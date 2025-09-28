Bắt kế toán Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

Ngày 28.9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Ngọc Phương (kế toán thu phí Bệnh viện đa khoa Đồng Nai) để điều tra về tội tham ô tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam Lê Ngọc Phương ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Theo điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ 9.2023 đến 3.2024, Lê Ngọc Phương, kế toán thu phí thuộc Phòng Tài chính - kế toán, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, được Giám đốc bệnh viện và Trưởng phòng Tài chính - kế toán, giao nhiệm vụ thanh toán tiền viện phí, thu tiền viện phí, thu tiền tạm ứng viện phí của bệnh nhân để nộp cho Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Trong quá trình thực hiện công việc, bị can Lê Ngọc Phương đã lợi dụng nhiệm vụ được giao thu tiền tạm ứng viện phí nội trú của 198 bệnh nhân, nhưng không nộp tiền thu được cho Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Tổng số tiền mà Phương chiếm đoạt là gần 800 triệu đồng.

Hiện vụ án tham ô tài sản tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ.