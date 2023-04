Nữ du khách Trung Quốc bị đồng hương bắt cóc ở Bangkok

Theo Bangkok Post, vụ việc diễn ra vào 17.4 khi nạn nhân, 28 tuổi, là du khách Trung Quốc đi một mình đến địa điểm giải trí ở Bangkok's Royal City Avenue (RCA) thị bị bắt cóc.

Ở đó, cô gặp một người đàn ông Trung Quốc, người này sau đó mời cô đến căn hộ mà anh ta thuê ở khu vực Rama 9.

Một người đàn ông khác đang trốn trong căn hộ để cùng phối hợp bắt cóc cô gái. Các nghi phạm trói cô bằng dây thừng trước khi tịch thu điện thoại di động, tiền mặt và các vật dụng khác trị giá 427.000 baht (khoảng gần 300 triệu đồng).

Cảnh sát khám xét chiếc xe nghi ngờ được băng nhóm tội phạm Trung Quốc dùng bắt cóc nạn nhân đồng hương cuối tháng 3 vừa qua BANGKOK POST

Cảnh sát trưởng Noppasin Poonsawat cho biết, các nghi phạm rời căn hộ đến sân bay quốc tế Suvarnabhumi và trốn khỏi Thái Lan.



Nạn nhân bị bầm tím nhiều chỗ trên cơ thể và bị đánh vào mặt. Khi thẩm vấn, cô khẳng định không biết các nghi phạm.

Ông Noppasin cho hay cảnh sát và cơ quan ngoại giao đang hợp tác với Interpol để đưa ra Thông báo Đỏ nhằm bắt giữ hai nghi phạm người Trung Quốc nói trên.

Thời gian qua, tại Thái Lan, xảy ra nhiều vụ bắt cóc liên quan đến người Trung Quốc.

Trước đó 1 tháng, ngày 19.3, cũng theo báo Bangkok Post, cảnh sát Thái Lan cho biết 3 công dân Trung Quốc - 2 nam và 1 nữ - đã bị bắt vì bị cáo buộc bắt cóc một phụ nữ đồng hương và cưỡng đoạt của người này khoảng 3,2 triệu baht (gần 94.000 USD).

Cảnh sát cho biết 3 nghi phạm bị bắt ngày 18.3 tại một khách sạn ở quận Aranyaprathet, tỉnh Sa Kaeo và được đưa đến đồn cảnh sát Thong Lor ở Bangkok để thẩm vấn.

Vào cuối tháng 3 vừa qua, tại Trung Quốc lan truyền chóng mặt tin đồn buôn người ở Thái Lan khiến nhiều du khách đất nước tỉ dân hoang mang. Ngay sau đó, Thái Lan trấn an du khách Trung Quốc rằng, quốc gia này là điểm đến an toàn để du lịch.

"Thái Lan coi trọng sự an toàn của khách du lịch Trung Quốc và sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo an ninh cho những người đến thăm nước này", Đại sứ quán Thái Lan tại Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố nhằm làm rõ tin đồn và trấn an khách du lịch về sự an toàn của họ ở Thái.