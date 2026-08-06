Gia đình anh phụ hồ hai vợ chồng nằm 2 bệnh viện

Gia đình anh Bình vốn đã là hộ khó khăn khi chị Liên mắc ung thư vú và đang điều trị tại Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Quảng Trị. Những đợt điều trị kéo dài khiến sức khỏe chị ngày càng suy kiệt, trong khi chi phí thuốc men, viện phí ngày một tăng cao.

Anh Trần Ngọc Bình nằm liệt giường tại Bệnh viện T.Ư Huế ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Vợ chồng anh Bình có 3 con đều đang tuổi đi học, gồm Trần Ngọc Bảo Long (17 tuổi, học lớp 11), Trần Ngọc Bảo Hiếu (15 tuổi, lớp 9), Trần Thị Như (13 tuổi, lớp 7). Anh Bình là lao động chính của gia đình. Khi cả nhà đang dồn hết sức để chữa bệnh cho chị thì tai họa lại tiếp tục ập đến.

Ngày 27.7 qua, trong khi đang lợp nhà cho một gia đình ở cùng địa phương, anh Bình không may trượt chân rơi từ mái nhà cao xuống đất, bị đa chấn thương vùng đầu, gãy cột sống, gãy 3 đốt xương sườn, gãy xương chậu và hiện đang nằm liệt chờ hội chẩn để phẫu thuật tại Khoa Phẫu thuật cột sống BV T.Ư Huế. "Nằm liệt giường vì chấn thương cột sống, nhưng vừa tỉnh dậy câu đầu tiên là anh hỏi vợ mình nằm viện về chưa. 3 cháu ở nhà có chi nhờ chú lo giúp", anh Trần Ngọc Bảng, em trai đang chăm anh Bình tại BV, cho biết.

Chị Trần Thị Liên đang điều trị ung thư tại Bệnh viện đa khoa Đông Hà - Quảng Trị ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Chia sẻ về hoàn cảnh kém may mắn của mình, anh Bình đưa bàn tay có 3 ngón bị đứt cụt, rơm rớm nước mắt: "Số của tôi không hiểu sao luôn gặp toàn chuyện xui rủi. Cách đây hơn 20 năm, khi phụ việc cho một cơ sở cơ khí ở quê, tôi đã bị lưỡi cưa cắt đứt lìa 3 ngón tay. Do tay thiếu mất 3 ngón, lại thường xuyên đau nhức nên tôi làm việc cũng không như người bình thường".

Có lẽ do bàn tay bị cụt nên khi leo cao lợp nhà, anh Bình không được vững vàng như người khác, khiến anh trượt chân rơi xuống đất chấn thương. Giờ cả hai vợ chồng đều nằm viện, trong khi 3 người con đang tuổi ăn học. Biến cố nối tiếp biến cố đã khiến gia đình anh gần như kiệt quệ.

Hiện chi phí điều trị cho cả hai vợ chồng là gánh nặng quá lớn, trong khi nguồn thu nhập không còn. Hoàn cảnh của gia đình anh Bình đang rất cần những vòng tay nhân ái, những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ vợ chồng anh qua đoạn ngặt nghèo này.