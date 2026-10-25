Dàn mỹ nhân phim giờ vàng nhận tin vui

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 vừa khép lại với nhiều giải thưởng dành cho các tác phẩm và nghệ sĩ xuất sắc. Trong đó, thành tích của Nguyễn Huyền Trang, Việt Hoa và Nguyễn Thùy Dương thu hút sự chú ý bởi đây đều là những diễn viên quen thuộc với khán giả truyền hình phim giờ vàng.

Dù có hành trình nghệ thuật và phong cách diễn xuất khác nhau, cả ba đều cho thấy khả năng thích ứng giữa hai môi trường sân khấu và truyền hình. Nếu Nguyễn Huyền Trang gây ấn tượng với những nhân vật phụ nữ sắc sảo, nhiều toan tính thì Việt Hoa nổi bật bởi khả năng biến hóa qua các dạng vai cá tính. Trong khi đó, Nguyễn Thùy Dương đang từng bước khẳng định mình qua những dự án phim truyền hình gần đây.

Nguyễn Huyền Trang: Từ vai phụ đến nữ chủ tịch đầy quyền lực

Sinh năm 1991, Nguyễn Huyền Trang tốt nghiệp Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, hiện là diễn viên Nhà hát Tuổi Trẻ. Trước khi được khán giả chú ý với vai Mỹ Trinh trong Lằn ranh, nữ diễn viên từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Đường lên Điện Biên, Lựa chọn số phận, Đấu trí, Hành trình công lý, Biệt dược đen...

Nguyễn Huyền Trang nhận huy chương vàng tại Liên hoan Sâu khấu Hà Nội mở rộng 2026 ẢNH: NVCC

Dù phần lớn đảm nhận vai phụ, Huyền Trang vẫn tạo được dấu ấn nhờ ngoại hình nổi bật và khả năng thể hiện những nhân vật phụ nữ cá tính, sắc sảo, có đời sống tâm lý phức tạp.

Trong Hành trình công lý, cô đảm nhận vai Hà, người phụ nữ có mối quan hệ tình cảm với Hoàng (Việt Anh), khiến cuộc hôn nhân của nhân vật này với Phương (Hồng Diễm) đứng trước sóng gió. Dù không xuất hiện xuyên suốt bộ phim, nhân vật Hà vẫn góp phần tạo nên những xung đột quan trọng, đồng thời giúp Huyền Trang được khán giả chú ý.

Vai nữ tổng tài gây ấn tượng của Nguyễn Huyền Trang trong Lằn ranh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CẢNH PHIM

Đặc biệt, vai Đào Mỹ Trinh trong phim chính luận Lằn ranh đánh dấu bước tiến đáng kể của nữ diễn viên. Mỹ Trinh là nữ chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam, một doanh nhân thành đạt, khôn ngoan, có tham vọng và những mối quan hệ phức tạp với các nhân vật quyền lực. Không chỉ gây chú ý bởi tạo hình sang trọng, quyến rũ, Huyền Trang còn phải thể hiện nhiều chuyển biến tâm lý của nhân vật bởi đằng sau vẻ ngoài bản lĩnh, tự tin của Mỹ Trinh là những toan tính, giằng xé và góc khuất trong đời sống tình cảm. Đây cũng được xem là một trong những vai diễn dài hơi, có sức nặng nhất của Nguyễn Huyền Trang trên màn ảnh nhỏ, giúp cô có thêm cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất thay vì chỉ xuất hiện trong những vai phụ ngắn.

Tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026, Nguyễn Huyền Trang giành huy chương vàng cho vai Trâm trong vở kịch Cô gái đội mũ nồi xám của tác giả Lưu Quang Vũ. Đây là lần thứ 3 Nguyễn Huyền Trang nhận huy chương trong lĩnh vực kịch nói.

Nguyễn Huyền Trang vào vai Trâm trong vở Cô gái đội mũ nồi xám ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, Huyền Trang cho rằng cả sân khấu kịch và phim truyền hình đều có những áp lực rất lớn, nhưng bản chất của sự áp lực ở hai lĩnh vực này lại hoàn toàn khác nhau. Trên sân khấu không được phép sai vì phải đứng trước hàng trăm khán giả. Quên thoại, rơi đạo cụ, hỏng micro hay vấp ngã... tất cả đều diễn ra ngay trước mắt người xem. Khả năng ứng biến trên sân khấu là áp lực tâm lý cực kỳ nặng nề. Và khi diễn kịch đòi hỏi diễn viên phải tập trung liên tục, cường độ cảm xúc cao để duy trì tâm lý nhân vật liền mạch suốt 2 - 3 tiếng đồng hồ. Không có đoạn dừng để "thoát vai" hay giải lao giữa chừng như quay phim.

