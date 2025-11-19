Thêm cơ hội học tiếng Anh miễn phí cho trẻ mồ côi do Covid-19

Ông Nguyễn Tiến Nam, Chủ tịch HĐQT tập đoàn SunUni Global, CEO SunUni Academy, chia sẻ: "Chúng tôi rất xúc động và mong muốn đồng hành cùng chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. Chúng tôi sẵn sàng tài trợ nhiều hơn nữa chứ không chỉ dừng lại mức tài trợ hiện nay, bởi tri thức, ngoại ngữ rất cần thiết với các em trong tương lai. Chỉ có học tập và tri thức mới có thể giúp các em thay đổi được cuộc sống, hoàn cảnh hiện tại".

Bên cạnh đó, đang sinh sống và làm việc tại bang Ontario (Canada), chị Phạm Thị Thu Hà biết đến chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời thông qua phóng viên Thúy Hằng (Ban Giáo dục, Báo Thanh Niên). Chị Thu Hà nhờ kết nối và nhận bảo trợ em Bùi Thị Ngọc Phượng (nhà ở xã Bình Chánh, TP.HCM; hiện học lớp 11) đến khi Phượng học xong lớp 12.

Chị Phạm Thị Thu Hà (từ bang Ontario, Canada) chia sẻ trực tuyến trong buổi lễ Ảnh: VŨ QUỐC ĐOAN

Hoàn cảnh của Phượng khiến ai nghe qua cũng xúc động. Ba mẹ em làm nghề sửa xe lề đường, khi dịch bùng lên, ba của Phượng sửa xe cho người qua đường và không may mắc Covid-19 rồi qua đời. Lúc ba ra đi, mẹ giấu Phượng và em trai. Trở về nhà sau cách ly, Phượng đã ngất xỉu khi biết ba đã mất... Từ đó, cả gia đình dựa vào công việc vá xe và thu gom ve chai của mẹ. Dù vậy, chị em Phượng vẫn nỗ lực vượt khó và học rất khá.

Chia sẻ trực tuyến trong lễ ký thỏa thuận, chị Phạm Thị Thu Hà xúc động: "Là người con xa quê đã lâu, hôm nay, tôi rất xúc động khi chứng kiến một buổi lễ ấm áp, đầy tình người như thế này do Báo Thanh Niên thực hiện, rất cảm ơn báo đã kết nối và cho tôi có cơ hội được đồng hành với chương trình".

Đại diện Báo Thanh Niên và lãnh đạo Công ty cổ phần Anh ngữ quốc tế SunUni Academy chụp hình lưu niệm sau buổi ký kết

Ảnh : VŨ QUỐC ĐOAN



Sau đó, chị Thu Hà dành nhiều thời gian để chia sẻ, động viên em Bùi Thị Ngọc Phượng. "Phượng hãy cố gắng lên vì chung quanh em có rất nhiều cô chú, anh chị cùng đồng hành. Hoàn cảnh khó khăn, khắc nghiệt cũng là một thử thách để mình vươn lên, trưởng thành. Đừng xem chị là nhà hảo tâm hay cái gì to tát, chị sẽ là một người bạn đồng hành, sẻ chia cùng em trên hành trình phía trước, còn thành công hay không, tương lai của em có rực rỡ hay không đều tùy thuộc vào nỗ lực của bản thân em", chị Thu Hà chia sẻ với Phượng và mẹ.

Nhà báo Nguyễn Trọng Phước, Ủy viên Ban biên tập, Giám đốc Trung tâm truyền thông số kiêm Trưởng ban Giáo dục, bày tỏ cảm ơn và trao thư cảm ơn của báo đến Công ty cổ phần Anh ngữ quốc tế SunUni Academy và chị Phạm Thị Thu Hà đã đồng hành cùng chương trình.

Nhà báo Nguyễn Trọng Phước tiếp nhận biểu trưng gói tài trợ học bổng 2 tỉ đồng từ ông Nguyễn Tiến Nam, Chủ tịch HĐQT tập đoàn SunUni Global, CEO SunUni Academy Ảnh: VŨ QUỐC ĐOAN

Tiếp đó, nhà báo Nguyễn Trọng Phước ký kết biên bản ghi nhớ tài trợ và nhận biểu trưng số tiền tài trợ 2 tỉ đồng từ Công ty cổ phần Anh ngữ quốc tế SunUni Academy.

Cũng tại lễ ký, sau khi nhà báo Nguyễn Trọng Phước cùng phóng viên Thúy Hằng, đại diện chị Phạm Thị Thu Hà và bà Nguyễn Thị Phương Tú (mẹ của em Bùi Thị Ngọc Phượng) ký thỏa thuận bảo trợ, phóng viên Thúy Hằng đã trao tiền 2 tháng bảo trợ đầu tiên cho em Phượng.