Nữ nhạc trưởng người Pháp biểu diễn tại TP.HCM

Chương trình do Viện Pháp tại VN và HBSO phối hợp tổ chức, hứa hẹn mang đến trải nghiệm nghệ thuật sâu sắc, nơi giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa hai nền văn hóa âm nhạc Pháp - Việt.

Nhạc trưởng Zahia Ziouani (trái) và nghệ sĩ piano Lưu Hồng Quang ẢNH: VIỆN PHÁP TẠI VN

Theo ban tổ chức, chương trình sẽ giới thiệu đến khán giả những kiệt tác bất hủ mang đậm dấu ấn của hai nhà soạn nhạc người Pháp Maurice Ravel và Claude Debussy. Mở đầu đêm nhạc là tác phẩm Ải Chi Lăng của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, được công diễn lần đầu tại VN. Tiếp đến là bản concerto cho piano cung sol trưởng và Boléro của Maurice Ravel và kết thúc bằng tác phẩm La Mer của Claude Debussy.

Zahia Ziouani (48 tuổi) được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của đời sống âm nhạc giao hưởng đương đại Pháp. Bà là người chỉ huy dàn nhạc trong lễ bế mạc Olympic Paris 2024 tại sân vận động Stade de France.

Theo lời mời của Viện Pháp tại VN, chuyến lưu diễn của Zahia Ziouani không chỉ gồm các buổi hòa nhạc mà còn mang ý nghĩa truyền thụ tri thức tại Học viện Âm nhạc quốc gia VN và Nhạc viện TP.HCM, qua đó thúc đẩy đối thoại xoay quanh âm nhạc, hành trình nghệ thuật và vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực chỉ huy dàn nhạc. Trước đêm diễn ở TP.HCM, nhạc trưởng Zahia Ziouani đã chỉ huy buổi hòa nhạc tại Hà Nội ngày 11.4.