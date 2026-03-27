Nữ diễn viên lấy chồng doanh nhân, thẳng thắn nêu quan điểm về hôn nhân

Thạch Anh
27/03/2026 11:10 GMT+7

Đảm nhận vai trò khách mời trong 'Chị em gỡ rối', diễn viên Hồ Bích Trâm đã có những chia sẻ thẳng thắn về quan điểm hôn nhân, sau khi lắng nghe câu chuyện của khán giả gửi về chương trình.

Mở đầu chương trình, MC Phương Uyên giới thiệu với Hồ Bích Trâm câu chuyện của một khán giả nữ đến từ miền Tây. Mâu thuẫn nảy sinh khi gia đình cô – vốn rất coi trọng lễ nghi – đối mặt với sự hời hợt từ nhà trai. Đỉnh điểm của sự rạn nứt là buổi lễ dạm ngõ chuẩn bị sơ sài, cùng lời thách thức rượu chè thiếu tế nhị. Kết quả, cha cô gái đã kiên quyết phản đối hôn sự này.

Hồ Bích Trâm là khách mời trong chương trình Chị em gỡ rối, lên sóng trên VTV9

Trước tình huống này, diễn viên Hồ Bích Trâm nhận định: "Người lớn rất để ý chuyện lễ nghĩa. Cách mời mọc hời hợt hay hành xử thiếu chừng mực dễ khiến họ cảm thấy không được tôn trọng, từ đó gây ra những định kiến khó xóa nhòa".

Trong khi đó, chuyên gia tâm lý nhận định mỗi vùng miền đều có quy tắc riêng. “Vấn đề cốt lõi ở đây là thiếu sự chủ động trong giao tiếp, khiến hai bên sui gia rơi vào thế bị động và dẫn đến hiểu lầm". Chuyên gia đưa ra lời khuyên rằng cặp đôi trẻ cần đóng vai trò "cầu nối", đặc biệt người con rể tương lai phải thể hiện sự chân thành tuyệt đối để lấy lại niềm tin từ phía gia đình.

Câu chuyện thứ hai đến từ một người vợ tại Vĩnh Long. Chị kết hôn sau nửa năm quen biết để khỏa lấp mối tình 10 năm tan vỡ trước đó. Ngay trong ngày cưới, anh đã bỏ trốn và chỉ quay lại khi bị gia đình ép buộc. Cuộc sống sau hôn nhân là chuỗi ngày lạnh nhạt, không có sự kết nối thể xác lẫn tâm hồn.

Bất bình trước thái độ này, diễn viên Hồ Bích Trâm thẳng thắn chỉ trích: "Đây là một người đàn ông quá vô trách nhiệm. Việc bỏ trốn ngay trong ngày cưới là điều không thể chấp nhận được. Nếu đã cố gắng đối thoại mà đối phương không thay đổi, thì dù 10 năm nữa kết quả vẫn vậy".

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Hồ Bích Trâm khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tổ ấm viên mãn bên chồng doanh nhân và các con

Chia sẻ gây chú ý của Hồ Bích Trâm

Từ câu chuyện này, Hồ Bích Trâm thẳng thắn bày tỏ quan điểm hôn nhân: “Trong mối quan hệ vợ chồng có nhiều yếu tố chi phối như tình cảm vợ chồng, hai bên gia đình… Trước đó, mình cố chấp nghĩ rằng cứ lấy ảnh về đi, biết đâu ảnh sẽ thay đổi. Nhưng khi người đàn ông đã không có cảm tình rồi thì càng về lâu dài, nhìn mình người ta thấy ngán luôn. Cho nên tôi nghĩ phải ngồi lại nói chuyện, nếu không có tình cảm thì chấm dứt ở đây”.

Đồng quan điểm, chuyên gia tâm lý cho rằng người chồng này vẫn chưa vượt qua bóng ma của quá khứ. Bà nhấn mạnh: "Một gia đình đúng nghĩa không thể tồn tại nếu thiếu sự gắn kết. Bạn cần đối diện và đưa ra quyết định dứt khoát: hoặc cùng nhau thay đổi, hoặc dừng lại. Đừng kéo dài tình trạng mơ hồ vì điều đó chỉ làm tăng thêm sự hoang mang".

Kết thúc chương trình, các khách mời đều thống nhất rằng thấu hiểu và yêu thương là nền tảng của hạnh phúc. Tuy nhiên, khi một trong hai bên không còn sẵn sàng bước tiếp, việc dừng lại đúng lúc chính là cách tự giải thoát bản thân khỏi sự bế tắc.

NSND Tạ Minh Tâm, Hồ Bích Trâm bỏ tiền túi 'tặng nóng' trẻ mồ côi

Trong Mái ấm gia đình Việt, không chỉ thực hiện thử thách, NSND Tạ Minh Tâm và ca sĩ Hồ Bích Trâm còn tự bỏ tiền túi tặng các em nhỏ mồ côi.

