PiaLinh là sinh viên Trường đại học Ngoại thương Hà Nội, từng gây chú ý khi kết hợp cùng Đen Vâu trong MV Nấu ăn cho em. Màn hòa giọng này khiến ca sĩ 10X được nhiều khán giả gọi với danh xưng “nàng thơ” của nam rapper. Bên cạnh đó, PiaLinh cũng từng thử sức ở Vietnam Idol 2023, cho thấy những nỗ lực của cô trong hành trình theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.

Sau khi ghi dấu ấn với thành tích top 8 chung cuộc, PiaLinh tích cực ra mắt các sản phẩm âm nhạc dành tặng khán giả. Cô có màn kết hợp với các đồng nghiệp, trong đó phải kể đến Mượn bờ vai (cùng Trung Trần), Xmas day, em đau (cùng Kai Đinh, Dangrangto), Cỏ bốn lá (cùng Buitruonglinh), Nếu em không là (cùng Nguyễn Hùng)....

PiaLinh tích cực ra mắt các sản phẩm âm nhạc sau Vietnam Idol Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, PiaLinh còn giới thiệu 2 phiên bản mới của Chúc phúc với sự góp giọng của Emcee L và rapper Đào Tử A1J, cũng như tham gia ca khúc nhạc phim Nhà mình đi thôi cùng Kai Đinh, VINAHUY và Bùi Công Nam. Chuỗi dự án này phần nào cho thấy sự linh hoạt của giọng ca sinh năm 2004, giúp cô tiếp cận với khán giả ở nhiều không gian âm nhạc khác nhau.

Sự trở lại của PiaLinh

Sau một thời gian chủ yếu xuất hiện trong các sản phẩm kết hợp, Bong bóng đánh dấu màn trở lại chính thức của PiaLinh với một sản phẩm âm nhạc cá nhân trong năm 2026, mở màn cho E.P chuẩn bị được ra mắt. Sản phẩm lần này cũng cho thấy khả năng sáng tác của PiaLinh khi cô trực tiếp cùng Nân tham gia viết nên câu chuyện âm nhạc của mình.

Không xây dựng một câu chuyện có cao trào hay những tình tiết kịch tính, MV lựa chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng, tập trung khai thác hình ảnh của nữ ca sĩ. Xuyên suốt dự án, giọng ca 10X xuất hiện cùng những quả bóng bay lơ lửng, khi đứng giữa không gian ngập tràn ánh đèn, lúc lại thả mình trong những khung hình phủ đầy sắc xanh huyền ảo... mang lại hiệu ứng thị giác cho người xem.

Pia Linh kể câu chuyện đối diện với tổn thương trong sản phẩm âm nhạc mới Ảnh: NVCC

Ẩn sau giai điệu trong trẻo, Bong bóng là câu chuyện về một trái tim từng đặt nhiều kỳ vọng vào tình yêu, để rồi phải đối diện với những tổn thương và ký ức khó buông bỏ. Một chi tiết thú vị nằm ngay ở những giây mở đầu, khi câu hát gợi nhắc đến Công chúa bong bóng của Bảo Thy vang lên. Sự kết nối này không chỉ tạo nên cảm giác thân thuộc mà còn mang đến một cách chơi chữ và liên tưởng thú vị giữa hai ca khúc cùng khai thác hình tượng công chúa và bong bóng.

Không xây dựng tuyến truyện cụ thể, MV tập trung khai thác ánh mắt, biểu cảm và những chuyển động tự nhiên của nữ ca sĩ. Nếu ca từ kể về một cô gái học cách đối diện với những đổ vỡ, phần hình ảnh lại mở ra không gian để cảm xúc ấy được bay bổng và tự do. Với PiaLinh, Bong bóng không chỉ là câu chuyện về một trái tim từng tổn thương, mà còn là cách cô nhìn lại những điều đã qua bằng tâm thế nhẹ nhàng hơn.

Một điểm tạo nên màu sắc riêng trong âm nhạc của PiaLinh chính là chất giọng trong trẻo, linh hoạt và giàu cảm xúc. Từng có nền tảng rèn luyện và trải nghiệm tại sân chơi Vietnam Idol, PiaLinh không đi theo hướng phô diễn kỹ thuật hay đặt nặng những màn khoe quãng giọng mạnh mẽ. Thay vào đó, cô biết cách điều chỉnh cách hát phù hợp với từng chất liệu âm nhạc.

Nữ ca sĩ không giấu được những cảm xúc khi nhìn lại quá trình làm việc với nhiều bất đồng, mâu thuẫn và những giai đoạn căng thẳng đến mức bật khóc vì quá khó khăn. Điều đó cho thấy sự tâm huyết của PiaLinh dành cho sản phẩm, từ mong muốn hoàn thiện ý tưởng đến nỗ lực theo đuổi những lựa chọn sáng tạo của mình.