Nói thêm về sự khác biệt giữa đóng kịch và đóng phim, Huyền Trang cho rằng: "Một vở kịch phải tập luyện miệt mài 1 - 3 tháng chỉ để diễn vài đêm. Sự kỳ vọng cho mỗi đêm diễn là rất lớn. Phim truyền hình thường quay theo tiến độ cuốn chiếu hoặc tiến độ rất gấp (12 - 16 tiếng/ngày, kéo dài nhiều tháng). Lịch quay có thể từ 4 giờ sáng đến tận đêm khuya. Cảm xúc bị xé nhỏ: mình có thể phải quay cảnh kết thúc (đau khổ, khóc lóc) vào buổi sáng, rồi quay cảnh mở đầu (vui vẻ, mới quen) vào buổi chiều do phụ thuộc vào bối cảnh. Việc liên tục "nhập vai - thoát vai" trong thời gian ngắn rất dễ gây kiệt sức về mặt tâm lý".

Việt Hoa: Liên tục biến hóa qua những vai diễn cá tính

Trong dàn mỹ nhân phim giờ vàng, Việt Hoa có nhiều vai diễn nổi bật những năm gần đây. Hiện Việt Hoa đang công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Trước thành tích mới tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026, cô từng giành huy chương vàng tại cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên kịch nói toàn quốc năm 2020 với vai Phồn Y trong vở Lôi Vũ.

Việt Hoa nhận huy chương vàng cho vai Hương trong Ảo ảnh ẢNH: BTC

Trên màn ảnh nhỏ, Việt Hoa bắt đầu được chú ý với vai Đào trong Cô gái nhà người ta. Nhân vật có tính cách đanh đá, chua ngoa nhưng cũng mang những góc khuất riêng, giúp nữ diễn viên trẻ tạo được dấu ấn ngay từ giai đoạn đầu tham gia phim truyền hình.

Sau đó, cô liên tục xuất hiện trong Trở về giữa yêu thương với vai Yến, Anh có phải đàn ông không? với vai Lệ và Mình yêu nhau, bình yên thôi với vai Hân. Đặc biệt, vai Diễm trong phim hình sự Độc đạo giúp Việt Hoa nhận thêm nhiều sự quan tâm bởi nhân vật này có số phận phức tạp, bị cuốn vào những mối quan hệ nguy hiểm, đòi hỏi nữ diễn viên phải thể hiện nhiều trạng thái tâm lý khác nhau.

Đến Gió ngang khoảng trời xanh, Việt Hoa tiếp tục thay đổi hình ảnh khi đảm nhận vai Ngân, người phụ nữ hiện đại, độc lập, mạnh mẽ nhưng cũng có những tổn thương trong tình yêu. Nhân vật là một trong ba tuyến nữ chính của bộ phim, bên cạnh hai vai diễn do Phương Oanh và Quỳnh Kool thể hiện.

Vai diễn mới nhất của Việt Hoa trong Lửa trắng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CẢNH PHIM

Gần đây nhất, Việt Hoa gây ấn tượng với vai Mai trong phim hình sự Lửa trắng. Nhân vật là nữ cảnh sát hoạt động bí mật, phải sống dưới vỏ bọc con gái của một ông trùm ma túy. Đây là vai diễn mang màu sắc khác biệt so với những nhân vật Việt Hoa từng đảm nhận. Không chỉ thể hiện sự sắc sảo, gan lì, nữ diễn viên còn phải tham gia nhiều phân cảnh hành động, đòi hỏi thể lực và khả năng xử lý tình huống.

Với vai Hương trong vở Ảo ảnh của Nhà hát Kịch Việt Nam, Việt Hoa giành huy chương vàng tại Liên hoan Sâu khấu Hà Nội mở rộng 2026. Nữ diễn viên chia sẻ rằng đây là chiếc huy chương vàng thứ 4 của cô, cũng là dấu mốc đáng nhớ cho hành trình nỗ lực của những ngày miệt mài với nghề và cả những thử thách giúp bản thân trưởng thành hơn.

Nguyễn Thùy Dương: Gương mặt trẻ đang tạo dấu ấn

So với hai đàn chị, Nguyễn Thùy Dương thuộc thế hệ diễn viên trẻ, đang từng bước xây dựng vị trí trên màn ảnh nhỏ. Tốt nghiệp khoa Diễn viên Kịch - Điện ảnh truyền hình, Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, nữ diễn viên từng bước khẳng định khả năng diễn xuất qua nhiều bộ phim giờ vàng như Đấu trí, Đi giữa trời rực rỡ, Gia đình trái dấu, Mùa hè năm ấy và mới nhất là Xóm nhỏ.

Trước khi được giao những vai diễn có nhiều đất thể hiện, Thùy Dương từng đảm nhận các nhân vật phụ trong Đấu trí, Không ngại cưới chỉ cần một lý do, Cha tôi, người ở lại. Trong đó, vai cô tiểu thư có tính cách hai mặt, ham chơi, con gái một chi cục trưởng trong Đấu trí là một trong những trải nghiệm đầu tiên giúp nữ diễn viên tiếp cận dòng phim chính luận. Đến Đi giữa trời rực rỡ, Thùy Dương gây thiện cảm khi hóa thân thành Ngọc Ngà, cô chủ cửa hàng thời trang có ngoại hình xinh xắn, tính cách gần gũi. Dù không phải nhân vật trung tâm, Ngọc Ngà vẫn tạo được dấu ấn nhờ sự tự nhiên, trẻ trung trong diễn xuất.

Nguyễn Thùy Dương lần đầu nhận huy chương vàng tại Liên hoan Sâu khấu Hà Nội mở rộng 2026 ẢNH: NVCC

Bước ngoặt đáng chú ý đến với Thùy Dương khi cô đảm nhận vai Vân trong Gia đình trái dấu. Đây được xem là vai diễn dài hơi đầu tiên của nữ diễn viên sau khi tốt nghiệp. Nhân vật Vân có chuyện tình kéo dài 5 năm với Đức (Thừa Tuấn Anh), nhưng mối quan hệ gặp nhiều trở ngại vì sự phản đối của gia đình. Đáng chú ý, dù mang thai, Vân vẫn không muốn kết hôn ngay, khiến những người thân phải tìm cách thuyết phục. Tính cách bướng bỉnh, có phần tiểu thư của nhân vật tạo nên nhiều tranh luận. Thùy Dương thể hiện một cô gái trẻ vừa có những suy nghĩ độc lập, vừa thiếu chín chắn trong cách ứng xử. Những tình huống tình cảm, gia đình cũng giúp nữ diễn viên có cơ hội bộc lộ nhiều trạng thái tâm lý hơn so với các vai phụ trước đó.

Sau Gia đình trái dấu, Thùy Dương tiếp tục tạo dấu ấn với vai Yến Nhi trong Mùa hè năm ấy. Khác với vẻ nữ tính thường thấy, Yến Nhi là cô gái trẻ trung, có phần ngờ nghệch, bồng bột nhưng tốt bụng, giàu tình cảm. Để hóa thân thành Yến Nhi, Thùy Dương chủ động thay đổi ngoại hình với mái tóc bằng, những chiếc kẹp tóc lớn và phong cách có phần khác biệt. Việc không ngại làm xấu hình ảnh cho thấy nữ diễn viên muốn thoát khỏi khuôn mẫu nhân vật xinh đẹp, dịu dàng từng thể hiện. Lối diễn tự nhiên, linh hoạt giúp Yến Nhi trở thành một trong những nhân vật tạo được thiện cảm trong phim.

Vai của Thùy Dương trong Mùa hè năm ấy ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CẢNH PHIM

Mới nhất, Thùy Dương tiếp tục góp mặt trong Xóm nhỏ, bộ phim lên sóng VTV1 từ ngày 21.10.2026. Cô đảm nhận vai Duyên, người chị đồng hương của nữ chính Trâm (Lê Lưu Ly). Trong những diễn biến đầu phim, Trâm rời quê lên Hà Nội tìm Duyên với mong muốn bắt đầu cuộc sống tự lập. Tuy nhiên, Duyên đã trốn nợ và lấy mất số tiền Trâm gửi nhờ, khiến cô gái trẻ rơi vào cảnh trắng tay giữa thành phố.

Không chỉ hoạt động trên màn ảnh nhỏ, Thùy Dương còn thử sức với điện ảnh qua Thanh âm vượt đại dương. Trong phim, cô đảm nhận vai Tâm, cô gái biết chơi đàn bầu, sau đó cải trang thành nữ y tá Mây để bí mật hỗ trợ các chiến sĩ. Vai diễn đòi hỏi nữ diễn viên phải học thêm nhiều kỹ năng như thoại tiếng Pháp, đàn bầu, hát xẩm và bơi.

Chia sẻ về lần nhận huy chương vàng tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026, Thùy Dương cho biết cô vào vai Kim Oanh trong vở diễn Ai là cha tôi - đạo diễn Lê Thiện Tùng của Nhà hát kịch Hà Nội. Và với Thùy Dương, sân khấu kịch không phải là một nơi áp lực, đây là một nơi nuôi dưỡng và bồi đắp cho những diễn viên trẻ như cô được trưởng thành hơn.

"Được làm việc tại Nhà hát kịch Hà Nội là một niềm vui, niềm tự hào đối với tôi. Mỗi khi được đứng trên sân khấu để 'chiến đấu' cùng các cô chú, anh chị em nghệ sĩ, trong tôi thật sự như được nung nấu những thứ cảm xúc mãnh liệt, mong muốn được diễn, mong muốn được mang lại cho quý khán giả thân yêu những cảm xúc trực diện. Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 là cơ hội đầu tiên của tôi sau khi trở thành thành viên của Nhà hát kịch Hà Nội được 1 năm. Lần đầu tiên nào cũng là lần đáng nhớ nhất, có những sự hồi hộp, lo lắng, nhưng hơn cả là sự khát khao cống hiến", nữ diễn viên sinh năm 2003 cho biết thêm.

