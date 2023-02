Nữ sinh bỏ nhà đi để lại giấy 'con đi chơi ít ngày rồi về, gia đình đừng tìm'

Ngày 22.2, thông tin từ Công an xã Kỳ Đồng (H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa phát thông báo tìm người, đăng tải lên mạng xã hội để nhờ ngành chức năng và người dân hỗ trợ tìm kiếm một nữ sinh lớp 6 trên địa bàn bỏ nhà đi và hiện gia đình chưa thể liên lạc được.



Nữ sinh lớp 6 khi rời khỏi nhà được camera an ninh của gia đình ghi lại GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Theo thông báo tìm người, vào tối 20.2, Công an xã Kỳ Đồng nhận được tin báo của người thân về việc cháu Phan Hoàng Linh Nh. (12 tuổi, học sinh lớp 6) rời khỏi nhà vào sáng cùng ngày đến nay chưa thấy về.

Theo camera an ninh của gia đình ghi lại, khi rời khỏi nhà cháu Nh. mặc áo ấm màu nâu, quần đen, đi xe máy điện và mang ba lô màu đen…

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Kỳ Đồng phối hợp với gia đình tổ chức tìm kiếm, tìm cách liên lạc nhưng vẫn chưa có thông tin. Vì thế, Công an xã Kỳ Đồng thông báo đến chính quyền, công an và người dân địa phương, nếu ai có thông tin hoặc biết cháu Nh. ở đâu thì xin liên hệ với công an và gia đình.

Trao đổi với Thanh Niên, chị Hoàng Thị Hiếu (mẹ của Nh.) cho biết hiện tại gia đình vô cùng lo lắng và rất mong sớm tìm được con gái.

"Hôm trước tết, tôi có la mắng con gái vì đi học về hay la cà với bạn bè. Không biết có phải vì lý do này mà nó giận tôi không. Chứ từ trước đến nay trong gia đình không có chuyện gì xảy ra. Chỉ mong con gái nghĩ lại để về nhà chứ giờ tôi đang hết sức lo lắng", chị Hiếu nói.

Theo chị Hiếu, trước khi bỏ nhà đi, con gái có viết một tờ giấy để lại với nội dung: "Con đi chơi ít ngày rồi về, gia đình đừng đi tìm".