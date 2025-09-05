Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Nữ sinh ngôi trường 107 tuổi rạng ngời trong ngày khai giảng

Ngọc Dương
Ngọc Dương
05/09/2025 14:16 GMT+7

Sáng 5.9, hòa cùng không khí rộn ràng của học sinh cả nước trong ngày khai giảng, học sinh các cấp tại TP.HCM, siêu đô thị lớn nhất cả nước, hân hoan chào đón năm học mới 2025-2026. Trong tà áo dài trắng tinh khôi, những nữ sinh Trường THPT Marie Curie trở thành điểm sáng ấn tượng của buổi lễ khai giảng.

Tại Trường THPT Marie Curie, một trong những ngôi trường lâu đời nhất TP.HCM với tuổi đời 107 năm, các em học sinh theo dõi trực tuyến Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và đón chào năm học mới cùng tiếng trống khai giảng của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Nữ sinh trường THPT Marie Curie rạng ngời trong ngày khai giảng 107 năm lịch sử - Ảnh 1.

Năm học mới 2025 - 2026, Trường THPT Marie Curie chào đón gần 1.000 học sinh lớp 10. Buổi Lễ khai giảng diễn ra trang trọng và nhanh gọn sau bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 80 năm ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nữ sinh trường THPT Marie Curie rạng ngời trong ngày khai giảng 107 năm lịch sử - Ảnh 2.

Thành lập năm 1918, Trường THPT Marie Curie thời ấy mang tên Lycée Marie Curie, chỉ dành riêng cho nữ sinh trung học người Pháp và một số ít con em người Việt có xuất thân giàu có, quyền quý. Trong ảnh, nữ sinh khối lớp 10 Trường THPT Marie Curie trong tà áo trắng tinh khôi tại buổi khai giảng năm học mới sáng nay 5.9

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nữ sinh trường THPT Marie Curie rạng ngời trong ngày khai giảng 107 năm lịch sử - Ảnh 3.

Năm 1948, trường trở lại với tên gọi Trung học Marie Curie. Năm 2015, ngôi trường được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh của TP.HCM

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nữ sinh trường THPT Marie Curie rạng ngời trong ngày khai giảng 107 năm lịch sử - Ảnh 4.

Nữ sinh Hà Linh (lớp 11A12) duyên dáng trong buổi khai giảng năm học 2025-2026

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nữ sinh trường THPT Marie Curie rạng ngời trong ngày khai giảng 107 năm lịch sử - Ảnh 5.

Nụ cười rạng ngời của nữ sinh ngôi trường có tuổi đời hơn 100 năm trong ngày khai giảng

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nữ sinh trường THPT Marie Curie rạng ngời trong ngày khai giảng 107 năm lịch sử - Ảnh 6.

Trường THPT Marie Curie là một trong những ngôi trường có lịch sử lâu đời nhất TP.HCM

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nữ sinh trường THPT Marie Curie rạng ngời trong ngày khai giảng 107 năm lịch sử - Ảnh 7.
Nữ sinh trường THPT Marie Curie rạng ngời trong ngày khai giảng 107 năm lịch sử - Ảnh 8.

Hình ảnh áo dài trắng tinh khôi của những nữ sinh trở thành điểm sáng ấn tượng trong buổi lễ khai giảng 

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nữ sinh trường THPT Marie Curie rạng ngời trong ngày khai giảng 107 năm lịch sử - Ảnh 9.
Nữ sinh trường THPT Marie Curie rạng ngời trong ngày khai giảng 107 năm lịch sử - Ảnh 10.
Nữ sinh trường THPT Marie Curie rạng ngời trong ngày khai giảng 107 năm lịch sử - Ảnh 11.

Những nữ sinh Trường THPT Marie Curie trong tà áo dài trắng tinh khôi tại buổi khai giảng năm học mới 

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nữ sinh trường THPT Marie Curie rạng ngời trong ngày khai giảng 107 năm lịch sử - Ảnh 12.

Nguyễn Tùng Chi, lớp 11D1, cùng nhóm bạn lưu lại những khoảnh khắc đẹp trong ngày khai giảng năm học

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Năm học 2025 - 2026 là năm học đầu tiên của ngành GD-ĐT TP.HCM sau sáp nhập tỉnh thành, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh, cấp xã). 

Thống kê cho thấy toàn TP.HCM sau sáp nhập có gần 2,6 triệu học sinh từ mầm non tới THPT, trên 100.000 cán bộ quản lý, giáo viên, gần 3.500 trường học. Ngành giáo dục thành phố đặt ra yêu cầu việc hợp nhất các nguồn lực, mở rộng quy mô trường lớp, đội ngũ giáo viên và địa bàn, đòi hỏi khả năng thích ứng linh hoạt và sáng tạo của toàn ngành.

Nữ sinh trường THPT Marie Curie rạng ngời trong ngày khai giảng 107 năm lịch sử - Ảnh 13.
Nữ sinh trường THPT Marie Curie rạng ngời trong ngày khai giảng 107 năm lịch sử - Ảnh 14.

Nữ sinh khối lớp 11 làm duyên chụp ảnh lưu niệm sau buổi lễ khai giảng

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tin liên quan

Rực rỡ ngày khai giảng ở siêu đô thị lớn nhất cả nước

Rực rỡ ngày khai giảng ở siêu đô thị lớn nhất cả nước

Hòa cùng không khí tưng bừng của học sinh cả nước trong ngày khai giảng 5.9 đặc biệt, hôm nay học sinh các cấp tại TP.HCM - siêu đô thị lớn nhất cả nước hân hoan chào đón năm học mới 2025-2026.

Khám phá thêm chủ đề

khai giảng Nữ sinh Trường THPT Marie Curie Năm học mới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận