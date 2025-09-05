Nữ sinh ngôi trường 107 tuổi rạng ngời trong ngày khai giảng

Tại Trường THPT Marie Curie, một trong những ngôi trường lâu đời nhất TP.HCM với tuổi đời 107 năm, các em học sinh theo dõi trực tuyến Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và đón chào năm học mới cùng tiếng trống khai giảng của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Năm học mới 2025 - 2026, Trường THPT Marie Curie chào đón gần 1.000 học sinh lớp 10. Buổi Lễ khai giảng diễn ra trang trọng và nhanh gọn sau bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 80 năm ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Thành lập năm 1918, Trường THPT Marie Curie thời ấy mang tên Lycée Marie Curie, chỉ dành riêng cho nữ sinh trung học người Pháp và một số ít con em người Việt có xuất thân giàu có, quyền quý. Trong ảnh, nữ sinh khối lớp 10 Trường THPT Marie Curie trong tà áo trắng tinh khôi tại buổi khai giảng năm học mới sáng nay 5.9 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Năm 1948, trường trở lại với tên gọi Trung học Marie Curie. Năm 2015, ngôi trường được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh của TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nữ sinh Hà Linh (lớp 11A12) duyên dáng trong buổi khai giảng năm học 2025-2026 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nụ cười rạng ngời của nữ sinh ngôi trường có tuổi đời hơn 100 năm trong ngày khai giảng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trường THPT Marie Curie là một trong những ngôi trường có lịch sử lâu đời nhất TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hình ảnh áo dài trắng tinh khôi của những nữ sinh trở thành điểm sáng ấn tượng trong buổi lễ khai giảng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Những nữ sinh Trường THPT Marie Curie trong tà áo dài trắng tinh khôi tại buổi khai giảng năm học mới ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nguyễn Tùng Chi, lớp 11D1, cùng nhóm bạn lưu lại những khoảnh khắc đẹp trong ngày khai giảng năm học ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Năm học 2025 - 2026 là năm học đầu tiên của ngành GD-ĐT TP.HCM sau sáp nhập tỉnh thành, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh, cấp xã).

Thống kê cho thấy toàn TP.HCM sau sáp nhập có gần 2,6 triệu học sinh từ mầm non tới THPT, trên 100.000 cán bộ quản lý, giáo viên, gần 3.500 trường học. Ngành giáo dục thành phố đặt ra yêu cầu việc hợp nhất các nguồn lực, mở rộng quy mô trường lớp, đội ngũ giáo viên và địa bàn, đòi hỏi khả năng thích ứng linh hoạt và sáng tạo của toàn ngành.