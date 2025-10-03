Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nữ doanh nhân Hoàng Hường bị khởi tố
Video Thời sự

Nữ doanh nhân Hoàng Hường bị khởi tố

Trần Cường
Trần Cường
03/10/2025 21:29 GMT+7

Doanh nhân Hoàng Hường cùng 5 đồng phạm vừa bị khởi tố để điều tra tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hường (38 tuổi, quê Phú Thọ) và 5 đồng phạm về tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nữ doanh nhân Hoàng Hường bị khởi tố

Theo kết quả điều tra ban đầu, bị can Hoàng Thị Hường có hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Nữ doanh nhân Hoàng Hường bị khởi tố - Ảnh 1.

Bị can Hoàng Hường

ẢNH: VTV

Để thực hiện hành vi trốn thuế, bị can Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh.

Hoàng Hường khởi tố hoàng hường Doanh nhân Hoàng Hường Hoàng Thị Hường vi phạm quy định về kế toán
