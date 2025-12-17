Nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng trước sự 'cổ vũ' của bạn học

Trong clip, một nữ sinh liên tục bị các nữ sinh khác túm tóc và giật ngược, giật xuôi, kéo lê trên mặt đất, đồng thời liên tục dùng chân và tay đạp, đánh vào người và đầu nữ sinh. Nữ sinh không thể phản kháng, chỉ biết ôm đầu chịu trận.

Đáng chú ý, xung quanh có rất đông học sinh chứng kiến nhưng không ai vào can ngăn, thậm chí có học sinh còn đứng... vỗ tay. Sự việc được xác định xảy ra tại Trường THCS Lim, xã Tiên Du (Bắc Ninh).

Nữ sinh bị đánh hội đồng trước sự chứng kiến của bạn học

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Theo báo cáo của Trường THCS Lim gửi Sở GD-ĐT Bắc Ninh, sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 45 ngày 12.12, tại khu vực chiếu nghỉ cầu thang tầng 1 dãy phòng học của nhà trường. N ạn nhân bị đánh là em N.T.A, học sinh lớp 8 của trường.

Nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định, em N.T.A và nhóm học sinh lớp 9 gồm các em N.T.N.K, N.H.H.T, N.T.X.M, N.T.T.H và N.N.T.D có mâu thuẫn với nhau và xảy ra xô xát. Khi vụ việc xảy ra nhóm bạn không những không can mà còn "cổ vũ" và quay video, phát tán trên không gian mạng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, bên cạnh việc yêu cầu các học sinh liên quan làm bản tường trình, Ban giám hiệu nhà trường cùng giáo viên chủ nhiệm lớp đã thông tin sự việc cho các phụ huynh học sinh liên quan và đưa học sinh A. đi thăm khám tại bệnh viện. Cả 3 lần thăm khám tại các bệnh viện khác nhau đều cho kết quả chưa phát hiện bất thường. Hiện gia đình tiếp tục cho em A. ở lại bệnh viện để theo dõi thêm…

Trường THCS Lim cũng đang phối hợp Công an xã Tiên Du để giải quyết vụ việc và sẽ có phương án xử lý nghiêm đối với học sinh có liên quan. Đồng thời, nhà trường cũng sẽ tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, kỹ năng sống trong học sinh.