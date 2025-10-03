Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hường (38 tuổi, quê Phú Thọ) và 5 đồng phạm về tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nữ doanh nhân Hoàng Hường bị khởi tố

Theo kết quả điều tra ban đầu, bị can Hoàng Thị Hường có hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Bị can Hoàng Hường ẢNH: VTV

Để thực hiện hành vi trốn thuế, bị can Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh.