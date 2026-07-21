Ít ai ngờ rằng phía sau một căn nhà nhỏ tại đường Bình Quới (phường Bình Quới, TP.HCM) lại là mái ấm của gần 100 chú chó. Đây là không gian được chị Cao Thị Ngọc Ánh thuê riêng để chăm sóc các bé suốt nhiều năm qua. Phần lớn những chú chó ở đây đều từng bị bỏ rơi, ốm đau hoặc mang thương tích do bị chủ cũ bạo hành. Với chị Ánh, mỗi lần cứu được thêm một con vật cũng đồng nghĩa với việc có thêm một trách nhiệm lớn lao phải gánh vác.

Nữ shipper cưu mang 100 chú chó bị bỏ rơi: ‘Không có thời gian mà cô đơn’

Để duy trì mái ấm đặc biệt này, chị Ánh phải làm nhiều công việc khác nhau. Ban ngày, chị làm công việc giữ trẻ. Đến chiều tối, chị lại trở thành shipper, rong ruổi khắp các tuyến đường để kiếm thêm thu nhập. Những đồng tiền chắt chiu kiếm được hầu như đều được chị dành hết cho thức ăn, thuốc men và chi phí chăm sóc bầy chó nhỏ.