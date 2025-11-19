Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc
Cùng con đi tiếp cuộc đời

Thêm cơ hội học tiếng Anh miễn phí cho trẻ mồ côi do Covid-19

Thanh Đông - La Tường Vân
19/11/2025 08:03 GMT+7

Sáng 18.11, tại tòa soạn, Báo Thanh Niên - chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời tổ chức lễ ký biên bản ghi nhớ với Công ty cổ phần Anh ngữ quốc tế SunUni Academy (thuộc tập đoàn SunUni Global) về việc tài trợ học bổng học tiếng Anh trị giá 2 tỉ đồng dành cho trẻ mồ côi do Covid-19 và ký bảo trợ lâu dài cho một trẻ trong chương trình.

Ông Nguyễn Tiến Nam, Chủ tịch HĐQT tập đoàn SunUni Global, CEO SunUni Academy, chia sẻ: "Chúng tôi rất xúc động và mong muốn đồng hành cùng chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. Chúng tôi sẵn sàng tài trợ nhiều hơn nữa chứ không chỉ dừng lại mức tài trợ hiện nay, bởi tri thức, ngoại ngữ rất cần thiết với các em trong tương lai. Chỉ có học tập và tri thức mới có thể giúp các em thay đổi được cuộc sống, hoàn cảnh hiện tại".

Bên cạnh đó, đang sinh sống và làm việc tại bang Ontario (Canada), chị Phạm Thị Thu Hà biết đến chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời thông qua phóng viên Thúy Hằng (Ban Giáo dục, Báo Thanh Niên). Chị Thu Hà nhờ kết nối và nhận bảo trợ em Bùi Thị Ngọc Phượng (nhà ở xã Bình Chánh, TP.HCM; hiện học lớp 11) đến khi Phượng học xong lớp 12.

Thêm cơ hội học tiếng Anh miễn phí cho trẻ mồ côi do Covid-19 - Ảnh 1.

Chị Phạm Thị Thu Hà (từ bang Ontario, Canada) chia sẻ trực tuyến trong buổi lễ

Ảnh: VŨ QUỐC ĐOAN

Hoàn cảnh của Phượng khiến ai nghe qua cũng xúc động. Ba mẹ em làm nghề sửa xe lề đường, khi dịch bùng lên, ba của Phượng sửa xe cho người qua đường và không may mắc Covid-19 rồi qua đời. Lúc ba ra đi, mẹ giấu Phượng và em trai. Trở về nhà sau cách ly, Phượng đã ngất xỉu khi biết ba đã mất... Từ đó, cả gia đình dựa vào công việc vá xe và thu gom ve chai của mẹ. Dù vậy, chị em Phượng vẫn nỗ lực vượt khó và học rất khá.

Chia sẻ trực tuyến trong lễ ký thỏa thuận, chị Phạm Thị Thu Hà xúc động: "Là người con xa quê đã lâu, hôm nay, tôi rất xúc động khi chứng kiến một buổi lễ ấm áp, đầy tình người như thế này do Báo Thanh Niên thực hiện, rất cảm ơn báo đã kết nối và cho tôi có cơ hội được đồng hành với chương trình".

Thêm cơ hội học tiếng Anh miễn phí cho trẻ mồ côi do Covid-19 - Ảnh 2.

Đại diện Báo Thanh Niên và lãnh đạo Công ty cổ phần Anh ngữ quốc tế SunUni Academy chụp hình lưu niệm sau buổi ký kết

Ảnh : VŨ QUỐC ĐOAN

Sau đó, chị Thu Hà dành nhiều thời gian để chia sẻ, động viên em Bùi Thị Ngọc Phượng. "Phượng hãy cố gắng lên vì chung quanh em có rất nhiều cô chú, anh chị cùng đồng hành. Hoàn cảnh khó khăn, khắc nghiệt cũng là một thử thách để mình vươn lên, trưởng thành. Đừng xem chị là nhà hảo tâm hay cái gì to tát, chị sẽ là một người bạn đồng hành, sẻ chia cùng em trên hành trình phía trước, còn thành công hay không, tương lai của em có rực rỡ hay không đều tùy thuộc vào nỗ lực của bản thân em", chị Thu Hà chia sẻ với Phượng và mẹ.

Nhà báo Nguyễn Trọng Phước, Ủy viên Ban biên tập, Giám đốc Trung tâm truyền thông số kiêm Trưởng ban Giáo dục, bày tỏ cảm ơn và trao thư cảm ơn của báo đến Công ty cổ phần Anh ngữ quốc tế SunUni Academy và chị Phạm Thị Thu Hà đã đồng hành cùng chương trình.

Thêm cơ hội học tiếng Anh miễn phí cho trẻ mồ côi do Covid-19 - Ảnh 3.

Nhà báo Nguyễn Trọng Phước tiếp nhận biểu trưng gói tài trợ học bổng 2 tỉ đồng từ ông Nguyễn Tiến Nam, Chủ tịch HĐQT tập đoàn SunUni Global, CEO SunUni Academy

Ảnh: VŨ QUỐC ĐOAN

Tiếp đó, nhà báo Nguyễn Trọng Phước ký kết biên bản ghi nhớ tài trợ và nhận biểu trưng số tiền tài trợ 2 tỉ đồng từ Công ty cổ phần Anh ngữ quốc tế SunUni Academy.

Cũng tại lễ ký, sau khi nhà báo Nguyễn Trọng Phước cùng phóng viên Thúy Hằng, đại diện chị Phạm Thị Thu Hà và bà Nguyễn Thị Phương Tú (mẹ của em Bùi Thị Ngọc Phượng) ký thỏa thuận bảo trợ, phóng viên Thúy Hằng đã trao tiền 2 tháng bảo trợ đầu tiên cho em Phượng.

Đoàn thanh niên Công ty cổ phần dịch vụ hàng không Tân Sơn Nhất tặng quà cho tân sinh viên chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời

Vừa qua, Đoàn thanh niên Công ty cổ phần dịch vụ hàng không Tân Sơn Nhất (SASCO) đã đến thăm và tặng quà cho 4 tân sinh viên, là trẻ mồ côi do Covid-19 được SASCO nhận bảo trợ trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. Đây là 4 trong số 21 em đã được SASCO trao học bổng bảo trợ từ năm 2021 đến nay, với tổng số tiền được trao hằng năm là 150 triệu đồng. Trong đó, mỗi em học sinh nhận được 5 triệu đồng/năm và sinh viên là 10 triệu đồng/năm, nhằm giúp các em có thêm động lực vững vàng trên con đường học tập.

Kim Phượng

Thêm cơ hội học tiếng Anh miễn phí cho trẻ mồ côi do Covid-19 - Ảnh 4.

Em Lê Huy Phúc - tân sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM nhận quà động viên từ các anh chị Đoàn thanh niên SASCO

Ảnh: Kim Phượng

Tin liên quan

Cùng con đi tiếp cuộc đời: Điểm tựa nâng bước trẻ mồ côi sau bão Yagi

Cùng con đi tiếp cuộc đời: Điểm tựa nâng bước trẻ mồ côi sau bão Yagi

Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời bảo trợ trẻ em mồ côi do bão số 3 (Yagi) mà Báo Thanh Niên triển khai tại Lào Cai, Yên Bái và Cao Bằng giúp nhiều gia đình vơi bớt áp lực, khó khăn, tạo điểm tựa giúp các em tiếp tục đến trường sau khi vĩnh viễn mất đi những người thân yêu nhất.

Cùng con đi tiếp cuộc đời: Hành trình của yêu thương

Gia đình cố nhà báo - nhạc sĩ Phan Bá Chức trao 209.642.000 đồng cho chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời

Khám phá thêm chủ đề

học tiếng anh miễn phí trẻ mồ côi cùng con đi tiếp cuộc đời SunUni Academy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận