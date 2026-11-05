Nữ diễn viên Tín Nguyễn bật khóc trước người mẹ khuyết tật bán vé số nuôi con ăn học

Tập 211 của Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự dẫn dắt của Huỳnh Lập cùng 2 khách mời là Tín Nguyễn, Đoàn Thế Vinh. Tham gia chương trình, 2 gương mặt quen thuộc của phim Lật mặt sẽ cùng góp sức vượt qua các thử thách, mang tiền thưởng từ Tập đoàn Hoa Sen về hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Là khán giả thường xuyên theo dõi Mái ấm gia đình Việt, Tín Nguyễn bày tỏ niềm hạnh phúc khi trực tiếp tham gia chương trình. Nữ diễn viên xem đây là dịp để đến gần hơn với công chúng, đồng thời tự nhủ sẽ nỗ lực hết mình trong các thử thách nhằm mang về những phần thưởng ý nghĩa cho các em nhỏ.

Dàn nghệ sĩ động viên mẹ con Thiên Thọ trước những thăng trầm trong cuộc sống Ảnh: NSX

Trong khi đó, Đoàn Thế Vinh hào hứng khi được trở lại Vĩnh Long, nơi anh có vai diễn đầu tiên, đánh dấu bước khởi đầu trên con đường diễn xuất. Xuất thân từ miền quê, nam diễn viên phần nào thấu hiểu những khó khăn mà các em nhỏ đang trải qua. Anh mong muốn góp sức cùng chương trình, đồng thời hy vọng nhận được sự chung tay của khán giả để giúp các em có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tín Nguyễn nghẹn ngào trước nghị lực của người mẹ khuyết tật

Trong chương trình, hoàn cảnh của Danh Thiên Thọ (sinh năm 2009) khiến nhiều người xót xa. Suốt 17 năm qua, em lớn lên trong tình yêu thương và sự chăm sóc của mẹ là chị Lê Thị Xuân Đào (sinh năm 1978). Bị khuyết tật chân do di chứng sốt bại liệt từ nhỏ, chị Đào gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại. Dù vậy, người phụ nữ này vẫn đạp chiếc xe cũ đi bán khoảng 150 tờ vé số mỗi ngày để kiếm tiền nuôi con ăn học.

Hai mẹ con hiện sống trong căn chòi tạm, mái tôn đã cũ, thường xuyên dột khi trời mưa, không có nhà vệ sinh. Cuộc sống thiếu thốn, chị Đào lại thường xuyên đau bệnh nhưng không dám đi khám vì sợ tốn kém. Với chị, điều quan trọng nhất là có thể tiếp tục làm việc, dành dụm tiền để con được học hành đến nơi đến chốn.

Tín Nguyễn, Đoàn Thế Vinh hết mình với các thử thách trong chương trình Ảnh: NSX

Thấu hiểu những vất vả của mẹ, Thiên Thọ luôn nỗ lực học tập và nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Thọ từng ước mơ trở thành chiến sĩ công an nhưng sau đó quyết định theo đuổi nghề giáo, mong muốn có nhiều thời gian ở bên chăm sóc mẹ. Em hy vọng sau này có công việc ổn định, đủ khả năng để mẹ không còn phải vất vả mưu sinh bằng nghề bán vé số.

Theo dõi câu chuyện của Thiên Thọ, MC Huỳnh Lập ấn tượng trước sự lạc quan của hai mẹ con. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, họ vẫn luôn nở nụ cười và cố gắng động viên nhau. Huỳnh Lập cho rằng điều khiến anh đau lòng nhất là cả hai mẹ con đều cố giấu cảm xúc, kìm nén những nỗi buồn và sự bất lực để người còn lại được yên tâm. Đặc biệt, ở tuổi 17, Thọ đã chọn cách âm thầm chịu đựng những tổn thương thay vì chia sẻ với mẹ.

Diễn viên Tín Nguyễn cũng bật khóc trước hoàn cảnh và sự hiểu chuyện của Thiên Thọ. Lắng nghe ước mơ của cậu bé, nữ diễn viên càng thêm khâm phục khi biết em từng gác lại mong muốn trở thành chiến sĩ công an để theo đuổi nghề giáo, với hy vọng có thêm thời gian chăm sóc mẹ. Cô cũng cảm động trước nghị lực của người mẹ để lo cho con trai

Động viên hai mẹ con, Đoàn Thế Vinh và Tín Nguyễn quyết định tặng Thiên Thọ một chiếc điện thoại mới để phục vụ việc học. Cả hai cũng khuyên em nên cởi mở hơn, thường xuyên tâm sự với mẹ, dành chút thời gian nghỉ ngơi và chia sẻ những lúc mệt mỏi thay vì giữ mọi chuyện trong lòng, ảnh hưởng đến sức khỏe.