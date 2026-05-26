Cơn mưa bất ngờ và những lát cắt mưu sinh như một cuốn phim cũ

Sau những ngày nắng cháy, một cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống TP.HCM vào giờ tan tầm. Màn mưa mịt mù bỗng hóa thành một cuốn phim quay chậm, ghi lại những lát cắt mưu sinh đầy nhọc nhằn nhưng vô cùng lay động của người dân thành phố.
Thứ hai đầu tuần, ban ngày trời vẫn nắng nóng với nền nhiệt độ khoảng 35 - 37oC. Tuy nhiên, đến cuối ngày, nhiều khu vực ở TP.HCM xuất hiện mưa. Một số nơi mưa rào, nhiều nơi mưa lớn kèm gió giật.
Tại nhiều phường trung tâm TP.HCM, mưa lớn trong giờ tan tầm khiến người dân đi lại vất vả. Mưa lớn giúp giải nhiệt nhưng cũng làm nhiều người đi đường không kịp xoay trở chiều 25.5.
