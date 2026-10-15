Thêm một phim chiếu tết đối đầu Trấn Thành, Victor Vũ

Ngày 14.10, ê kíp Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng công bố những hình ảnh đầu tiên cùng dàn diễn viên chính gồm Quốc Anh, Ma Ran Đô, Trần Thiên Tú, Trầm Minh Hoàng và Yến My. Đây là dự án điện ảnh thứ hai của đạo diễn Dương Minh Chiến, đánh dấu lần đầu anh tham gia đường đua phim chiếu tết.

Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng: Quốc Anh, Ma Ran Đô đóng chính

Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng thuộc thể loại hành động, võ hiệp, lấy bối cảnh cổ trang giả tưởng, được xây dựng từ cảm hứng về một thời kỳ loạn lạc xa xưa của Việt Nam. Giữa những biến động, các nghĩa sĩ lần lượt xuất hiện, mở ra câu chuyện về tinh thần nghĩa hiệp, những cuộc đối đầu và hành trình bảo vệ lẽ phải. Phim kết hợp yếu tố phiêu lưu, võ thuật và hài hước, hướng đến trải nghiệm giải trí giàu kịch tính. Hiện ê kíp chưa công bố đầy đủ cốt truyện cũng như thân phận các nhân vật.

Điểm đáng chú ý của dự án là sự góp mặt của nhiều gương mặt trẻ đang được quan tâm trên màn ảnh Việt. Quốc Anh từng tham gia Trạng Quỳnh, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, Bộ tứ báo thủ và Thỏ ơi. Trong khi đó, Ma Ran Đô ghi dấu qua Nụ hôn bạc tỷ, Tử chiến trên không. Cả hai được kỳ vọng mang đến sức hút cho bộ phim nhờ ngoại hình, khả năng diễn xuất và kinh nghiệm tham gia những tác phẩm có doanh thu cao.

Dàn diễn viên trong phim tết 2027 Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng ẢNH: CHỤP TỪ TEASER PHIM Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng

Trần Thiên Tú tiếp tục thử sức với dòng phim cổ trang sau vai An Nhiên trong Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh. Ở Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng, cô đảm nhận nhân vật có lai lịch bí ẩn, sử dụng kiếm và mang tính cách lạnh lùng sau biến cố của môn phái. Trầm Minh Hoàng, gương mặt gây chú ý trong Trại buôn người, vừa tham gia diễn xuất vừa đảm nhận vai trò đạo diễn hành động. Yến My, từng xuất hiện trong phim truyền hình Cuộc chiến không giới tuyến, Không thời gian, lần đầu góp mặt trong một dự án điện ảnh hành động cổ trang.

Đứng sau Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng là Dương Minh Chiến, đạo diễn xuất thân từ lĩnh vực đóng thế và dàn dựng hành động. Anh từng tham gia thực hiện các dự án của Lý Hải, Dustin Nguyễn trước khi chuyển sang vai trò đạo diễn.

Năm 2025, Dương Minh Chiến gây bất ngờ với tác phẩm đầu tay Truy tìm Long Diên Hương. Bộ phim kết hợp hài và hành động, tạo sức hút nhờ những màn giao đấu được dàn dựng công phu, tiết tấu nhanh và yếu tố hài duyên dáng. Không sở hữu chiến dịch quảng bá rầm rộ, tác phẩm vẫn thu khoảng 124 tỉ đồng, trở thành một trong những bất ngờ của phòng vé Việt năm 2025.

Trần Quốc Anh và Yến My trong Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng ẢNH: CHỤP TỪ TEASER PHIM Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng

Thành công này tạo tiền đề để Dương Minh Chiến tiếp tục phát huy sở trường ở Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng, nhưng với quy mô và bối cảnh tham vọng hơn. Đạo diễn đặc biệt chú trọng tính chân thực của các màn giao đấu, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa diễn viên, biên đạo võ thuật, quay phim và chỉ đạo hành động. Nhóm ActionC, từng thực hiện nhiều phim ngắn hành động mang màu sắc cổ trang, tiếp tục đồng hành cùng dự án.

Rộn ràng đường đua phim chiếu tết 2027

Tính đến giữa tháng 10.2026, đường đua phim Tết Nguyên đán 2027 đã có ba dự án điện ảnh Việt công bố kế hoạch tham gia, gồm Em của Trấn Thành, Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim của Victor Vũ và Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng của Dương Minh Chiến.

Trong đó, Em đánh dấu sự trở lại của Trấn Thành sau Thỏ ơi, bộ phim đạt doanh thu gần 450 tỉ đồng dịp tết 2026. Dự án mới đã khởi quay nhưng nội dung và dàn diễn viên vẫn được giữ kín. Với thành tích phòng vé bùng nổ liên tiếp của Trấn Thành, Em được xem là đối thủ đáng gờm trong mùa phim tết sắp tới.

Trong khi đó, Victor Vũ đưa Thám tử Kiên trở lại màn ảnh rộng với phần phim mang tên Lời nguyền hoàng kim. Sau thành công với gần 249 tỉ đồng doanh thu của Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, phần tiếp theo tiếp tục khai thác chất liệu trinh thám cổ trang, đưa nhân vật chính vào một vụ án mới với nhiều bí ẩn.

Sự xuất hiện của Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng khiến cuộc cạnh tranh phim tết 2027 trở nên đáng chú ý khi các nhà làm phim không còn tập trung vào những câu chuyện hài, tình cảm gia đình quen thuộc. Hai trong ba dự án đã công bố đều khai thác bối cảnh cổ trang, kết hợp hành động, võ thuật hoặc trinh thám.

Dù còn quá sớm để dự đoán cục diện phòng vé, sự góp mặt của ba đạo diễn với những thế mạnh khác nhau cho thấy mùa phim tết 2027 đang hình thành cuộc cạnh tranh đa dạng về thể loại. Khi khán giả ngày càng có nhiều lựa chọn, sức hút ngôi sao hay thương hiệu đạo diễn chỉ là lợi thế ban đầu. Chất lượng tác phẩm và khả năng tạo hiệu ứng truyền miệng mới là yếu tố quyết định cuộc đua doanh thu.