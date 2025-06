Ngày 2.6, một lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết, sở này đã phát văn bản yêu cầu Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An báo cáo vụ việc một nữ nhân viên y tế bị người nhà bệnh nhân hành hung.



Người đàn ông chồm lên bàn rồi đánh nữ nhân viên y tế ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải đoạn video do camera an ninh tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Nghệ An ghi lại hình ảnh nữ nhân viên y tế bị người nhà bệnh nhân hành hung tại khoa này.

Theo đoạn video, một người đàn ông đến quầy làm thủ tục nhập viện, sau khi trao đổi với nữ nhân viên y tế tại quầy, người đàn ông này bất ngờ chồm lên bàn, dùng tay đánh nữ nhân viên.

Một nhân viên bảo vệ ngồi cạnh đó và một phụ nữ đi cùng can ngăn, người đàn ông mới dừng lại.

Sau khi video được đăng tải, cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi bạo lực trong môi trường khám, chữa bệnh. Nhiều người lên tiếng yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ, xử lý nghiêm người đàn ông trên.

Được biết, sự việc xảy ra lúc 23 giờ 54 ngày 31.5. Phía bệnh viện đang yêu cầu cán bộ, nhân viên y tế liên quan làm bản tường trình sự việc.

Một cán bộ làm việc tại Khoa Cấp cứu cho biết, sau sự việc xảy ra, bệnh viện đã báo cáo chính quyền địa phương. Công an đã vào cuộc và mời người đàn ông này lên làm việc.

Thời điểm đó, người đàn ông có dấu hiệu đã sử dụng rượu bia.