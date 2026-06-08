Nữ nhiếp ảnh gia Việt ghi lại cảnh hàng ngàn chim hồng hạc nhuộm hồng biển châu Phi

Nữ nhiếp ảnh gia Nguyễn Thị Thanh Hải cho biết những bức ảnh về đàn chim hồng hạc tuyệt đẹp được chụp tại vịnh Walvis, một trong những vịnh đẹp của Cộng hòa Namibia (châu Phi). Khi đến đây chị cảm thấy rất bất ngờ khi chứng kiến số lượng hồng hạc xuất hiện dày đặc. Hàng vạn cá thể phủ kín khu vực biển, tạo nên khung cảnh tựa như một "biển hồng" vô cùng ấn tượng.
Để ghi lại được những khoảnh khắc này, nữ nhiếp ảnh gia Việt phải di chuyển khá xa, từ bờ và men theo một lối mòn sát bờ biển. Tại đây, từng đàn hồng hạc liên tục bay ngang, lướt thấp trên mặt nước rồi đáp xuống, tạo nên những chuyển động đẹp mắt.
Theo nữ nhiếp ảnh gia, điều khiến chị thích thú nhất là những khoảnh khắc đàn chim đồng loạt vỗ cánh bay lên cao. Hàng nghìn đôi cánh vỗ nhịp nhàng cùng lúc trên nền biển xanh tạo nên khung hình sống động và đầy cảm xúc. Không bỏ qua khoảnh khắc đó, chị cho biết đã chụp hơn 200 bức ảnh để lưu giữ vẻ đẹp này.
Không chỉ cuốn hút bởi cảnh sắc trước mắt, chị còn ấn tượng với tập tính của loài chim đặc biệt này. Dù đàn hồng hạc thường xuyên bay lên rồi lại hạ xuống, liên tục bay vòng, đổi vị trí và kiếm ăn, khiến cả vùng biển như được nhuộm sắc hồng đặc trưng.
Nữ nhiếp ảnh gia chia sẻ, nếu càng quan sát càng cảm nhận rõ sự gắn kết giữa đàn chim với môi trường sống tự nhiên. Khoảnh khắc được hòa mình vào không gian thiên nhiên mang lại cho chị cảm giác vừa choáng ngợp vừa bình yên.
Tuy nhiên, việc tiếp cận chụp hình đàn hồng hạc không hề dễ dàng. Chị Hải phải đứng ở khoảng cách khá xa để tránh làm ảnh hưởng đến chúng. Vì vậy, chị không có cơ hội chụp cận cảnh hay ghi hình cùng đàn chim, mà chỉ có thể lưu lại những khoảnh khắc từ xa để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của thiên nhiên hoang dã.
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