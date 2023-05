Nữ sinh được 9 trường đại học cấp học bổng giá trị 7 tỉ đồng

Đoàn Nguyệt Hà xuất sắc chinh phục tấm vé vào các trường đại học danh giá‏‏ NVCC

Đối diện với những cú sốc

‏Nhìn những thành tích của Đoàn Nguyệt Hà, học sinh lớp 12D1, Trường ‏‏THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông (TP.Hà Nội) bây giờ, ít ai ngờ nữ sinh này từng là nạn nhân của bạo lực học đường vào những năm THCS. Vì lý do gia đình nên đến lớp 8 Nguyệt Hà phải chuyển trường. Tuy nhiên do chuyển vào sau, không hòa nhập được với bạn bè, Hà thường xuyên là mục tiêu để các bạn trong lớp bắt nạt. Một khoảng thời gian dài Hà bị bạo lực ‏‏về cả thể chất lẫn tinh thần khiến cô nàng luôn thu mình lại.‏

‏"Lúc đó mình rất sợ đến trường. Thế nhưng, về sau mình quyết định tập trung vào việc học bằng cách mang rất nhiều sách vở đến lớp để học và không quan tâm những gì người khác nghĩ về mình", Hà nhớ lại. ‏

‏Là người học tốt nhất lớp nên đến năm lớp 9, Hà được giáo viên chủ nhiệm tin tưởng giao nhiệm vụ giúp đỡ các bạn trong lớp học tập, trong đó có những bạn đã từng bắt nạt Hà. Cô nàng vui vẻ nhận nhiệm vụ, Hà nói: "Mình không nghĩ nhiều về chuyện quá khứ mà chỉ muốn giúp đỡ bạn bè. Mình dễ tha thứ và bỏ qua lỗi lầm của người khác. Các bạn cũng đã xin lỗi mình và có thái độ tích cực hơn".‏

‏‏Vốn là học sinh giỏi nhưng ở kỳ thi tuyển chọn vào lớp 10, Nguyệt Hà đã thiếu 1 điểm để có thể bước chân vào ngôi trường chuyên mà cô mong ước. "Lúc nhận kết quả, mình rất buồn, sốc và mất định hướng. Sau một thời gian, mình mới cân bằng lại và xác định kế hoạch phát triển bản thân", Hà kể. ‏

‏Vượt qua cú sốc trượt trường chuyên, Hà bắt đầu theo đuổi mục tiêu của mình ở môi trường mới. Nữ sinh 10x chủ động tìm kiếm, tham gia nhiều hoạt động, từ đó dần thích nghi với môi trường mới và có cách quản lý các mối quan hệ tốt hơn. "Suốt 3 năm học, mình nhận ra rằng môi trường không phải là yếu tố quyết định tất cả, có thể vào môi trường chuyên mình tốt hơn rất nhiều, có thể không, nhưng ở thời điểm hiện tại thì mình cảm thấy không hối hận khi học ở ngôi trường này bởi mình đã làm được những thứ mà lúc trượt trường chuyên mình đã nghĩ sẽ không làm được. Việc không vào trường chuyên cũng không cản bước mình tiếp xúc với những người giỏi khi mình biết chủ động học hỏi, tham gia nhiều hoạt động khác", Hà tâm sự.

Cô nàng gen Z tích cực, năng nổ trong học tập và các hoạt động ngoại khóa

Có thể kể đến các hoạt động ngoại khóa mà Nguyệt Hà tham gia với nhiều vai trò khác nhau như: ‏‏nhà sáng lập dự án Genderme - dự án về bình đẳng giới; nhà đồng sáng lập và trưởng ban Hậu cần Dự án Guardian of Childhood - dự án phòng chống lao động trẻ em; Quản lý chương trình của ASEAN Data Science Explorers Enablement Session; Phó ban Điều hành của DynaGen - Live United (thành viên nhỏ tuổi nhất); tham gia nghiên cứu về Giới tại AYO Recent (thành viên nhỏ tuổi nhất); Trưởng ban Sự kiện thời trang Stella Show (thành viên nhỏ tuổi nhất); Đại sứ tại Việt Nam của ASEAN Youth Organization (2021); Phiên dịch viên tại chung kết Miss Tourism World 2022… ‏

Thay đổi để đón nhận những điều tích cực

‏Chia sẻ về hành trình trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất của các tổ chức trong nước và quốc tế, cô nàng gen Z này cho hay: "Mình nghĩ bản thân nên thử sức nếu có bất kì cơ hội nào. Khi nộp đơn ứng tuyển cho các tổ chức này, mình cảm thấy rất sợ, sợ không làm được, sợ không đủ tuổi để ứng tuyển theo quy định của các tổ chức đề ra. Nhưng cuối cùng mình vẫn quyết định thử sức và đã thành công, ngoại lệ trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất. Mình tin những giá trị tốt đẹp nhất sẽ đến khi mình tự tin là chính mình và không ngừng cố gắng".‏

‏Các hoạt động ngoại khóa đã trau dồi cho Hà rất nhiều kỹ năng. "Mấy năm trước mình vẫn sống hướng nội, nhưng các hoạt động đã giúp mình mở lòng hơn với mọi người. Mình có nhiều mối quan hệ tốt đẹp, được mọi người tin tưởng và đặc biệt là cách mình tư duy về cuộc sống cũng tích cực hơn. Những giá trị tinh thần đó giúp mình có động lực và có trách nhiệm hơn để phát triển các hoạt động tương tự. Càng tham gia, mình càng có nhiều tham vọng, tức là muốn phát triển tốt hết mức có thể và sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào. Những biến cố đã qua giúp mình cảm thấy không gì có thể làm khó được mình nữa", Hà khẳng định. ‏

‏Những công việc đang làm hay những suất học bổng bước chân vào các trường đại học danh giá đều được Nguyệt Hà tự chuẩn bị hồ sơ và nộp đơn ứng tuyển. Những bài luận để chinh phục các suất học bổng được Hà ‏‏viết lại bằng những hoạt động, trải nghiệm của bản thân.

Các hoạt động ngoại khóa giúp Nguyệt Hà tự tin, cởi mở hơn‏

‏Hiện tại, Hà đã đỗ 9 trường đại học của 6 quốc gia trên thế giới với các suất học bổng tương ứng: học bổng Vice - Chancellor’s Scholarship for International Student (VCSIS) từ Otago University; học bổng từ Dundee University; học bổng International Merit Scholarship từ Anglia Ruskin University; học bổng State Scholar Plus Scholarship từ Depaul University và được mời vào University Honors Program; học bổng miễn giảm học phí từ Ritsumeikan Asia Pacific University; học bổng miễn giảm học phí từ Tokyo International University; học bổng Michigan Tech College of Business Dean’s Award và học bổng International Ambassador Scholarship từ Michigan Technological University; học bổng Tài Năng từ Swinburne Vietnam; top 5 shortlisted học bổng Nguyen - Phuong Family của Fulbright University Vietnam. Tổng giá trị các học bổng nữ sinh này nhận được lên đến 7 tỉ đồng.‏

‏Tháng 9.2023, Nguyệt Hà sẽ sang Nhật Bản du học ở khoa quản trị quốc tế của ‏‏Ritsumeikan Asia Pacific University ‏‏với mức hỗ trợ học phí 65%. "Mọi người nghĩ mình sẽ chọn ngành liên quan về xã hội bởi thế mạnh sẵn có, nhưng ngành mình chọn lại liên quan đến kinh tế. Mình muốn học ngành đấy để thực hiện mục tiêu là quản lý một tổ chức xã hội nhằm giúp đỡ những người yếu thế. Mặc dù vậy nhưng mình vẫn sẽ tiếp tục trau dồi những kiến thức xã hội khác", Nguyệt Hà nói thêm. ‏

‏Cô Nguyễn Thị Năm, giáo viên chủ nhiệm lớp 12D1, Trường ‏‏THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông ‏‏nhận xét, Nguyệt Hà là một học sinh ngoan, thân thiện với bạn bè và chấp hành tốt nội quy của nhà trường. "Nguyệt Hà học tốt tất cả các môn, là học sinh giỏi suốt 3 năm liền. Bạn ấy năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động, được các bạn trong lớp tín nhiệm và giao cho vai trò thủ lĩnh, thầy cô rất yên tâm khi giao nhiệm vụ cho bạn. Đặc biệt, Hà có mục tiêu và nỗ lực thực hiện nó. Khi nghe tin bạn trúng tuyển vào các trường đại học, tôi cảm thấy rất vui và tự hào, mong bạn có thể phát huy thế mạnh, học hỏi được nhiều hơn nữa trong tương lai", cô Năm nhìn nhận. ‏