Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Truyền hình

'Nữ hoàng rock': Tôi chia tay chồng trong bình yên

Thạch Anh
Thạch Anh
10/03/2026 11:55 GMT+7

Được khán giả yêu mến gọi với danh xưng ‘nữ hoàng rock’ nhưng khi đến với 'Dấu ấn tình ca', Ngọc Ánh mang lại màu sắc hoàn toàn khác khi thể hiện sự trầm lắng của một người nghệ sĩ đi qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống.

Ngọc Ánh tiết lộ mỗi khi thể hiện một ca khúc, cô thường đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật, cảm nhận câu chuyện mà bài hát muốn kể. Chính sự hóa thân ấy giúp cảm xúc trong âm nhạc của 'nữ hoàng rock' trở nên chân thật hơn, chạm đến người nghe.

'Nữ hoàng rock' sau biến cố

Trong suốt những năm tháng tuổi trẻ, Ngọc Ánh gần như dành trọn thời gian và tâm huyết cho nghệ thuật. Khi đó, tình yêu hay chuyện hẹn hò dường như không phải là điều mà nữ ca sĩ ưu tiên. Về điều này, cô thẳng thắn cho biết: “Trong tình yêu, tôi luôn đặt hai chữ chung thủy lên hàng đầu và yêu hết mình cho đến khi đối phương không còn yêu mình nữa. Khi có gia đình, tôi sống hết mình cho chồng cho con. Bây giờ không còn chồng, tôi sống cho con và cho chính mình”.

'Nữ hoàng rock': Tôi chia tay chồng trong bình yên - Ảnh 1.

Ngọc Ánh sống cho chính mình và cho con gái sau đổ vỡ

Ảnh: NSX

Ngọc Ánh bồi hồi khi nhắc đến kỷ niệm bật khóc trong một chương trình âm nhạc khi nghe đàn em thể hiện ca khúc Chuyện thường tình thế thôi. Nữ nghệ sĩ cho biết thời điểm biến cố xảy ra, người ta thường cố tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ để vượt qua. Nhưng sau một thời gian, mọi thứ dần lắng xuống, chỉ cần một giai điệu quen thuộc hay một câu hát chạm đúng ký ức, những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên lại bất ngờ ùa về.

Nữ ca sĩ tâm sự: “Bài hát Chuyện thường tình thế thôi gây ấn tượng mạnh với tôi. Tôi chia tay chồng trong yên bình, bình tĩnh ký giấy ly hôn. Thế nhưng sau khi ký xong, trở về nhà thì cơn sóng trong lòng tôi mới bộc phát. Mỗi lần nghe bài hát đó, tôi cảm thấy ca khúc như vận vào mệnh của mình, cảm giác buồn và trống trải, không thể giải thích bằng lời và nước mắt tự nhiên rơi”.

Ngoài Ngọc Ánh, ca sĩ Mỹ Lệ với vai trò khách mời của Dấu ấn tình ca cũng có những trải lòng về cuộc sống bên chồng doanh nhân. Khi nhắc về những sản phẩm âm nhạc mang thông điệp tích cực về tình yêu, nữ ca sĩ 7X cho biết đó là những dự án được thực hiện trước khi lập gia đình. Khi ấy, cô cũng chưa thể biết trước tương lai của mình sẽ ra sao. 

Tuy nhiên, Mỹ Lệ thừa nhận có thể chính cách nhìn cuộc sống của bản thân phần nào định hướng con đường nghệ thuật của mình. Là người luôn hướng đến sự lạc quan, cô thường chọn những ca khúc mang thông điệp tích cực, giàu niềm tin vào cuộc sống.

- Ảnh 2.

Ca sĩ Mỹ Lệ trải lòng về cuộc sống bên chồng doanh nhân

Ảnh: NSX

Dù vậy, khi nói về hôn nhân, nữ ca sĩ cũng thẳng thắn thừa nhận rằng cuộc sống gia đình không phải lúc nào cũng “cơm lành canh ngọt”. Theo Mỹ Lệ, hạnh phúc không phải là điều tự nhiên đến mà cần được xây dựng bằng sự cố gắng của cả hai người. Trong một mối quan hệ lâu dài, mỗi người đều phải biết “gọt mình”, biết hy sinh và điều chỉnh bản thân để có thể hòa hợp với người còn lại.

Bên cạnh đó, ca sĩ Mỹ Lệ cũng cho rằng hiện tại vẫn còn quá sớm để khẳng định một cuộc hôn nhân có viên mãn hay không, bởi tương lai là điều không ai có thể nói trước. Điều quan trọng nhất là ở hiện tại, mỗi người đều cố gắng vun đắp cho gia đình của mình. Bởi việc để hai người sống cùng nhau lâu dài đòi hỏi rất nhiều sự thấu hiểu và nhẫn nhịn. Từ cách sống trong gia đình, quan điểm nuôi dạy con cái cho đến cách làm ăn hay những suy nghĩ về cuộc sống, không có hai con người nào hoàn toàn giống nhau. Chính vì vậy, để dung hòa được những khác biệt ấy là cả một hành trình đầy thử thách.

Mỹ Lệ cho rằng sự xuất hiện của những đứa con đóng vai trò rất quan trọng. Với nhiều gia đình, con cái giống như sợi dây gắn kết tình cảm giữa hai vợ chồng. Đôi khi trong những lúc khó khăn hay đứng trước nguy cơ rạn nứt, nhưng theo Mỹ Lệ, chính tình yêu dành cho con lại trở thành động lực để cha mẹ cố gắng giữ gìn mái ấm. 

Tin liên quan

Ca sĩ Mỹ Lệ trải lòng về hành trình làm mẹ ở tuổi 45

Ca sĩ Mỹ Lệ trải lòng về hành trình làm mẹ ở tuổi 45

Ca sĩ Mỹ Lệ là khách mời của chương trình 'Chị em gỡ rối'. Tại đây, cô có những phút trải lòng về hành trình làm mẹ, phía sau hình ảnh lộng lẫy trên sân khấu.

Khám phá thêm chủ đề

Nữ hoàng rock Ngọc Ánh Ca sĩ Ngọc Ánh Mỹ Lệ Dấu ấn tình ca
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận