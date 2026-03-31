Giáo dục

Nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng, lột áo kéo lê trên đường... gây phẫn nộ

Huy Đạt
31/03/2026 16:27 GMT+7

Đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn đánh hội đồng, túm tóc, kéo lê và lột áo ngay giữa đường ở thành phố Đà Nẵng đang lan truyền nhanh trên mạng xã hội, khiến dư luận bức xúc. Sự việc gây ám ảnh bởi mức độ bạo lực học đường và thái độ thờ ơ của những người chứng kiến.

Ngày 31.3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng trên vỉa hè vào ban đêm, gây bức xúc dư luận.

Theo nội dung clip, nữ sinh bị tát liên tiếp vào mặt nhưng không phản kháng. Sau đó, nhóm người tiếp tục túm tóc, đẩy ngã nạn nhân xuống đường rồi đánh đập, kéo lê trên vỉa hè. Chưa dừng lại, nhóm này còn lột áo nữ sinh ngay giữa đường.

Đáng chú ý, nhiều người có mặt tại hiện trường chứng kiến sự việc nhưng chỉ cười đùa, không can ngăn.

Qua tìm hiểu của PV Thanh Niên, nữ sinh trong clip bị đánh hội đồng là học sinh lớp 7 của Trường THCS Lý Tự Trọng (phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).

- Ảnh 1.

Cảnh nữ sinh bị nhóm bạn hành hung trong clip lan truyền trên mạng xã hội

ẢNH: CHỤP LẠI MÀN HÌNH

Chiều nay 31.3, ông Đinh Vui, Chủ tịch UBND phường Sơn Trà, cho biết đã yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ việc nữ sinh bị đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.

Liên quan đến vụ việc, bà Hà Thị Ngọc Hoa, Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng, xác nhận nữ sinh bị đánh hội đồng là học sinh của trường. Theo bà Hoa, ngay sau khi nắm thông tin, nhà trường đã phối hợp cơ quan chức năng vào cuộc xác minh.

"Qua nắm tình hình ban đầu, vụ việc xảy ra từ trước tết, địa điểm ở phường khác. Nhà trường và công an đã tiếp xúc, động viên em, tuy nhiên em vẫn chưa cung cấp thông tin về những người đã đánh mình", bà Hoa cho hay.

Cũng theo lãnh đạo nhà trường, do clip có chất lượng mờ và được quay từ phía sau nên chưa thể xác định nhóm người tham gia hành hung có phải là học sinh của trường hay không.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

