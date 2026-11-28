Theo Báo cáo quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch năm 2025 do Cục Thống kê công bố ngày 12.11.2026, TP.HCM là địa phương có tuổi trung bình của người mẹ khi sinh con cao nhất cả nước, ở mức 30 tuổi. Trong khi đó, tổng tỷ suất sinh của TP đạt 1,51 con/phụ nữ, tăng so với mức 1,39 của năm 2024 nhưng vẫn thấp hơn mức sinh thay thế 2,1 con/phụ nữ.

Việc chăm sóc và nuôi dạy con nhỏ là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sinh con của nhiều phụ nữ trẻ hiện nay ẢNH: NGUYỄN QUỲNH

Đằng sau xu hướng sinh con muộn không chỉ là sự thay đổi trong quan niệm sống mà còn có những cân nhắc về tài chính, sức khỏe, công việc và điều kiện chăm sóc con nhỏ.

Chưa sẵn sàng, chưa thể sinh con

Ở tuổi 30, Trần Thị Thúy Vy, ngụ P.Bình Thạnh, TP.HCM, đang có người yêu nhưng chưa nghĩ đến chuyện kết hôn hay sinh con. Cô cho biết bản thân vẫn chưa sẵn sàng về tinh thần lẫn tài chính để bước vào giai đoạn mới của cuộc sống.

"Nếu vội vã quyết định vì quan niệm đến tuổi là phải làm cho xong thì mình nghĩ nó sẽ chẳng đi đến đâu. Bản thân mình vẫn muốn kết hôn và sinh con nhưng là chuyện trong tương lai", Vy chia sẻ.

Theo Vy, mỗi người cần có khả năng tự chủ tài chính và duy trì cuộc sống ổn định trước khi tính đến chuyện nuôi dạy con. "Có lúc mình cảm thấy bản thân có vẻ vô giá trị khi chưa đạt được những cột mốc mà xã hội đặt ra. Nhưng mình nghĩ thế hệ chúng mình hiện tại đã có những thay đổi. Mỗi người vẫn muốn khám phá, trải nghiệm và tận hưởng cuộc sống", Vy nói.

Nếu Vy chưa sẵn sàng thì Trương Đặng Bảo Ngọc, 29 tuổi, ngụ P.Tân Phú, TP.HCM, lại mong muốn có con nhưng chưa thể thực hiện kế hoạch. Kết hôn được 3 năm, Ngọc mắc hội chứng buồng trứng đa nang, khiến việc mang thai tự nhiên gặp khó khăn. Khi dự định thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), Ngọc làm xét nghiệm phát hiện men gan tăng gấp 5 lần mức bình thường nên phải tạm hoãn để điều trị bệnh nền.

Ngoài sức khỏe, tài chính cũng là điều khiến hai vợ chồng cân nhắc. "Nếu không có tài chính thì tụi em cũng không dám nghĩ đến. Đất chật người đông, không ai cho không ai cái gì", Ngọc chia sẻ.

Với chính sách hỗ trợ 5 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi, Ngọc cho rằng khoản tiền này còn khiêm tốn so với chi phí nuôi dạy trẻ nên chưa đủ sức "hấp dẫn" để thúc đẩy việc sinh con, nhất là khi nhiều cặp vợ chồng trẻ còn phải lo cho bản thân và gia đình hai bên.

Câu chuyện của Trần Thị Minh Phương, 34 tuổi, ngụ P.Tân Hưng, TP.HCM, cho thấy hành trình sinh con muộn còn có thể đi kèm nhiều trở ngại về sức khỏe và công việc. Kết hôn năm 29 tuổi, Phương mong muốn có con ngay sau đó. Tuy nhiên, do mắc hội chứng buồng trứng đa nang, cô gặp khó khăn khi mang thai tự nhiên và phải trải qua nhiều lần can thiệp kích trứng. Sau khoảng một năm, Phương mới đậu thai. Sau khi con chào đời, bài toán chăm sóc con tiếp tục khiến gia đình phải cân nhắc. Phương cho biết học phí một số trường tư chị tìm hiểu dao động 7 - 12 triệu đồng/tháng, trong khi trường công có chi phí khoảng 1,5 - 2 triệu đồng nhưng phụ huynh thường phải đón trẻ từ 16 giờ.

