'Nữ hoàng gợi cảm' HyunA xin lỗi sau vụ ngất xỉu trên sân khấu

HyunA ngất xỉu trên sân khấu tối 9.11 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo All Kpop, HyunA ngã quỵ trong buổi biểu diễn tại sự kiện Waterbomb ở Macau vào tối 9.11. Cụ thể, mỹ nhân Hàn Quốc đang biểu diễn bản hit Bubble Pop! cùng dàn vũ công thì đột nhiên ngất xỉu, ngã xuống sàn. Sự cố khiến mọi người xung quanh hoảng hốt, một nhân viên an ninh nhanh chóng tiến đến bế cô ra khỏi sân khấu.

Tình trạng của "nữ hoàng gợi cảm" xứ kim chi khiến khán giả hoang mang, lo lắng trước sức khỏe bất ổn của sao nữ. Video ghi lại khoảnh khắc này cũng được chia sẻ rầm rộ, trở thành đề tài được quan tâm nhất trên mạng xã hội Trung Quốc vào tối cùng ngày.

Nữ ca sĩ nhanh chóng đăng bài xin lỗi vì sự cố bất ngờ ẢNH: INSTAGRAM NV

Ít giờ sau đó, HyunA cập nhật tình hình trên tài khoản Instagram có hơn 16 triệu người theo dõi. Giọng ca 33 tuổi xin lỗi những khán giả đã mua vé xem mình biểu diễn nhưng lại không được thưởng thức trọn vẹn. Cô nhắn nhủ: "Tôi thật sự, thật sự xin lỗi… Tôi muốn các bạn thấy một phiên bản tốt hơn của chính mình, nhưng tôi cảm thấy mình chưa đủ chuyên nghiệp. Thành thật mà nói, chính tôi cũng không nhớ rõ điều gì đã xảy ra".

HyunA bộc bạch: "Sẽ thật tuyệt nếu mọi thứ diễn ra theo đúng ý mình, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn các bạn vì đã trân trọng, yêu thương và ngưỡng mộ một người không hoàn hảo như tôi, từ khi tôi còn rất trẻ cho đến tận bây giờ". Bên cạnh đó, ngôi sao 9X trấn an người hâm mộ rằng hiện mình đã ổn và hứa sẽ chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

HyunA nhiều lần gây sốc vì giảm cân quá đà

HyunA vướng tin đồn mang thai vì đột ngột tăng cân

ẢNH: INSTAGRAM NV

Trước khi gặp sự cố ngất xỉu trên sân khấu, HyunA gây bất ngờ với hình ảnh "phát tướng", thậm chí vướng tin đồn mang thai vì khác hẳn với thân hình "mình hạc xương mai" trước kia. Điều đó khiến nữ ca sĩ tích cực giảm cân để lấy lại sắc vóc quyến rũ ngày nào. Từ đầu tháng 10, người đẹp tiết lộ cô đang áp dụng chế độ ăn kiêng. Đến hôm 5.11, sao nữ 9X đăng ảnh cô nặng gần 50 kg, chứng minh đã giảm thành công 10 kg chỉ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, hiện người hâm mộ cho rằng nữ ca sĩ giảm cân không lành mạnh khiến cơ thể kiệt quệ và mong cô ngừng áp dụng chế độ ăn kiêng quá khắt khe.

Trong quá khứ, HyunA từng chia sẻ khẩu phần ăn nghèo nàn giúp cô giữ được thân hình mảnh mai. Tuy nhiên, cô cũng nhiều lần gây hoang mang khi xuất hiện với vẻ ngoài gầy trơ xương vì giảm cân quá đà. Người đẹp cũng từng tiết lộ bản thân phải chống chọi với chứng ngất do phản xạ thần kinh phế vị.

HyunA trong một buổi biểu diễn ở TP.HCM năm 2020 ẢNH: T.C

HyunA sinh năm 1992, được biết đến với tư cách là thành viên nhóm nhạc Wonder Girls (2007) rồi chuyển sang nhóm 4Minute (ra mắt 2009) trước khi theo đuổi sự nghiệp solo. Người đẹp được mệnh danh là "nữ hoàng gợi cảm" của Kpop nhờ phong cách trình diễn, thời trang sexy, cá tính. Nữ ca sĩ sở hữu nhiều bản hit: Bubble Pop!, Trouble Maker, Ice Cream, LipnHip, Red, A'wesome, Flower Shower…

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc thành công, HyunA là nghệ sĩ vướng nhiều tranh cãi, nổi bật trong số đó là cuộc tình ồn ào với E'Dawn. Tháng 10.2024, ngôi sao 9X kết hôn với ca sĩ Yong Jun Hyung (cựu thành viên nhóm Beast/Highlight). Mối quan hệ của cặp đôi bị phản ứng dữ dội ngay từ khi công khai bởi Jun Hyung dính líu đến bê bối Burning Sun từng gây chấn động dư luận Hàn Quốc hồi 2019. Việc hẹn hò rồi kết hôn với Yong Jun Hyung khiến HyunA chịu công kích dữ dội, bị lượng lớn người hâm mộ quay lưng.