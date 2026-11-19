Ngọc Xuân và hình tượng 'nàng thơ' trên màn ảnh

Ngọc Xuân trong phim điện ảnh Bò sữa bay ẢNH: ĐPCC

Đầu tháng 11, Ngọc Xuân trở lại màn ảnh rộng với vai nữ chính trong phim Bò sữa bay (đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt). Cô cắt mái tóc dài nữ tính, hóa thân thành San - nhà nghiên cứu chế tạo sữa công thức ở nông trường bò sữa Mộc Châu thập niên 1990. Nhân vật vướng vào mối quan hệ phức tạp với hai chàng trai: Trâu (Nguyễn Hùng) - anh công nhân nghèo đồng điệu suy nghĩ và Quân (Võ Điền Gia Huy) - người được hứa hôn từ trước, có thể giúp gia đình cô vượt qua khó khăn.

Nữ diễn viên 27 tuổi chia sẻ sau khi phim ra rạp, cô nhận được nhiều bình luận, góp ý đa chiều từ khán giả và trân trọng sự quan tâm của khán giả đối với bộ phim.

Ngọc Xuân mang vẻ đẹp trong trẻo trong phim Ngày xưa có một chuyện tình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRAILER "NGÀY XƯA CÓ MỘT CHUYỆN TÌNH"

Ngọc Xuân từng gây thương nhớ trên màn ảnh rộng với vai Miền - thiếu nữ mang vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng trong Ngày xưa có một chuyện tình (2024). Cũng từ tác phẩm chuyển thể này, cô được nhiều khán giả nhắc đến là một trong những "nàng thơ" thế hệ mới của ảnh Việt. Sau tác phẩm, người đẹp nỗ lực thay đổi màu sắc qua Làm giàu với ma 2, Tử chiến trên không, Bò sữa bay… Ngoài ra, cô tham gia Vùng trời lửa - phim đề tài không quân của đạo diễn Lê Thanh Sơn dự kiến ra mắt năm 2027.

Nữ diễn viên thừa nhận vẻ ngoài giúp cô tạo được ấn tượng ban đầu với khán giả, nhưng đi đường dài với điện ảnh, nhan sắc là chưa đủ. "Để đi xa, đi lâu với nghề, chắc chắn năng lực của bản thân, khả năng diễn xuất của chính mình mới là thứ đọng lại trong lòng khán giả. Cho nên bên cạnh vẻ ngoài dễ gây ấn tượng, tôi vẫn rất cố gắng về mặt chuyên môn để khán giả nhớ đến mình qua khả năng diễn xuất", cô chia sẻ.

Ngọc Xuân nhận nhiều lời khen về nhan sắc, được nhiều khán giả gọi với biệt danh "Triệu Lệ Dĩnh Việt Nam" ẢNH: NVCC

Ngọc Xuân tâm sự trong tương lai, cô mong muốn được thể hiện những màu sắc, hình tượng mới, đa dạng trên màn ảnh. Tuy nhiên, người đẹp chia sẻ bản thân không cố "vùng vẫy" thoát khỏi hình ảnh "nàng thơ" mà tự tin có thể vượt qua "cái bóng" này.

"Nếu trong tương lai tôi có cơ hội được thể hiện lại một nhân vật khác cũng trong trẻo, cũng ngây thơ, cũng dịu dàng, nàng thơ giống như Miền, tôi sẽ không sợ bị đóng khung. Tôi tự tin mình có thể 'bồi da đắp thịt' cho nhân vật mới, làm sao để dù là hai 'nàng thơ' nhưng vẫn có thể khác nhau. Tôi tự tin mình có thể làm được điều đó", cô bộc bạch.

Quá khứ tự ti ngoại hình

Ngọc Xuân thừa nhận từng bị trêu chọc ngoại hình, tự ti về những khuyết điểm trên cơ thể ẢNH: FBNV

Nhìn lại hành trình hoạt động nghệ thuật, Ngọc Xuân chia sẻ so với thời mới vào nghề, cô thấy mình gan dạ, tự tin hơn. Mỹ nhân 9X tâm sự cô bắt đầu theo đuổi nghệ thuật với rất nhiều nỗi hoài nghi, lo lắng về năng lực diễn xuất của bản thân. "Nhưng dần dần nhờ quá trình học hỏi, nhờ va chạm nhiều với diễn xuất, nhờ những cơ hội trong nghề, tôi dần tiến bộ hơn, hiểu nghề diễn hơn từ đó tự tin thể hiện mình hơn", nghệ sĩ trẻ chia sẻ.

