Ngày 28.11, ông Lang Văn Lân, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Tri Lễ (xã Tri Lễ, Nghệ An), cho biết, nhà trường đã báo cáo Sở GD-ĐT Nghệ An về vụ việc một nữ sinh lớp 7 bị đánh trong lớp học.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nữ sinh đeo khăn quàng đỏ đứng cạnh bàn học trong lớp, bị một số bạn chửi bới, ép quỳ xuống xin lỗi.

Bị thúc ép, nữ sinh này phải quỳ xuống. Ngay sau đó, em bị một nữ sinh khác bóp miệng, tát vào mặt. Mặc dù nữ sinh bị đánh nói lời xin lỗi, nhưng vẫn bị bạn tiếp tục chửi bới, thậm chí đạp vào vùng đầu và mặt.

Nữ sinh S. bị bạn đạp vào vùng mặt ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Theo báo cáo của nhà trường, vụ việc xảy ra ngày 25.11, sau giờ ra chơi tiết 2, tại lớp 7A7 thuộc điểm trường Nậm Nhoóng. Trong đó, 3 học sinh có hành vi đánh bạn gồm H.Q.T, L.T.H.T và L.T.T.H; nữ sinh bị đánh là L.H.S. Học sinh quay video sự việc cũng học cùng lớp.

Ông Lang Văn Lân cho biết, nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn trước đó giữa các nữ sinh.

Cụ thể, ngày 24.11, sau khi đi học về, nữ sinh L.H.S kể với bố rằng mình bị 3 bạn nói trên đánh. Sáng 25.11, bố của S. đến trường gặp các nữ sinh này để hỏi chuyện, tuy nhiên, các em không thừa nhận sự việc. Sau khi bố nữ sinh S. rời khỏi trường, S. bị đánh như hình ảnh trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội.

Sau khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu nhà trường đã yêu cầu các học sinh liên quan viết bản tường trình, đồng thời mời phụ huynh các học sinh và đại diện Tổ an ninh của bản đến làm việc để phối hợp giải quyết.

"Nhà trường xác định cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giải quyết mâu thuẫn và phòng, chống bạo lực học đường", ông Lân cho hay.