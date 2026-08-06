Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Lá lành đùm lá rách

Gia đình anh phụ hồ hai vợ chồng nằm 2 bệnh viện

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
Hoàn cảnh thương tâm đó xảy ra với gia đình anh Trần Ngọc Bình (47 tuổi) và chị Trần Thị Liên (43 tuổi) ở thôn Hà Trung, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Gia đình anh Bình vốn đã là hộ khó khăn khi chị Liên mắc ung thư vú và đang điều trị tại Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Quảng Trị. Những đợt điều trị kéo dài khiến sức khỏe chị ngày càng suy kiệt, trong khi chi phí thuốc men, viện phí ngày một tăng cao.

Gia đình anh phụ hồ hai vợ chồng nằm 2 bệnh viện- Ảnh 1.

Anh Trần Ngọc Bình nằm liệt giường tại Bệnh viện T.Ư Huế

ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Vợ chồng anh Bình có 3 con đều đang tuổi đi học, gồm Trần Ngọc Bảo Long (17 tuổi, học lớp 11), Trần Ngọc Bảo Hiếu (15 tuổi, lớp 9), Trần Thị Như (13 tuổi, lớp 7). Anh Bình là lao động chính của gia đình. Khi cả nhà đang dồn hết sức để chữa bệnh cho chị thì tai họa lại tiếp tục ập đến.

Ngày 27.7 qua, trong khi đang lợp nhà cho một gia đình ở cùng địa phương, anh Bình không may trượt chân rơi từ mái nhà cao xuống đất, bị đa chấn thương vùng đầu, gãy cột sống, gãy 3 đốt xương sườn, gãy xương chậu và hiện đang nằm liệt chờ hội chẩn để phẫu thuật tại Khoa Phẫu thuật cột sống BV T.Ư Huế. "Nằm liệt giường vì chấn thương cột sống, nhưng vừa tỉnh dậy câu đầu tiên là anh hỏi vợ mình nằm viện về chưa. 3 cháu ở nhà có chi nhờ chú lo giúp", anh Trần Ngọc Bảng, em trai đang chăm anh Bình tại BV, cho biết.

Gia đình anh phụ hồ hai vợ chồng nằm 2 bệnh viện- Ảnh 2.

Chị Trần Thị Liên đang điều trị ung thư tại Bệnh viện đa khoa Đông Hà - Quảng Trị

ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Chia sẻ về hoàn cảnh kém may mắn của mình, anh Bình đưa bàn tay có 3 ngón bị đứt cụt, rơm rớm nước mắt: "Số của tôi không hiểu sao luôn gặp toàn chuyện xui rủi. Cách đây hơn 20 năm, khi phụ việc cho một cơ sở cơ khí ở quê, tôi đã bị lưỡi cưa cắt đứt lìa 3 ngón tay. Do tay thiếu mất 3 ngón, lại thường xuyên đau nhức nên tôi làm việc cũng không như người bình thường".

Có lẽ do bàn tay bị cụt nên khi leo cao lợp nhà, anh Bình không được vững vàng như người khác, khiến anh trượt chân rơi xuống đất chấn thương. Giờ cả hai vợ chồng đều nằm viện, trong khi 3 người con đang tuổi ăn học. Biến cố nối tiếp biến cố đã khiến gia đình anh gần như kiệt quệ.

Hiện chi phí điều trị cho cả hai vợ chồng là gánh nặng quá lớn, trong khi nguồn thu nhập không còn. Hoàn cảnh của gia đình anh Bình đang rất cần những vòng tay nhân ái, những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ vợ chồng anh qua đoạn ngặt nghèo này.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ anh Trần Ngọc Bình; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình anh Bình trong thời gian sớm nhất.

Tin liên quan

Người đàn ông sau tai biến mong được lao động để nuôi con

Người đàn ông sau tai biến mong được lao động để nuôi con

Đó là trăn trở, ước ao lớn nhất hiện nay của ông Phạm Văn Đấu (63 tuổi, ngụ hẻm 24 Đô Đốc Chấn, P.Tây Thạnh, TP.HCM).

Tiếp tục trao tiền bạn đọc hỗ trợ các hoàn cảnh bệnh tật, khó khăn

Khám phá thêm chủ đề

Phụ hồ Tai nạn lao động ung thư vú gãy cột sống hoàn cảnh thương tâm Lá lành đùm lá rách

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận