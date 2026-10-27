Nữ sinh bị bệnh nặng và ước mơ trở lại trường

Cuối tháng 3.2026, Như Ý bắt đầu đau ở đầu gối chân phải. Khi ấy, em vẫn đi học, tập luyện thể thao bình thường nên gia đình nghĩ con bị đau do vận động hoặc thiếu canxi. Tuy nhiên, cơn đau ngày càng kéo dài. Sau khi đưa con đến bệnh viện (BV) ở Quảng Trị, gia đình được giới thiệu ra Hà Nội khám. Tại các BV Xanh Pôn, Việt Đức và T.Ư Quân đội 108, Như Ý được xác định mắc ung thư xương giai đoạn 2. Một phần xương vùng đầu gối chân phải của em đã bị tiêu hủy.

Mẹ con em Nguyễn Khắc Ngọc Như Ý trong khu nhà trọ 0 đồng ở Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội) chờ được tiếp tục điều trị ẢNH: THANH LỘC

Tháng 4, Như Ý nhập viện BV Nhi T.Ư điều trị hóa chất. Sau 6 liệu trình, đến cuối tháng 8, kết quả đánh giá cho thấy bệnh không đáp ứng thuốc. Em phải chuyển sang BV Xanh Pôn để cắt chân phải. Từ một cô bé khỏe mạnh, nhiều năm liền là học sinh giỏi, từng tham gia đội điền kinh của lớp, Như Ý giờ phải làm quen với những ngày tháng điều trị kéo dài. Hiện em tiếp tục được điều trị tại BV K cơ sở Tân Triều (Hà Nội).

Để chữa bệnh cho con, gia đình đã vay mượn khắp nơi. Hai vợ chồng đều là lao động tự do, công việc theo thời vụ, thu nhập bấp bênh. Cha Như Ý, ông Nguyễn Khắc Diêm (50 tuổi), làm nghề đi biển thuê. Mẹ em, bà Lại Thị Phương Thảo (40 tuổi), trước đây làm tạp vụ tại một cửa hàng xe máy, hiện nghỉ việc để chăm sóc con. "Đến giờ gia đình đã chi tiêu hết gần 400 triệu đồng, vay mượn khắp nơi rồi", bà Thảo nói.

Chi phí điều trị khiến gia đình ngày càng kiệt quệ. Một số thuốc, vật tư y tế không nằm trong danh mục bảo hiểm chi trả cũng trở thành khoản chi không nhỏ đối với gia đình. Sau ca phẫu thuật, Như Ý còn phải tiếp tục 3 đợt hóa chất, sau đó chờ đánh giá kết quả điều trị để bác sĩ quyết định hướng điều trị tiếp theo. Trong khi đó, cha mẹ em vẫn phải tìm cách xoay xở từng khoản tiền.

Hiện Như Ý và mẹ bám trụ ở một phòng trọ 0 đồng gần BV K để thuận tiện cho việc điều trị. Như Ý từng có một tuổi thơ gắn với trường lớp, bạn bè và những buổi tập thể thao. Nhưng giờ đây, căn bệnh khiến ước mơ đến trường trở nên xa xôi.

Nhưng cô bé vẫn mong có ngày được trở lại lớp, tiếp tục học tập cùng bạn bè. Với gia đình em, mỗi sự sẻ chia lúc này đều là thêm một cơ hội để cô bé được tiếp tục chữa bệnh và nuôi giữ ước mơ của mình.