Bên cạnh niềm hạnh phúc làm mẹ, phụ nữ cũng phải cân nhắc nhiều điều kiện trước và sau khi sinh con ẢNH: NGUYỄN QUỲNH

Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thảo, giảng viên bộ môn sản, Trường ĐH Y Dược TP.HCM, phụ nữ từ 35 tuổi trở lên cần lưu ý những thay đổi về sức khỏe sinh sản. Dự trữ buồng trứng và số lượng nang noãn suy giảm theo tuổi, đặc biệt sau 35 tuổi, khiến khả năng mang thai tự nhiên giảm và nguy cơ hiếm muộn tăng.

Bác sĩ Thảo khuyến cáo phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ, đánh giá sức khỏe sinh sản và kiểm tra các bệnh lý nội khoa trước khi mang thai. Với những người có kế hoạch sinh con muộn, việc tìm hiểu các phương pháp bảo tồn khả năng sinh sản như trữ trứng có thể được cân nhắc, song hiệu quả còn phụ thuộc vào tuổi tại thời điểm thực hiện.

Không chỉ vận động, cần tạo điều kiện để người trẻ sinh con

Theo ông Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số TP.HCM, nguyên nhân khiến người trẻ trì hoãn sinh con không đơn thuần xuất phát từ thay đổi quan niệm sống mà còn liên quan đến áp lực kinh tế và điều kiện xây dựng gia đình.

Người trẻ hiện phải cân nhắc chi phí nhà ở, sinh hoạt, giáo dục, chăm sóc trẻ, sự ổn định việc làm cũng như khả năng cân bằng giữa phát triển nghề nghiệp và trách nhiệm gia đình. Bên cạnh đó, xu hướng kết hôn muộn cũng tác động đến quyết định sinh con.

Ông Phạm Chánh Trung chia sẻ, tổng tỷ suất sinh của TP.HCM thấp hơn mức sinh thay thế là vấn đề cần được nhìn nhận ở góc độ phát triển kinh tế - xã hội, thay vì chỉ xem là câu chuyện nhận thức của mỗi gia đình.

Đối với chính sách hỗ trợ 5 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi theo Nghị quyết số 32/2025 của HĐND TP.HCM, ông Trung cho biết khoản hỗ trợ một lần chủ yếu có ý nghĩa chia sẻ một phần chi phí, chưa thể giải quyết những khó khăn kéo dài trong quá trình mang thai, sinh con và nuôi dạy trẻ.

Theo ông Trung, điều phụ nữ trẻ cần là sự ổn định về kinh tế, việc làm và hệ thống dịch vụ chăm sóc mẹ, bé thuận tiện, chất lượng với chi phí phù hợp. TP cần bảo đảm quyền lợi của lao động nữ, khuyến khích doanh nghiệp có chế độ làm việc linh hoạt, đồng thời mở rộng trường mầm non, nhóm trẻ tại khu công nghiệp, khu chế xuất và khu dân cư đông lao động.

"Để giải quyết căn cơ tình trạng mức sinh thấp, cần chuyển từ tư duy chỉ vận động người dân sinh con sang xây dựng môi trường thuận lợi để người dân muốn sinh con, có điều kiện sinh con và yên tâm nuôi dạy con", ông Trung nhấn mạnh.

Từ những lựa chọn khác nhau của phụ nữ trẻ, có thể thấy quyết định làm mẹ ngày nay không chỉ phụ thuộc vào tuổi tác hay mong muốn cá nhân. Để người trẻ an tâm sinh con, bên cạnh thay đổi nhận thức, cần có những điều kiện thiết thực về kinh tế, việc làm và chăm sóc trẻ.