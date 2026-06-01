Nghề shipper và nỗi lo cơm áo gạo tiền: Đằng sau những đơn hàng ‘nóng hổi’
Video Đời sống

Nghề shipper và nỗi lo cơm áo gạo tiền: Đằng sau những đơn hàng ‘nóng hổi’

Thư Ngọc - Vân Vân - Thùy Trang
01/06/2026 06:15 GMT+7

Đằng sau những đơn hàng “nóng hổi” là cuộc mưu sinh nhọc nhằn của shipper công nghệ. Dù tự do thời gian, họ vẫn phải đối mặt với vô vàn áp lực từ thuật toán, thời tiết khắc nghiệt, sự đối xử bất công của hàng quán và nỗi lo bị "bùng hàng".

Trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động, nghề shipper công nghệ đã trở thành "phao cứu sinh" của rất nhiều lao động. Từ những công nhân cơ khí, thợ điện lạnh cho đến nhân viên văn phòng... tất cả đều có thể dễ dàng khoác lên mình màu áo đồng phục, hòa vào dòng xe hối hả. Sự linh hoạt về thời gian, không bị gò bó trong không gian văn phòng hay nhà xưởng chính là điểm thu hút lớn nhất khiến nhiều người quyết định xuống đường để mưu sinh.

Tự do là thế, nhưng đó chỉ là bề nổi. Để duy trì thu nhập ổn định, họ không thể "thích thì làm, mệt thì nghỉ" như nhiều người vẫn tưởng. Thứ thực sự trói buộc họ chính là thuật toán của ứng dụng và sự khắc nghiệt của thời tiết.

Nhiều người chọn nghề shipper vì sự linh hoạt trong thời gian

Bạn có từng thất vọng khi nhận một phần ăn nguội lạnh đặt qua app? Đó cũng chính là nỗi trăn trở của những người làm bếp. Để bảo vệ chất lượng món ăn tươi mới và tránh những khoản phí chiết khấu đẩy giá thành lên cao, nhiều quán ăn tại TP.HCM đang kiên quyết giữ mô hình bán trực tiếp.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

