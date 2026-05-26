Cơn mưa bất ngờ và những lát cắt mưu sinh như một cuốn phim cũ

Thứ hai đầu tuần, ban ngày trời vẫn nắng nóng với nền nhiệt độ khoảng 35 - 37oC. Tuy nhiên, đến cuối ngày, nhiều khu vực ở TP.HCM xuất hiện mưa. Một số nơi mưa rào, nhiều nơi mưa lớn kèm gió giật.

Tại nhiều phường trung tâm TP.HCM, mưa lớn trong giờ tan tầm khiến người dân đi lại vất vả. Mưa lớn giúp giải nhiệt nhưng cũng làm nhiều người đi đường không kịp xoay trở chiều 25.5.

Người đi đường dừng chờ đèn đỏ ở khu vực phường Xuân Hòa, chịu trận cơn mưa lớn bất ngờ xuất hiện cuối ngày 25.5. Tuy mặc áo mưa nhưng nhiều người vẫn bị ướt do mưa lớn, gió quật ẢNH: VÕ TIẾN

Một nữ nhân viên đi làm về qua ngã tư Trương Định - Võ Thị Sáu. Mưa lớn nhưng tia sáng mặt trời vẫn xuyên mây xuống mặt đất khá mạnh, tạo nên khung cảnh lạ ẢNH: VÕ TIẾN

Người phụ nữ chạy xe qua ngã tư. Người này không kịp chuẩn bị áo đi mưa, chỉ mặc áo khoác, băng qua cơn mưa bất ngờ buổi chiều ẢNH: VÕ TIẾN

Nhân viên quán ăn ngồi ngóng khách. Mưa nặng hạt làm ảnh hưởng đến việc buôn bán của tiểu thương, khi nhiều người lười ra đường ẢNH: VÕ TIẾN

Lượng mưa chiều nay khoảng từ 10 - 50 mm tùy nơi. Mưa mịt mù làm tầm nhìn hạn chế trong đô thị, người đàn ông này phải dừng xe máy bên lề đường chờ mưa ngớt ẢNH: VÕ TIẾN

Người phụ nữ bán nước giải khát vội vã thu dọn hàng hóa trong cơn mưa. Tuy vậy, mưa ập đến quá nhanh, chỉ có khách kịp chạy đi, còn chủ quán dẹp đồ không kịp ẢNH: VÕ TIẾN

Thay vì trú mưa, nhiều người vẫn tiếp tục chạy cho kịp công việc. Chiếc áo mưa dùng một lần hầu như không giúp được người đi xe máy chống chọi cơn mưa lớn ẢNH: VÕ TIẾN

Ba mẹ con đội mưa từ trường học để về nhà. Thời điểm này, mưa lớn đang trút xuống khu vực phường Nhiêu Lộc ẢNH: VÕ TIẾN

Người đàn ông nước ngoài vừa rời nơi làm việc. Tuy đội dù nhưng người này vẫn ướt nhẹp dưới mưa to, gió tạt ẢNH: VÕ TIẾN

Người giao hàng, xe ôm công nghệ, bán hàng rong... vẫn duy trì công việc ngay cả khi mưa lớn. Thời tiết xấu khiến nhiều người lao động mưu sinh trên đường phố thêm phần vất vả ẢNH: VÕ TIẾN



