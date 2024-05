Nữ nhân viên 7 lần chiếm đoạt tiền của công ty để đánh bạc

Chiều 4.5, đại diện Công an tỉnh Sơn La cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thanh (34 tuổi, trú P.Quyết Thắng, TP.Sơn La, tỉnh Sơn La) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 điều 174 bộ luật Hình sự.



Công an tỉnh Sơn La tống đạt các quyết định và lệnh tố tụng đối với bị can Trần Thị Thanh CAO THIÊN

Theo kết quả điều tra ban đầu, bị can Thanh là nhân viên hợp đồng của Công ty TNHH Trương Đoàn địa chỉ tại Q.5 (TP.HCM). Thanh ham mê cờ bạc qua mạng, trong thời gian từ tháng 12.2022 đến tháng 1.2023, do đánh bạc thua nên để có tiền đánh bạc, nữ bị can đã lập khống các đơn hàng để 7 lần chiếm đoạt tổng số tiền 644 triệu đồng của công ty.

Tiếp nhận tố giác, PC03 Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn, khám xét nơi ở đối với Thanh.

Các quyết định và lệnh tố tụng đối với Thanh đã được tống đạt, thực thi sau khi Viện KSND tỉnh Sơn La phê chuẩn. PC03 Công an tỉnh Sơn La đang điều tra để xử lý Thanh theo quy định.