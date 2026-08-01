Tiếp tục trao tiền bạn đọc hỗ trợ các hoàn cảnh bệnh tật, khó khăn

Trong đợt chuyển tiền này, em Nguyễn Hoàng Thuận Thắng, nhân vật trong bài Xin giúp cậu bé 9 tuổi tập lại những bước đi đăng trên Thanh Niên ngày 7.7.2026 được bạn đọc giúp 58.395.000 đồng. Em Trần Cẩm Vy, nhân vật trong bài Ba mẹ cùng lâm bệnh, nữ sinh viên 18 tuổi vất vả lo viện phí đăng ngày 30.6.2026, được hỗ trợ 32.387.999 đồng.

Đại diện Báo Thanh Niên trao tiền bạn đọc hỗ trợ em Nguyễn Hoàng Thuận Thắng Ảnh: Cẩm Nhi

Nhiều trường hợp đã nhận tiền đợt 1, Báo Thanh Niên tiếp tục chuyển tiền của bạn đọc hỗ trợ đợt 2. Cụ thể, em Trần Đặng Như Quỳnh, nhân vật trong bài Nữ sinh cần giúp đỡ để vượt qua trọng bệnh đăng trên Thanh Niên ngày 20.3.2026, nhận 14.480.000 đồng (đợt 1 đã nhận 158.285.000 đồng). Bà Nguyễn Thị Mỹ Chi, nhân vật trong bài Mẹ bệnh nặng và con gái bại não mong được giúp đỡ đăng ngày 26.5.2026, nhận 12.850.000 đồng (đợt 1 đã nhận 60.440.000 đồng). Em Trần Gia Bảo, nhân vật trong bài Xin giúp cháu Trần Gia Bảo tiếp tục chữa bệnh đăng ngày 12.5.2026, nhận 13.900.000 đồng (đợt 1 đã nhận 187.542.415 đồng). Em Nguyễn Đăng Khôi, nhân vật trong bài Cậu học trò nghèo mong "phép màu" để có tiền phẫu thuật chân đăng ngày 8.5.2026, nhận 11.850.000 đồng (đợt 1 đã nhận 72.335.000 đồng). Em K'Phú, nhân vật trong bài Con muốn sống: Bé trai ung thư "xin mẹ sinh em bé khác để con được chết" đăng trên Thanh Niên Online ngày 6.11.2025, nhận 8.520.000 đồng (đợt 1 đã nhận 46.777.000 đồng). Ông Lê Công Trường, nhân vật trong bài Bị hoại tử chỏm xương đùi, người đàn ông nghèo mong được giúp đỡ đăng ngày 28.4.2026, nhận 6.975.000 đồng (đợt 1 đã nhận 158.913.664 đồng). Em Nguyễn Lý Trần Mỹ Hằng, nhân vật trong bài Hóa trị suốt 3 năm vẫn học giỏi đăng ngày 25.2.2026, nhận 5.190.000 đồng (đợt 1 đã nhận 43.830.000 đồng). Anh Lưu Minh Thuận, nhân vật trong bài Anh nông dân mắc nhiều bệnh nặng cần hỗ trợ đăng ngày 24.3.2026, nhận 5.110.000 đồng (đợt 1 đã nhận 59.395.000 đồng). Em Phạm Minh Khôi, nhân vật trong bài Xin giúp 2 cha con vượt qua bước đường cùng đăng ngày 13.1.2026, nhận 4.176.868 đồng (đợt 1 đã nhận 83.026.667 đồng).