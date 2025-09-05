Nữ sinh ngôi trường 107 tuổi rạng ngời trong ngày khai giảng

Tại Trường THPT Marie Curie, một trong những ngôi trường lâu đời nhất TP.HCM với tuổi đời 107 năm, các em học sinh theo dõi trực tuyến Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và đón chào năm học mới cùng tiếng trống khai giảng của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Hình ảnh áo dài trắng tinh khôi của những nữ sinh trở thành điểm sáng ấn tượng trong buổi lễ khai giảng
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Những nữ sinh Trường THPT Marie Curie trong tà áo dài trắng tinh khôi tại buổi khai giảng năm học mới
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Năm học 2025 - 2026 là năm học đầu tiên của ngành GD-ĐT TP.HCM sau sáp nhập tỉnh thành, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh, cấp xã).
Thống kê cho thấy toàn TP.HCM sau sáp nhập có gần 2,6 triệu học sinh từ mầm non tới THPT, trên 100.000 cán bộ quản lý, giáo viên, gần 3.500 trường học. Ngành giáo dục thành phố đặt ra yêu cầu việc hợp nhất các nguồn lực, mở rộng quy mô trường lớp, đội ngũ giáo viên và địa bàn, đòi hỏi khả năng thích ứng linh hoạt và sáng tạo của toàn ngành.
Nữ sinh khối lớp 11 làm duyên chụp ảnh lưu niệm sau buổi lễ khai giảng
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Bình luận (0)