hương mình, nhằm tạo nét riêng cho Tươi.

Sau thời gian dài không đóng phim, Trang Moon thừa nhận từng lo lắng khi trở lại trường quay, đặc biệt trong những phân cảnh diễn chung với Duy Hưng. Tuy nhiên, sự hỗ trợ và cách tương tác của bạn diễn giúp cô dần lấy lại cảm giác diễn xuất.

Tạm rời màn ảnh để sinh con, học thạc sĩ

Trước khi gây chú ý với vai Tươi, Trang Moon từng góp mặt trong nhiều phim truyền hình như Khi đàn ông góa vợ bật khóc (2013), Sống chung với mẹ chồng (2017) và Thương ngày nắng về (2021).

Trang Moon trong Căn nhà không mái che ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CẢNH PHIM

Trong đó, vai Thảo ở Sống chung với mẹ chồng giúp Trang Moon được đông đảo khán giả biết đến. Nhân vật là cô em chồng có tính cách ghê gớm, thường xuyên gây khó chịu bởi cách ứng xử và những mâu thuẫn trong gia đình. Dù không đảm nhận tuyến chính, Trang Moon vẫn tạo được dấu ấn với lối diễn sắc sảo, thể hiện khá rõ cá tính nhân vật.

Sau Thương ngày nắng về, nữ diễn viên ít xuất hiện trên màn ảnh. Khoảng thời gian hơn 4 năm vắng bóng cũng là lúc cô tập trung cho cuộc sống gia đình, lần lượt sinh hai con gái và tiếp tục việc học.

Trang Moon từng theo học tại Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Trường đại học Thương mại và Trường đại học Luật Hà Nội. Tháng 6.2026, cô nhận bằng thạc sĩ Marketing của Trường đại học Thương mại.

Trang Moon chia sẻ rằng việc dành thời gian học tập xuất phát từ mong muốn chủ động hơn với tương lai. Nữ diễn viên nhận thức rằng công việc diễn xuất không phải lúc nào cũng ổn định, cơ hội đóng phim còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Vì vậy, cô muốn trang bị thêm kiến thức, mở rộng khả năng nghề nghiệp thay vì chỉ chờ đợi những lời mời từ các đoàn phim.

Trang Moon cũng chưa từng có ý định từ bỏ diễn xuất. Sau Thương ngày nắng về, cô từng được đạo diễn Bùi Tiến Huy mời tham gia dự án khác nhưng phải lỡ hẹn vì mang thai. Đến đầu hè năm 2026, khi nhận được lời mời đóng Căn nhà không mái che, nữ diễn viên mới có thể sắp xếp công việc gia đình để trở lại trường quay.

Ở tuổi 34, Trang Moon có cuộc sống tương đối kín tiếng bên chồng và hai con gái. Khác với hình ảnh cô bán bánh rán quê mùa, ăn mặc màu mè trên phim, ngoài đời nữ diễn viên sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, phong cách thời trang hiện đại.