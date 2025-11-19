Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Chuyện lạ

Nụ hôn đầu tiên từ 20 triệu năm trước, không phải ở người

Khánh An
Khánh An
19/11/2025 08:09 GMT+7

Một nghiên cứu vừa công bố cho biết hành động hôn nhau không bắt đầu từ mối tình lãng mạn ở loài người, mà từ các tổ tiên linh trưởng của loài vượn lớn cách đây hàng chục triệu năm.

Nụ hôn đầu tiên được ghi nhận cách đây 20 triệu năm, không phải ở người - Ảnh 1.

Chú đười ươi 6 tuổi tên Alan hôn người huấn luyện tại Vườn thú Everland ở Yongin (Hàn Quốc)

ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 19.11 dẫn nghiên cứu của Đại học Oxford (Anh) và Viện Công nghệ Florida (Mỹ) cho thấy nụ hôn đầu tiên được biết đến là ở tổ tiên của loài vượn lớn và diễn ra cách đây khoảng 20 triệu năm.

Các nhà nghiên cứu muốn xác định khi nào mới diễn ra nụ hôn đầu tiên, trong bối cảnh xét về mặt tiến hóa, hành động này không có lợi ích sinh tồn rõ ràng và thậm chí có thể làm lây lan bệnh tật.

Con người, tinh tinh, tinh tinh lùn, đười ươi và khỉ đột đều có hành động hôn nhau, điều này gợi ý mạnh mẽ rằng thói quen này được thừa hưởng từ một tổ tiên chung.

Các nhà khoa học đã kết hợp quan sát hành vi linh trưởng với dữ liệu về mối quan hệ tiến hóa để "quay ngược thời gian" và cố gắng xác định thời điểm nụ hôn đầu tiên xuất hiện.

"Dựa trên hai thông tin then chốt này, chúng tôi đã sử dụng một phương pháp mô hình hóa cho phép mô phỏng các kịch bản tiến hóa khác nhau", theo tiến sĩ Matilda Brindle thuộc Đại học Oxford, tác giả chính của nghiên cứu.

Việc chạy mô hình hàng triệu lần xác định nụ hôn đầu tiên xuất hiện cách đây khoảng 21,5-16,9 triệu năm.

Theo định nghĩa không lãng mạn của các nhà khoa học, hôn nhau là "tiếp xúc miệng với miệng không mang tính hung hăng và không liên quan việc trao đổi thức ăn". Định nghĩa này bao gồm cả nụ hôn giữa hai bên lẫn nụ hôn mang tính thân thiện như giữa các thành viên trong gia đình hoặc trong những cuộc chào hỏi thân mật. Nguyên nhân xuất hiện hành vi hôn và lý do nó duy trì đến nay vẫn là đề tài tranh luận.

"Một số người cho rằng nụ hôn tình cảm là cách hữu ích để đánh giá chất lượng hoặc sự phù hợp của bạn đời. Ngoài ra, hôn cũng có thể là một hình thức kích thích trước khi quan hệ, làm tăng hứng thú tình dục và nâng cao khả năng thụ tinh", theo tiến sĩ Brindle.

Bà cho biết các nụ hôn mang tính thân thiện được cho là để điều hướng các mối quan hệ xã hội phức tạp hoặc tăng cường sự gắn kết.

Nghiên cứu cũng lập luận rằng người Neanderthal và người hiện đại có khả năng cũng từng hôn nhau, dựa trên bằng chứng cho thấy hai loài này từng giao phối và có cùng một loại vi khuẩn trong miệng - dấu hiệu cho thấy họ đã trao đổi nước bọt - rất lâu sau khi hai loài tách biệt cách đây 450.000-750.000 năm.

Khám phá thêm chủ đề

