'Nữ hoàng rock': Tôi chia tay chồng trong bình yên

Ngọc Ánh tiết lộ mỗi khi thể hiện một ca khúc, cô thường đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật, cảm nhận câu chuyện mà bài hát muốn kể. Chính sự hóa thân ấy giúp cảm xúc trong âm nhạc của 'nữ hoàng rock' trở nên chân thật hơn, chạm đến người nghe.

'Nữ hoàng rock' sau biến cố

Trong suốt những năm tháng tuổi trẻ, Ngọc Ánh gần như dành trọn thời gian và tâm huyết cho nghệ thuật. Khi đó, tình yêu hay chuyện hẹn hò dường như không phải là điều mà nữ ca sĩ ưu tiên. Về điều này, cô thẳng thắn cho biết: “Trong tình yêu, tôi luôn đặt hai chữ chung thủy lên hàng đầu và yêu hết mình cho đến khi đối phương không còn yêu mình nữa. Khi có gia đình, tôi sống hết mình cho chồng cho con. Bây giờ không còn chồng, tôi sống cho con và cho chính mình”.

Ngọc Ánh sống cho chính mình và cho con gái sau đổ vỡ Ảnh: NSX

Ngọc Ánh bồi hồi khi nhắc đến kỷ niệm bật khóc trong một chương trình âm nhạc khi nghe đàn em thể hiện ca khúc Chuyện thường tình thế thôi. Nữ nghệ sĩ cho biết thời điểm biến cố xảy ra, người ta thường cố tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ để vượt qua. Nhưng sau một thời gian, mọi thứ dần lắng xuống, chỉ cần một giai điệu quen thuộc hay một câu hát chạm đúng ký ức, những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên lại bất ngờ ùa về.

Nữ ca sĩ tâm sự: “Bài hát Chuyện thường tình thế thôi gây ấn tượng mạnh với tôi. Tôi chia tay chồng trong yên bình, bình tĩnh ký giấy ly hôn. Thế nhưng sau khi ký xong, trở về nhà thì cơn sóng trong lòng tôi mới bộc phát. Mỗi lần nghe bài hát đó, tôi cảm thấy ca khúc như vận vào mệnh của mình, cảm giác buồn và trống trải, không thể giải thích bằng lời và nước mắt tự nhiên rơi”.

Ngoài Ngọc Ánh, ca sĩ Mỹ Lệ với vai trò khách mời của Dấu ấn tình ca cũng có những trải lòng về cuộc sống bên chồng doanh nhân. Khi nhắc về những sản phẩm âm nhạc mang thông điệp tích cực về tình yêu, nữ ca sĩ 7X cho biết đó là những dự án được thực hiện trước khi lập gia đình. Khi ấy, cô cũng chưa thể biết trước tương lai của mình sẽ ra sao.

Tuy nhiên, Mỹ Lệ thừa nhận có thể chính cách nhìn cuộc sống của bản thân phần nào định hướng con đường nghệ thuật của mình. Là người luôn hướng đến sự lạc quan, cô thường chọn những ca khúc mang thông điệp tích cực, giàu niềm tin vào cuộc sống.

Ca sĩ Mỹ Lệ trải lòng về cuộc sống bên chồng doanh nhân Ảnh: NSX

Dù vậy, khi nói về hôn nhân, nữ ca sĩ cũng thẳng thắn thừa nhận rằng cuộc sống gia đình không phải lúc nào cũng “cơm lành canh ngọt”. Theo Mỹ Lệ, hạnh phúc không phải là điều tự nhiên đến mà cần được xây dựng bằng sự cố gắng của cả hai người. Trong một mối quan hệ lâu dài, mỗi người đều phải biết “gọt mình”, biết hy sinh và điều chỉnh bản thân để có thể hòa hợp với người còn lại.

Bên cạnh đó, ca sĩ Mỹ Lệ cũng cho rằng hiện tại vẫn còn quá sớm để khẳng định một cuộc hôn nhân có viên mãn hay không, bởi tương lai là điều không ai có thể nói trước. Điều quan trọng nhất là ở hiện tại, mỗi người đều cố gắng vun đắp cho gia đình của mình. Bởi việc để hai người sống cùng nhau lâu dài đòi hỏi rất nhiều sự thấu hiểu và nhẫn nhịn. Từ cách sống trong gia đình, quan điểm nuôi dạy con cái cho đến cách làm ăn hay những suy nghĩ về cuộc sống, không có hai con người nào hoàn toàn giống nhau. Chính vì vậy, để dung hòa được những khác biệt ấy là cả một hành trình đầy thử thách.

Mỹ Lệ cho rằng sự xuất hiện của những đứa con đóng vai trò rất quan trọng. Với nhiều gia đình, con cái giống như sợi dây gắn kết tình cảm giữa hai vợ chồng. Đôi khi trong những lúc khó khăn hay đứng trước nguy cơ rạn nứt, nhưng theo Mỹ Lệ, chính tình yêu dành cho con lại trở thành động lực để cha mẹ cố gắng giữ gìn mái ấm.