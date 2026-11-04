Nữ sinh Jrai và hành trình 'đến nơi bên kia ngọn núi'

Là con út trong gia đình có 4 anh chị em ở Gia Lai, Nhung sớm nhận thức được nỗi vất vả của cha mẹ. Sau khi tốt nghiệp THPT, cô được tuyển thẳng vào ngành ngôn ngữ Trung Quốc, Trường ĐH Hà Nội. Tuy nhiên, sau một học kỳ, Nhung quyết định bảo lưu kết quả để đi làm, tích lũy kinh phí và chuẩn bị hồ sơ xin học bổng du học nhằm thực hiện ước mơ từ năm lớp 8.

Nhung (thứ 2 từ phải sang) mong góp phần tiếp thêm động lực cho các bạn trẻ đồng bào thiểu số mạnh dạn tìm kiếm cơ hội học tập và phát triển Ảnh: NVCC

Với gia đình Nhung, việc lo cho con gái du học là điều rất xa vời. "Nhà tôi quanh năm chỉ dựa vào vài sào ruộng, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống. Việc lo cho con cái du học là điều không tưởng đối với gia đình tôi", nữ sinh tâm sự.

Rời Hà Nội, Nhung một mình vào Đồng Nai tìm việc để tích lũy kinh phí du học. Sau khoảng một tháng, nhận thấy môi trường không phù hợp, cô quyết định nghỉ việc và tiếp tục tìm kiếm cơ hội tại Nha Trang (Khánh Hòa). Nhờ vốn tiếng Trung và sự chủ động, cô tìm được công việc trợ lý giám đốc tại một doanh nghiệp, đồng thời nhận dạy gia sư tiếng Trung và trực tin nhắn ban đêm cho một công ty du lịch. Ngoài giờ làm, Nhung trau dồi ngoại ngữ, tìm hiểu các chương trình học bổng và hoàn thiện hồ sơ.

Sau thời gian nỗ lực bền bỉ, Nhung giành được học bổng của Trường ĐH Tài chính và Chính pháp Trung Nam (Trung Quốc). Tháng 9.2024, cô sang Vũ Hán, bắt đầu hành trình du học đã ấp ủ từ những năm phổ thông. Nhìn lại chặng đường đã qua, Nhung cho biết điều khiến cô tự hào là bản thân đã dám bắt đầu và kiên trì theo đuổi mục tiêu. "Có lẽ tôi đã dám làm, dám ước mơ, dám thực hiện, dám thử sức, dám nhìn thẳng về phía trước", Nhung chia sẻ.

Nay H'Yuk, bạn học cùng Nhung từ thời THPT, chia sẻ về sự kiên trì của cô bạn: "Tôi đã từng chứng kiến bạn khóc, từng thấy bạn cười, nhưng chưa một lần thấy bạn bỏ cuộc".

Trong thời gian du học, không chỉ tập trung cho bài vở, Nhung còn chủ động tham gia các hoạt động giao lưu, truyền thông dành cho sinh viên quốc tế. Với cô, việc tham gia các hoạt động giao lưu còn mở ra cơ hội để chia sẻ góc nhìn của một du học sinh. Tháng 9 vừa qua, cô giành giải nhất cuộc thi Sáng tác video clip "Việt Nam - Trung Quốc: Kết nối và Hữu nghị" năm 2026 do Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM tổ chức.

Nhung hy vọng hành trình của mình có thể góp phần tiếp thêm động lực cho các bạn trẻ đồng bào thiểu số mạnh dạn tìm kiếm cơ hội học tập và phát triển. "Mong các bạn có thể mang cái nắng, cái gió của đại ngàn đi thật xa, đến nơi bên kia ngọn núi", Nhung bày tỏ.