Ngọc Xuân cũng tâm sự cô từng thấy tự ti về ngoại hình vì hồi nhỏ nhiều lần bị trêu chọc. "Lúc trước, khi nhìn vào gương, tôi chỉ toàn thấy khuyết điểm trên cơ thể mình và cố gắng mặc đồ sao cho che hết khuyết điểm của mình. Chẳng hạn chân tôi rất to nên không dám mặc váy ngắn, tôi cười hở lợi nên từng không tự tin khi cười. Sau này, khi du học ở Melbourne (Úc) - một thành phố lớn đa sắc tộc. Tôi bất ngờ khi mọi người xung quanh tự tin với vẻ ngoài riêng biệt của họ và tự tin khoe vẻ đẹp, cá tính riêng. Chính điều đó đã giúp tôi mạnh dạn hơn", cô chia sẻ.

Nữ diễn viên tiếp tục: "Đến khi trở về Việt Nam, tôi có cơ hội làm mẫu ảnh, chụp những thiết kế đa dạng, từ đó tôi tự tin hơn, thấy vui hơn khi không bị cảm xúc đánh gục như trước nữa. Có thể lâu lâu có ai đó nhắc lại khuyết điểm, tôi vẫn bị tổn thương một chút nhưng tôi đã dễ dàng vượt qua điều đó hơn".

Nữ diễn viên 27 tuổi tự tin, gan dạ hơn với nghề sau khi tham gia nhiều dự án ẢNH: NVCC

Ngọc Xuân từng theo học ngành truyền thông tại Úc trước khi trở về Việt Nam theo đuổi diễn xuất. Cô theo học kịch nói tại Sân khấu kịch Hồng Vân, từng tham gia phim truyền hình Giấc mơ của mẹ (2022), góp mặt trong MV Vì sao sáng của Lam Trường trước khi ghi dấu ấn trên màn ảnh rộng. Chia sẻ khi quyết tâm theo đuổi nghệ thuật, nữ diễn viên sinh năm 1999 cho biết ban đầu cô không nhận được sự ủng hộ từ ba mẹ. Tuy nhiên, khi thấy con gái tỏa sáng trên sân khấu kịch, họ rất vui và chuyển sang ủng hộ đam mê diễn xuất của con.

"Khi tôi quyết tâm theo đuổi con đường diễn xuất nghiêm túc, ba mẹ tôi rất lo lắng. Đặc biệt là ba, ba thường viết tâm thư chia sẻ nhiều chuyện với tôi. Khi tôi kết thúc Ngày xưa có một chuyện tình, ba gửi cho tôi một bức thư rất dài, đại ý là: ba biết con đường tôi chọn có rất nhiều khó khăn, nhưng bất cứ khi nào con không muốn tiếp tục, con cứ quay về, ba luôn sẵn sàng chào đón, vì con luôn là con gái nhỏ của ba. Tôi rất cảm động".

Nữ diễn viên hạnh phúc khi có gia đình làm bệ đỡ tinh thần khi theo đuổi nghệ thuật ẢNH: FBNV

Ngọc Xuân bày tỏ niềm hạnh phúc khi được lớn lên trong một gia đình gắn kết và nhận được sự che chở từ ba mẹ. Trước câu hỏi về cách vượt qua những cám dỗ, phức tạp trong showbiz, nữ diễn viên chia sẻ cô may mắn có gia đình là bệ đỡ tinh thần vững chắc bên cạnh cơ hội được làm nghề với nhiều cô chú, anh chị tử tế, góp phần truyền năng lượng tích cực và định hướng cho mình đi đúng đường.

Hiện Ngọc Xuân gắn bó với bạn trai hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Tuy nhiên, người đẹp không công khai chuyện tình cảm trên mạng xã hội vì muốn giữ một chút riêng tư cho mình.